https://uz.sputniknews.ru/20241020/missiya-nablyudateley-sng-posetila-izbiratelnyy-uchastok-posolstvo-uzbekistana--46209447.html
Миссия наблюдателей от СНГ посетила избирательный участок в посольстве РУз в Москве
Миссия наблюдателей от СНГ посетила избирательный участок в посольстве РУз в Москве
Sputnik Узбекистан
16 октября началось досрочное голосование на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана, назначенных на 27 октября.
2024-10-20T10:00+0500
2024-10-20T10:00+0500
2024-10-20T10:27+0500
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парламентские выборы
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наблюдатели
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сергей лебедев
законодательная палата олий мажлиса
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Международный наблюдатель от Миссии СНГ, заместитель генерального секретаря СНГ Денис Трефилов посетил избирательный участок, расположенный в Посольстве Узбекистана в Москве, сообщает ИА "Дунё".В ходе визита он ознакомился с порядком досрочного голосования и убедился, что избирательные участки в Москве и регионах России открыты, участковые комиссии сформированы, члены комиссий прошли обучение и приступили к работе.Денис Трефилов отметил, что 25 сентября в Ташкенте открылся Штаб Миссии наблюдателей СНГ на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана.В заключение он также подчеркнул важность предоставления возможности досрочного голосования для граждан Узбекистана.Напомним, что 16 октября началось досрочное голосование на парламентских выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана, назначенных на 27 октября.
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снг миссия наблюдателей выборы парламент москва избирательный участок
Миссия наблюдателей от СНГ посетила избирательный участок в посольстве РУз в Москве
10:00 20.10.2024 (обновлено: 10:27 20.10.2024)
16 октября началось досрочное голосование на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана. Наблюдатель от СНГ ознакомился с процедурой досрочного голосования на избирательном участке в Москве.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Международный наблюдатель от Миссии СНГ, заместитель генерального секретаря СНГ Денис Трефилов посетил избирательный участок, расположенный в Посольстве Узбекистана в Москве, сообщает ИА "Дунё".
В ходе визита он ознакомился с порядком досрочного голосования и убедился, что избирательные участки в Москве и регионах России открыты, участковые комиссии сформированы, члены комиссий прошли обучение и приступили к работе.
Денис Трефилов отметил, что 25 сентября в Ташкенте открылся Штаб Миссии наблюдателей СНГ на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана.
"Нашу Миссию возглавляет генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. На сегодняшний день в Миссии участвуют 167 наблюдателей из 8 государств. Многие прибудут в Узбекистан для осуществления краткосрочного мониторинга 26 октября. В состав Миссии традиционно входят представители государств-участников СНГ, группы наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России и Исполнительного комитета СНГ", – сообщил наблюдатель.
В заключение он также подчеркнул важность предоставления возможности досрочного голосования для граждан Узбекистана.
Напомним, что 16 октября началось досрочное голосование на парламентских выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана, назначенных на 27 октября.