https://uz.sputniknews.ru/20241020/missiya-nablyudateley-sng-posetila-izbiratelnyy-uchastok-posolstvo-uzbekistana--46209447.html

Миссия наблюдателей от СНГ посетила избирательный участок в посольстве РУз в Москве

Миссия наблюдателей от СНГ посетила избирательный участок в посольстве РУз в Москве

Sputnik Узбекистан

16 октября началось досрочное голосование на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана, назначенных на 27 октября.

2024-10-20T10:00+0500

2024-10-20T10:00+0500

2024-10-20T10:27+0500

узбекистан

парламентские выборы

москва

наблюдатели

снг

сергей лебедев

законодательная палата олий мажлиса

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Международный наблюдатель от Миссии СНГ, заместитель генерального секретаря СНГ Денис Трефилов посетил избирательный участок, расположенный в Посольстве Узбекистана в Москве, сообщает ИА "Дунё".В ходе визита он ознакомился с порядком досрочного голосования и убедился, что избирательные участки в Москве и регионах России открыты, участковые комиссии сформированы, члены комиссий прошли обучение и приступили к работе.Денис Трефилов отметил, что 25 сентября в Ташкенте открылся Штаб Миссии наблюдателей СНГ на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана.В заключение он также подчеркнул важность предоставления возможности досрочного голосования для граждан Узбекистана.Напомним, что 16 октября началось досрочное голосование на парламентских выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана, назначенных на 27 октября.

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