https://uz.sputniknews.ru/20241022/svo-shturm-chasova-yara--otkuda-u-xloptsev-ispanskaya-grust-46249806.html

СВО: штурм Часова Яра — откуда у хлопцев "испанская грусть"

СВО: штурм Часова Яра — откуда у хлопцев "испанская грусть"

Sputnik Узбекистан

Российские войска завершают оперативное окружение города Часов Яр, приближая полное освобождение ДНР от бандеровской оккупации

2024-10-22T16:43+0500

2024-10-22T16:43+0500

2024-10-22T16:43+0500

спецоперация россии по защите донбасса

колумнисты

россия

украина

нато

пентагон

вооруженные силы

безопасность

сво

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/16/46250174_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_49b3b4b369568b84988ac78ec7ba6eb3.jpg

Укрепленная линия обороны ВСУ по наземной части канала "Северский Донец – Донбасс" перестала существовать. Противник ожесточенно сопротивляется, украинский генштаб направляет сюда дополнительные силы. При этом командование 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ отмечает "чрезвычайно тяжелую" ситуацию в городе и вокруг него. Переброшенные в Часов Яр латиноамериканские наемники несут большие потери, и на чистом испанском просят у командования эвакуацию — им страшно. Прорыв штурмовых подразделений ВС России на двух участках — к северу и к югу от Часова Яра — способствовал преодолению канала "Северский Донец – Донбасс" на восточной окраине города. Российские войска продвинулись до 2,5 км западнее, ведут бои в городской застройке. Постепенно занимают господствующие высоты на юго-западе Часова Яра .Войска 1-го Добровольческого корпуса, 98-й дивизии ВДВ и 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота освобождают микрорайон Октябрьский, блокируют снабжение украинского гарнизона. Автодорога в Константиновку (основной логистический маршрут ВСУ) находится под контролем российской артиллерии. Поселки и лесопосадки близ Часова Яра зачищают от бандеровцев танкисты Южной группировки войск РФ.Гарнизон "фортеции" значительное время проводит в подвалах, с ужасом ожидая российских авиаударов — в Часов Яр ежесуточно прилетает до сотни высокоточных авиабомб крупного калибра. Противнику не хватает бронетехники, артиллерийской поддержки, и средств РЭБ — для борьбы с роями российских дронов. И, разумеется, внезапный визит в Киев 21 октября главы Пентагона Ллойда Остина не обещает "перелома" в районе Часова Яра и на фронте в целом. Западные аналитики прогнозируют неизбежное падение очередной "фортеции" киевского режима. Американское издание The Wall Street Journal уточняет — "в течение нескольких дней".Освобождение Часова Яра станет важным оперативно-стратегическим успехом ВС России на украинском ТВД. Город расположен на господствующих высотах, и открывает путь (52 км по автодороге через Константиновку или 38 км — через Семеновку) к наиболее крупному и последнему в Донбассе укрепрайону ВСУ — Славянско-Краматорскому. Заметим, от Славянска до границы Харьковской области — всего 27 км.Поражение — на всю глубинуВС России в ночь на 21 октября продолжили методичное уничтожение объектов ВСУ и ВПК противника высокоточным оружием большой дальности — в Киеве и Харькове, в Сумской, Черниговской, Житомирской, Полтавской и других областях. Российская ударная авиация поразила авиабомбами с УМПК судостроительный завод в городе Запорожье, где производились (точнее — собирались из западных комплектующих) морские дроны.Ранее российские войска точным ударом "Искандера" по гостинице "Дружба" в Кривом Роге отправили на встречу с Бандерой большую группу "иностранных специалистов" ВСУ в области радиоэлектронной борьбы. Заметим, Пентагон и НАТО делают все возможное, чтобы "Иностранный легион" массово и быстро перемещался с украинского ТВД на тот свет. Не говоря уже о боевых потерях ВСУ.Под ударами российской армии украинская пехота на передовой все более склонна к унынию и отчаянию. В интервью киевскому изданию "Цензор" командир отделения 5-й Слобожанской бригады Вадим Панащенко констатировал: "Для нас перспектив нет". Отметил значительное улучшение тактики, десятикратный перевес в численности войск, сотни беспилотных "глаз" над полем боя, и многократно возросшую огневую мощь ВС России: "Бомбами россияне равняют все, что могут. Остаются одни воронки, и даже не видно, что дома когда-то стояли". А как иначе? Если враг не сдается, его уничтожают. Это правило относится не только к украинским "небратьям".Издание The Telegraph отметило: украинская армия уже "устала" и не способна вести успешные боевые действия, восстановление ВСУ потребует не менее 10 лет, и сегодня необходима помощь Запада для выхода на переговоры с Россией. Заметим, переговоры для восстановления сил НАТО противника и продолжения боевых действий ВСУ через 5-10 лет — Москву не устроят.Агентство Bloomberg напомнило: Вооруженные силы РФ продолжают наступать в Донбассе, освобождая один населенный пункт за другим, и Украину не спасут ни победа Харрис на выборах в США, ни получение нового пакета военной помощи. Разумеется, "план победы" Зеленского тоже.Информационный ресурс Brussels Signal сообщил: "Запад находится в плену заблуждений о том, что Россия… побежит принимать любую редакцию мирного плана, которую предложат Запад и Украина". Пора возвращаться в реальность. Москва методично и последовательно достигает изначально поставленных целей СВО — демилитаризации и денацификации всей конструкции угрожающего РФ бандеровского государства, а также – возвращения иностранных войск НАТО в границы 1997 года. Никто не забыт, ничто не забыто: безрассудное расширение военной структуры альянса в Европе стало основным "взрывателем" мира на Украине.Командующий войсками НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи в интервью Spiegel уже готовит европейцев к "продолжению" СВО: "В конце войны на Украине, как бы это ни выглядело, российская армия будет сильнее, чем сегодня. Эти силы будут на границе нашего альянса. Ими будут командовать те же люди, которые уже видят в нас врагов… У нас будет противник с боевыми навыками, массой войск и четкими намерениями".Для сохранения собственной "исключительности" Вашингтон намерен и далее подталкивать Европу к междоусобицам, вражде, перевооружению, и надеется вечно воевать чужими руками. Да, русские "медленно запрягают", зато потом…Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

сво штурм часов яр россия войска