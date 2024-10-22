https://uz.sputniknews.ru/20241022/miningmetals-uzbekistan-2024-46264772.html

MiningMetals Узбекистан 2024: что в экспозиции и в деловой программе

MiningMetals Узбекистан 2024: что в экспозиции и в деловой программе

Sputnik Узбекистан

В рамках выставки также проходит 6-й Международный горно-металлургический форум Узбекистана.

2024-10-22T17:48+0500

2024-10-22T17:48+0500

2024-10-22T17:48+0500

эксклюзив

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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В Ташкенте открылась 18-я международная выставка "Горное дело, металлургия и металлообработка – MiningMetals Uzbekistan 2024", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На выставке представлены новейшие технологии и решения, а шестой международный горно-металлургический форум Узбекистана в ее рамках собрал экспертов для обсуждения ключевых тенденций и перспектив развития.Так, в ходе пленарного заседания дискуссия развернулась вокруг национальных принципов международной и региональной промышленной кооперации.Среди основных тем форума — цифровые решения в горнодобывающей отрасли, геотехнологии поиска, разведка и освоение месторождений, технологии сбережения.По словам замминистра горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана Урала Юсупова, в январе – сентябре 2024 года в республике на торги выставили 460 участков для разведки и добычи полезных ископаемых.Из них продали 184 участка за 226 млрд сумов. В горных регионах Узбекистана могут быть неразведанные запасы ископаемых, так как геологоразведка в этих районах выполнена на 35-40%, добавил Юсупов.Замминистра рассказал и о дальнейших шагах по развитию отрасли. Он отметил, что в республике полностью оцифрована выдача лицензий на пользование недрами.Разрешительные документы выдают через онлайн-аукционы, что повышает прозрачность процесса и создает благоприятные условия для инвесторов как местных, так и иностранных.В форуме участвуют 50 спикеров и более 250 делегатов из 15 стран, в том числе из Казахстана, Канады, Австрии, Китая, Кыргызстана, России, Японии, Швейцарии.В нем также принимает участие глава Карелии Артур Парфенчиков.РФ на выставке представляют около 10 компаний.

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

эксклюзив, экономика, ташкент, форум, выставка, россия