https://uz.sputniknews.ru/20241020/strany-briks-20-protsentov-mirovyx-rezervov-zolota-46212115.html

На страны БРИКС приходится более 20% мировых резервов золота – данные Всемирного совета

На страны БРИКС приходится более 20% мировых резервов золота – данные Всемирного совета

Sputnik Узбекистан

Больше всего золота среди стран объединения хранится у России – 2,34 тысячи тонн. Это 8,1% от всех мировых запасов и 37,6% от запасов БРИКС.

2024-10-20T13:15+0500

2024-10-20T13:15+0500

2024-10-20T13:15+0500

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золотовалютный резерв

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Более 20% мировых резервов золота приходится на страны БРИКС, среди которых их больше всего у России и Китая, подсчитало РИА Новости по данным Всемирного совета по золоту.Так, по итогам второго квартала 2024 года общие мировые объемы золотых резервов составляли 29,03 тысячи тонн. Из них 6,2 тысячи тонн, или доля в 21,4%, пришлись на страны БРИКС, за исключением Ирана и Эфиопии, которые не раскрыли свои данные.Больше всего золота среди стран объединения хранится у России – 2,34 тысячи тонн. Это 8,1% от всех мировых запасов и 37,6% от запасов БРИКС. Чуть меньше у Китая – 2,26 тысячи тонн, с которыми Поднебесная заняла 7,8% в мире и 36,4% в объединении десяти стран.Меньше трех процентов от мировых резервов золота составили доли остальных участников объединения – Индии, Саудовской Аравии, Бразилии, Египта, ЮАР и ОАЭ. Так, запасы Индии по итогам второго квартала этого года достигли 840,76 тонны (доля в БРИКС – 13,5%), запасы Саудовской Аравии - 323 тонны (5,2%), Бразилии – 129,7 тонны (2,1%), Египта – 126,57 тонны (2,03%), ЮАР – 125,44 тонны (2,02%) и ОАЭ – 74,5 тонны (1,2%).В то же время среди всех стран мира самыми большими запасами золота располагают США - 8,1 тысячи тонн, или почти треть от всех мировых резервов. Следом идут Германия – 3,35 тысячи тонн (11,6%), Италия – 2,45 тысячи тонн (8,5%) и Франция – 2,44 тысячи тонн (8,4%), а Россия замкнула пятерку.

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