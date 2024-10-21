https://uz.sputniknews.ru/20241021/ukraine-poterya-goroda-plan-zapada-46245451.html

Посыплется вся Украина: потеря одного города убьет план победы Запада

Посыплется вся Украина: потеря одного города убьет план победы Запада

Sputnik Узбекистан

Осторожность Байдена и перспектива президентства Трампа заставили шайку Зеленского и его хозяев отчаянно искать "вариант Б".

2024-10-21T19:45+0500

2024-10-21T19:45+0500

2024-10-21T19:45+0500

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У наших противников никогда не было недостатка в масштабных, убедительных, отлично просчитанных и великолепно обоснованных планах, каждый из которых был способен поставить Россию на колени и к чему-то там принудить, причем несколько раз подряд. К таким планам относятся и грандиозный контрнаступ 2023 года, и авантюра в Курской области, и еще целый ряд волшебных "зрадоперемог". Да, они закончились провалом, но сейчас у Запада нарисовался еще один план, который наконец "должен изменить все".Однако судьба, возможно, последнего суперплана наших противников (и, вероятно, всей СВО) зависит от одного небольшого города в 60 километрах от Донецка.Осторожность Байдена, отказывающегося резко увеличить военные поставки, и реальная перспектива президентства Трампа, который вообще пригрозил перекрыть Украине кран, заставила шайку Зеленского и его хозяев отчаянно искать "вариант Б".Этот вариант был впервые детально озвучен так называемым Институтом изучения войны (ISW) 14 января сего года в докладе "Долгосрочный путь Украины к успеху: создание самодостаточной оборонно-промышленной базы при поддержке США и ЕС". Согласно докладу, "усилия Украины по созданию ВПК помогут не только ей, но и странам НАТО", то есть европейцы теперь могут не париться по поводу буксующей милитаризации своей экономики и смогут просто откупиться.Судя по всему, наживка была проглочена, и недавно Евросоюз объявил о новом подходе в поддержке Украины — "Инвестиции вместо оружия", для чего был оперативно создан специальный фонд, а для украинского ВПК начали в срочном порядке собирать деньги (пока нашли под миллиард). На радостях европейцы признались, что уже не знали, что и делать: мощный европейский ВПК обмишулился, и громкие цифры по поставкам на Украину снарядов и всего остального стыдливо прикрыли салфеткой. Издание The Washington Post несколько дней назад процитировало очередного евродипломата, который на условиях анонимности сообщил: "Появилось понимание, что Европа не в состоянии производить оружие, которое нужно Украине, и самый простой путь для украинцев — делать его самим. Если у украинцев есть материалы и деньги, они могут это делать гораздо быстрее сами".По информации из западных СМИ, "в ближайшем будущем поток денег в оборонную промышленность Украины может кардинально увеличиться". Предвкушая наживу, Зеленский включил режим "Нью-Васюки" и объявил, что "украинская оборонная промышленность сегодня на пути к лидерству, по крайней мере, в Европе" — и скоро укроборонпром сможет производить оружия на целых 20 миллиардов долларов в год, в том числе на экспорт.Зачарованные красочными перспективами и обещаниями, западные военные производители бросились подписывать соглашения о совместных производствах на Украине. Например, в рамках недавнего международного форума оборонной промышленности в Киеве было подписано 20 соглашений и меморандумов о производстве дронов, ремонте военной техники, совместном производстве бронетехники и боеприпасов, обмене технологиями и поставках комплектующих.Дошло до того, что осмелевший донельзя министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин объявил, что "моя цель — сделать Украину арсеналом свободного мира".Но за звоном бокалов киевская шайка и ее друзья забыли о двух моментах: первое — военное производство не имеет смысла, если для него нет металла, в основном стали; второе — русские войска стоят на пороге Покровска (Красноармейска), скорое и неизбежное взятие которого накроет все эти воображаемые горы оружия и денег медным тазом.Покровск сам по себе — очень важный логистический узел, взятие которого резко ухудшит положение ВСУ по всему восточному фронту. Но не менее, а может быть, более важное значение Покровска лежит в экономике.Примерно в 15 километрах от этого города находится шахта "Красноармейская-Западная № 1" — единственное на пока еще не освобожденной территории Украины предприятие по добыче коксующегося угля (запасы — свыше 200 миллионов тонн). Коксующийся уголь — критический элемент для производства чугуна и стали. По самым оптимистичным оценкам, потеря Покровска (и, соответственно, шахты) обрушит производство стали на Украине на 80%, но на самом деле все гораздо хуже.По словам исполнительного директора украинской промышленной консалтинговой компании GMK Center Станислава Зинченко, "потеря Киевом контроля над Красноармейском приведет к полному обрушению экономики Украины, поскольку город является ключевым источником угля для сталелитейной и металлургической промышленности страны", а "без сталелитейных заводов украинская экономика попросту умрет".Этот прогноз разделяют эксперты издания The Economist: "Украинская сталелитейная промышленность находится под угрозой уничтожения из-за приближения Вооруженных сил РФ к Покровску". По мнению специалистов, знакомых с ситуацией, без угля из Покровска остановятся пять оставшихся на Украине коксохимических производств, а обеспечение даже минимальной загрузки украинских меткомбинатов станет серьезнейшей проблемой: компенсировать выпавшие объемы угля за счет Европы не получится — там просто физически нет таких мощностей, а поставки морем будут золотыми, вследствие чего "экономика меткомбинатов уйдет в нокаут". Итог: потеря Покровска рискует стать финальной точкой в истории незалежной металлургии.Вчера глава администрации Покровска Сергей Добряк призвал оставшихся жителей срочно эвакуироваться, добавив, что все городские коммунальные службы прекращают свою работу в связи с приближением российских войск и что "отопление города в зимний период уже не планируется".Прямо сейчас наши бойцы завершают окружение Селидово, а до Покровска остается порядка десяти километров.Пожелаем нашим ребятам удачи: при помощи "освобожденного" угля Покровска в любом случае будут произведены миллионы тонн стали для разнообразной военной техники, но теперь над ней будет развеваться флаг России.

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