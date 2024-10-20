https://uz.sputniknews.ru/20241020/mnogie-pogibli-smi-rasskazali-o-problemax-vsu-46215655.html

В ВСУ некому применять оружие Запада из-за больших потерь – СМИ

В ВСУ некому применять оружие Запада из-за больших потерь – СМИ

Sputnik Узбекистан

СМИ: ВСУ некому использовать западное оружие из-за потерь среди военнослужащих.

2024-10-20T17:29+0500

2024-10-20T17:29+0500

2024-10-20T17:30+0500

россия

украина

всу

запад

оружие

армия

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В Вооруженных силах Украины некому использовать оружие Запада из-за больших потерь среди военных, пишет Telegraph со ссылкой на украинского лейтенанта Юлию Микитенко.По словам Микитенко, у ВСУ больше нет такой мотивации воевать, которая была у них в прошлом году. Она также считает, что украинская армия еще десять лет не сможет восстановить силы до уровня 2022 года.Ранее представитель пророссийского подполья сообщил РИА Новости, что военнослужащие 143-й пехотной бригады ВСУ пригрозили командованию массово оставить позиции на Харьковском направлении, так как им не хватает офицеров и боеприпасов.

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