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https://uz.sputniknews.ru/20241021/pobeditel-universiada-filial-university-russia-uzbekistan-46218412.html
Стали известны победители первой универсиады филиалов вузов РФ в РУз
Стали известны победители первой универсиады филиалов вузов РФ в РУз
Sputnik Узбекистан
Студенты состязались в четырех видах спорта.
2024-10-21T10:16+0500
2024-10-21T10:20+0500
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Ташкенте завершилась первая универсиада среди филиалов российских вузов в Узбекистане, сообщает пресс-служба Россотрудничества в республике. За главный приз студенты соревновались в таких спортивных дисциплинах, как баскетбол, настольный теннис, футбол и волейбол. Победители универсиады: В церемонии награждения финалистов приняли участие руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, исполнительный директор филиала МЭИ в Ташкенте Ходжеакбар Далиев, а также заслуженный спортсмен РУз, участник олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, двукратный чемпион азиатских игр Алексей Мочалов.
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универсиада ташкент узбекистан россия вуз филиал студент спорт победитель
универсиада ташкент узбекистан россия вуз филиал студент спорт победитель

Стали известны победители первой универсиады филиалов вузов РФ в РУз

10:16 21.10.2024 (обновлено: 10:20 21.10.2024)
© Русский дом в ТашкентеПервая универсиада среди филиалов российских вузов на приз представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан
Первая универсиада среди филиалов российских вузов на приз представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2024
© Русский дом в Ташкенте
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Состязания прошли по баскетболу, настольному теннису, футболу и волейболу.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Ташкенте завершилась первая универсиада среди филиалов российских вузов в Узбекистане, сообщает пресс-служба Россотрудничества в республике.
За главный приз студенты соревновались в таких спортивных дисциплинах, как баскетбол, настольный теннис, футбол и волейбол.
Победители универсиады:
футбол — филиал МЭИ в Ташкенте;
волейбол среди юношей — филиал РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина в Ташкенте;
волейбол среди девушек — филиал МЭИ в Ташкенте;
баскетбол — филиал ФГБОУ ВО "АГТУ" в Ташкентской области;
настольный теннис — Рухсора Марамиева от Ташкентского филиала МГИМО МИД России (среди девушек) и Фариддин Шодмонхуджаев от филиала МЭИ в Ташкенте (среди юношей).
© Русский дом в ТашкентеПервая универсиада среди филиалов российских вузов на приз представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан
Первая универсиада среди филиалов российских вузов на приз представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2024
Первая универсиада среди филиалов российских вузов на приз представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан
© Русский дом в Ташкенте
В церемонии награждения финалистов приняли участие руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, исполнительный директор филиала МЭИ в Ташкенте Ходжеакбар Далиев, а также заслуженный спортсмен РУз, участник олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, двукратный чемпион азиатских игр Алексей Мочалов.
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