"Сердца четырех" – в Самарканде встретились театральные мастера Центральной Азии
15:40 20.10.2024 (обновлено: 15:42 20.10.2024)
© Министерство культурыМеждународная конференция "Миссия русского театра за рубежом — сердца четырёх" пройдёт в Самарканде
© Министерство культуры
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Российский проект объединил преподавателей и режиссеров русских драматических театров из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В Самарканде прошла международная конференция "Миссия русского театра за рубежом – сердца четырех", сообщили в пресс-службе Министерства культуры РУз.
В мероприятии приняли участие русские драматические театры четырех республик Центральной Азии.
© Министерство культурыМеждународная конференция "Миссия русского театра за рубежом — сердца четырёх" пройдёт в Самарканде
Международная конференция "Миссия русского театра за рубежом — сердца четырёх" пройдёт в Самарканде
© Министерство культуры
"Проект объединил преподавателей Российского института театрального искусства (ГИТИС) и режиссеров русских драматических театров из четырех республик Центральной Азии: Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Поэтому проект получил название "Сердца четырех" – это символическое название, подчеркивающее единство коллектива театра", – говорится в сообщении.
© Министерство культурыМеждународная конференция "Миссия русского театра за рубежом — сердца четырёх" пройдёт в Самарканде
Международная конференция "Миссия русского театра за рубежом — сердца четырёх" пройдёт в Самарканде
© Министерство культуры
В течение четырех дней участники проекта проходили обучение у преподавателей ГИТИСа и обменивались идеями с коллегами.
© Министерство культурыМеждународная конференция "Миссия русского театра за рубежом — сердца четырёх" пройдёт в Самарканде
Международная конференция "Миссия русского театра за рубежом — сердца четырёх" пройдёт в Самарканде
© Министерство культуры
Для участников проекта на базе Самаркандского областного русского драматического театра и Самаркандского областного театра кукол была проведена обучающая и культурная программа.
Также участникам театральных встреч в Узбекистане провели экскурсии по историческим местам Самарканда и показали спектакль "Маленькие трагедии Пушкина" Самаркандского областного русского драматического театра.
© Министерство культурыМеждународная конференция "Миссия русского театра за рубежом — сердца четырёх" пройдёт в Самарканде
Международная конференция "Миссия русского театра за рубежом — сердца четырёх" пройдёт в Самарканде
© Министерство культуры
По итогам конференции, посвященной русскому театру за рубежом, представительство "Россотрудничества" в Узбекистане вручило участникам сертификаты о повышении квалификации.
© Министерство культурыМеждународная конференция "Миссия русского театра за рубежом — сердца четырёх" пройдёт в Самарканде
Международная конференция "Миссия русского театра за рубежом — сердца четырёх" пройдёт в Самарканде
© Министерство культуры
ГИТИС — единственный вуз в России, где студенты изучают все театральные специальности и уровни образования на восьми факультетах: актерского, режиссерского, музыкального театра, новых направлений сценического искусства, хореографического, постановочного, сценографического и театроведения.