https://uz.sputniknews.ru/20241021/pobeditel-universiada-filial-university-russia-uzbekistan-46218412.html

Стали известны победители первой универсиады филиалов вузов РФ в РУз

Стали известны победители первой универсиады филиалов вузов РФ в РУз

Sputnik Узбекистан

Студенты состязались в четырех видах спорта.

2024-10-21T10:16+0500

2024-10-21T10:16+0500

2024-10-21T10:20+0500

ташкент

россотрудничество в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Ташкенте завершилась первая универсиада среди филиалов российских вузов в Узбекистане, сообщает пресс-служба Россотрудничества в республике. За главный приз студенты соревновались в таких спортивных дисциплинах, как баскетбол, настольный теннис, футбол и волейбол. Победители универсиады: В церемонии награждения финалистов приняли участие руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, исполнительный директор филиала МЭИ в Ташкенте Ходжеакбар Далиев, а также заслуженный спортсмен РУз, участник олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, двукратный чемпион азиатских игр Алексей Мочалов.

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