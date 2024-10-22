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https://uz.sputniknews.ru/20241022/putin-vstrecha-prezident-novyy-bank-razvitiya-46267725.html
Путин: рост доли нацвалют в торговле стран БРИКС снизит геополитические риски
Путин: рост доли нацвалют в торговле стран БРИКС снизит геополитические риски
Sputnik Узбекистан
В Казани, на полях саммита БРИКС российский лидер встретился с президентом Нового банка развития
2024-10-22T18:30+0500
2024-10-22T18:30+0500
экономика
брикс
саммит
владимир путин
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в мире
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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Рост доли национальных валют в расчетах между странами БРИКС позволяет снизить геополитические риски, заявил глава РФ Владимир Путин на встрече с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф.По словам Путина, Новый банк развития является хорошим и перспективным финансовым институтом. С 2018 года он профинансировал около ста проектов в общей сложности примерно на $33 млрд.Он также добавил, что Россия, как страна председатель БРИКС в этом году, рассчитывает на активное участие Нового банка во встрече лидеров на саммите БРИКС в Казани.Роуссефф, в свою очередь, отметила, что страны Глобального Юга нуждаются в финансировании, при этом условия его получения сейчас довольно сложные.Дилма Роуссефф также акцентировала внимание на том, что, как объединение, БРИКС проходит один из новых этапов своего созревания. Она считает, что БРИКС также может включать в себя и другие страны Глобального Юга, "чтобы мы могли определить новые сферы сотрудничества, новые направления сотрудничества, новые области. В этой связи как расширение БРИКС, так и концентрация нашего внимания на обеспечении необходимого финансирования проектов в странах Глобального Юга являются приоритетом", — сказала она.Встреча прошла в Казани на полях саммита БРИКС.Для справки: основная задача Нового банка развития — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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путин брикс нацвалюты доля торговля казань встреча президент новый банк развития
путин брикс нацвалюты доля торговля казань встреча президент новый банк развития

Путин: рост доли нацвалют в торговле стран БРИКС снизит геополитические риски

18:30 22.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента Владимира Путина и президента Нового банка развития БРИКС Дилмы Роуссефф
XVI саммит БРИКС. Встреча президента Владимира Путина и президента Нового банка развития БРИКС Дилмы Роуссефф - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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В Казани на полях саммита БРИКС российский лидер встретился с президентом Нового банка развития.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Рост доли национальных валют в расчетах между странами БРИКС позволяет снизить геополитические риски, заявил глава РФ Владимир Путин на встрече с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф.

"Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить оплату за обслуживание долга, повысить финансовую независимость стран-участниц БРИКС и максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики", — сказал российский лидер.

По словам Путина, Новый банк развития является хорошим и перспективным финансовым институтом. С 2018 года он профинансировал около ста проектов в общей сложности примерно на $33 млрд.
"Мы высоко ценим то, что Вы сделали за последний год. Вообще, это хороший развивающийся и перспективный финансовый институт", — сказал Путин.
Он также добавил, что Россия, как страна председатель БРИКС в этом году, рассчитывает на активное участие Нового банка во встрече лидеров на саммите БРИКС в Казани.
Роуссефф, в свою очередь, отметила, что страны Глобального Юга нуждаются в финансировании, при этом условия его получения сейчас довольно сложные.

"Мы действительно направили довольно масштабное финансирование на ряд проектов, но оно все равно недостаточно в сравнении с нуждами стран Глобального Юга. Именно поэтому очень важно обеспечивать финансирование в национальных валютах, в специальных форматах. И Новый банк развития привержен этому", — добавила она.

Дилма Роуссефф также акцентировала внимание на том, что, как объединение, БРИКС проходит один из новых этапов своего созревания. Она считает, что БРИКС также может включать в себя и другие страны Глобального Юга, "чтобы мы могли определить новые сферы сотрудничества, новые направления сотрудничества, новые области. В этой связи как расширение БРИКС, так и концентрация нашего внимания на обеспечении необходимого финансирования проектов в странах Глобального Юга являются приоритетом", — сказала она.
Встреча прошла в Казани на полях саммита БРИКС.
Для справки: основная задача Нового банка развития — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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