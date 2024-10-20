В ВСУ некому применять оружие Запада из-за больших потерь – СМИ
17:29 20.10.2024 (обновлено: 17:30 20.10.2024)
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПодготовка морских пехотинцев ТОФ на полигоне в Приморском крае
© Sputnik / Виталий Аньков/
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СМИ: ВСУ некому использовать западное оружие из-за потерь среди военнослужащих.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В Вооруженных силах Украины некому использовать оружие Запада из-за больших потерь среди военных, пишет Telegraph со ссылкой на украинского лейтенанта Юлию Микитенко.
"Сейчас нам выдали небольшое количество этого оружия, и мы должны использовать его так же, как и в 2022 году, но, к сожалению, мы этого не сделаем, потому что многие солдаты погибли, пропали без вести и получили ранения", — призналась она журналистам.
По словам Микитенко, у ВСУ больше нет такой мотивации воевать, которая была у них в прошлом году. Она также считает, что украинская армия еще десять лет не сможет восстановить силы до уровня 2022 года.
Ранее представитель пророссийского подполья сообщил РИА Новости, что военнослужащие 143-й пехотной бригады ВСУ пригрозили командованию массово оставить позиции на Харьковском направлении, так как им не хватает офицеров и боеприпасов.