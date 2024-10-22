Путин: рост доли нацвалют в торговле стран БРИКС снизит геополитические риски
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента Владимира Путина и президента Нового банка развития БРИКС Дилмы Роуссефф
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/
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В Казани на полях саммита БРИКС российский лидер встретился с президентом Нового банка развития.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Рост доли национальных валют в расчетах между странами БРИКС позволяет снизить геополитические риски, заявил глава РФ Владимир Путин на встрече с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф.
"Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить оплату за обслуживание долга, повысить финансовую независимость стран-участниц БРИКС и максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики", — сказал российский лидер.
По словам Путина, Новый банк развития является хорошим и перспективным финансовым институтом. С 2018 года он профинансировал около ста проектов в общей сложности примерно на $33 млрд.
"Мы высоко ценим то, что Вы сделали за последний год. Вообще, это хороший развивающийся и перспективный финансовый институт", — сказал Путин.
Он также добавил, что Россия, как страна председатель БРИКС в этом году, рассчитывает на активное участие Нового банка во встрече лидеров на саммите БРИКС в Казани.
Роуссефф, в свою очередь, отметила, что страны Глобального Юга нуждаются в финансировании, при этом условия его получения сейчас довольно сложные.
"Мы действительно направили довольно масштабное финансирование на ряд проектов, но оно все равно недостаточно в сравнении с нуждами стран Глобального Юга. Именно поэтому очень важно обеспечивать финансирование в национальных валютах, в специальных форматах. И Новый банк развития привержен этому", — добавила она.
Дилма Роуссефф также акцентировала внимание на том, что, как объединение, БРИКС проходит один из новых этапов своего созревания. Она считает, что БРИКС также может включать в себя и другие страны Глобального Юга, "чтобы мы могли определить новые сферы сотрудничества, новые направления сотрудничества, новые области. В этой связи как расширение БРИКС, так и концентрация нашего внимания на обеспечении необходимого финансирования проектов в странах Глобального Юга являются приоритетом", — сказала она.
Встреча прошла в Казани на полях саммита БРИКС.
Для справки: основная задача Нового банка развития — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.