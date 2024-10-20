https://uz.sputniknews.ru/20241020/samarkand-vstrecha-teatralnye-mastera-tsentralnoy-azii-46214604.html

"Сердца четырех" – в Самарканде встретились театральные мастера Центральной Азии

"Сердца четырех" – в Самарканде встретились театральные мастера Центральной Азии

Sputnik Узбекистан

Российский проект объединил преподавателей и режиссеров русских драматических театров из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

2024-10-20T15:40+0500

2024-10-20T15:40+0500

2024-10-20T15:42+0500

самарканд

театр

россия

узбекистан

центральная азия

культура

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В Самарканде прошла международная конференция "Миссия русского театра за рубежом – сердца четырех", сообщили в пресс-службе Министерства культуры РУз.В мероприятии приняли участие русские драматические театры четырех республик Центральной Азии.В течение четырех дней участники проекта проходили обучение у преподавателей ГИТИСа и обменивались идеями с коллегами.Для участников проекта на базе Самаркандского областного русского драматического театра и Самаркандского областного театра кукол была проведена обучающая и культурная программа.Также участникам театральных встреч в Узбекистане провели экскурсии по историческим местам Самарканда и показали спектакль "Маленькие трагедии Пушкина" Самаркандского областного русского драматического театра.По итогам конференции, посвященной русскому театру за рубежом, представительство "Россотрудничества" в Узбекистане вручило участникам сертификаты о повышении квалификации. ГИТИС — единственный вуз в России, где студенты изучают все театральные специальности и уровни образования на восьми факультетах: актерского, режиссерского, музыкального театра, новых направлений сценического искусства, хореографического, постановочного, сценографического и театроведения.

самарканд

россия

узбекистан

центральная азия

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