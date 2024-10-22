MiningMetals Узбекистан 2024: что в экспозиции и в деловой программе
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяВ Ташкенте открылась 18-я Международная выставка "Горное дело, металлургия и металлообработка – MiningMetals Uzbekistan 2024"
© Sputnik/Анна Желиховская
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В рамках выставки также проходит 6-й Международный горно-металлургический форум Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В Ташкенте открылась 18-я международная выставка "Горное дело, металлургия и металлообработка – MiningMetals Uzbekistan 2024", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На выставке представлены новейшие технологии и решения, а шестой международный горно-металлургический форум Узбекистана в ее рамках собрал экспертов для обсуждения ключевых тенденций и перспектив развития.
© SputnikВ Ташкенте открылась 18-я Международная выставка "Горное дело, металлургия и металлообработка – MiningMetals Uzbekistan 2024"
В Ташкенте открылась 18-я Международная выставка "Горное дело, металлургия и металлообработка – MiningMetals Uzbekistan 2024"
© Sputnik
Так, в ходе пленарного заседания дискуссия развернулась вокруг национальных принципов международной и региональной промышленной кооперации.
© SputnikВ Ташкенте открылась 18-я Международная выставка "Горное дело, металлургия и металлообработка – MiningMetals Uzbekistan 2024"
В Ташкенте открылась 18-я Международная выставка "Горное дело, металлургия и металлообработка – MiningMetals Uzbekistan 2024"
© Sputnik
Среди основных тем форума — цифровые решения в горнодобывающей отрасли, геотехнологии поиска, разведка и освоение месторождений, технологии сбережения.
По словам замминистра горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана Урала Юсупова, в январе – сентябре 2024 года в республике на торги выставили 460 участков для разведки и добычи полезных ископаемых.
Из них продали 184 участка за 226 млрд сумов. В горных регионах Узбекистана могут быть неразведанные запасы ископаемых, так как геологоразведка в этих районах выполнена на 35-40%, добавил Юсупов.
"Мы готовы к сотрудничеству и взаимодействию со всеми представителями бизнеса в сфере разведки и добычи полезных ископаемых", — отметил он.
Замминистра рассказал и о дальнейших шагах по развитию отрасли. Он отметил, что в республике полностью оцифрована выдача лицензий на пользование недрами.
Разрешительные документы выдают через онлайн-аукционы, что повышает прозрачность процесса и создает благоприятные условия для инвесторов как местных, так и иностранных.
"К 2030 году планируется увеличить производство золота в 1,5 раза, серебра — в 3 раза, меди — в 3,5 раза", — сказал Юсупов.
В форуме участвуют 50 спикеров и более 250 делегатов из 15 стран, в том числе из Казахстана, Канады, Австрии, Китая, Кыргызстана, России, Японии, Швейцарии.
В нем также принимает участие глава Карелии Артур Парфенчиков.
РФ на выставке представляют около 10 компаний.