https://uz.sputniknews.ru/20241022/uzbekistan-obucheniye-predprinimateli-ozon-46259641.html
В Узбекистане планируют обучать и поддерживать работающих с Ozon предпринимателей
В Узбекистане планируют обучать и поддерживать работающих с Ozon предпринимателей
Sputnik Узбекистан
Представители ТПП РУз и российского маркетплейса Ozon обсудили программу обучения для узбекских предпринимателей
2024-10-22T14:28+0500
2024-10-22T14:28+0500
2024-10-22T14:57+0500
узбекистан
россия
предприниматели
обучение
электронная коммерция
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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В Узбекистане хотят обучать и поддерживать предпринимателей, работающих с российским маркетплейсом Ozon, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты РУз.Перспективы взаимодействия в сфере электронной торговли обсудили председатель ТПП Узбекистана Даврон Вахабов, представители Ozon, руководство ассоциаций "Узтекстильпром" и "Узэлтехпром". Речь шла о возможности разработки программы обучения для узбекских предпринимателей, направленной на освоение работы с подобными онлайн-платформами.На семинарах будут детально рассматривать такие темы, как оптимизация логистики, стратегическое продвижение товаров и эффективное взаимодействие с международными партнерами.Кроме того, ТПП Узбекистана выразила готовность оказать предпринимателям комплексную поддержку в предэкспортном финансировании. Она включает субсидирование части транспортных расходов, что значительно снизит затраты на логистику при экспорте товаров. Также предусмотрены расходы на складирование продукции за рубежом, что позволит предпринимателям более эффективно управлять поставками и присутствием на внешних рынках. Напомним, что в октябре 2023 года ТПП Узбекистана и Ozon подписали меморандум с целью развития в республике логистической инфраструктуры для хранения, обработки и доставки товаров.
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узбекистан россия предприниматели обучение
узбекистан россия предприниматели обучение
В Узбекистане планируют обучать и поддерживать работающих с Ozon предпринимателей
14:28 22.10.2024 (обновлено: 14:57 22.10.2024)
Представители ТПП РУз и российского маркетплейса Ozon обсудили программу обучения для узбекских предпринимателей.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik.
В Узбекистане хотят обучать и поддерживать предпринимателей, работающих с российским маркетплейсом Ozon, сообщает
пресс-служба Торгово-промышленной палаты РУз.
Перспективы взаимодействия в сфере электронной торговли обсудили председатель ТПП Узбекистана Даврон Вахабов, представители Ozon, руководство ассоциаций "Узтекстильпром" и "Узэлтехпром".
Речь шла о возможности разработки программы обучения для узбекских предпринимателей, направленной на освоение работы с подобными онлайн-платформами.
На семинарах будут детально рассматривать такие темы, как оптимизация логистики, стратегическое продвижение товаров и эффективное взаимодействие с международными партнерами.
Кроме того, ТПП Узбекистана выразила готовность оказать предпринимателям комплексную поддержку в предэкспортном финансировании. Она включает субсидирование части транспортных расходов, что значительно снизит затраты на логистику при экспорте товаров. Также предусмотрены расходы на складирование продукции за рубежом, что позволит предпринимателям более эффективно управлять поставками и присутствием на внешних рынках.
"В рамках встречи была презентована компания "CHAMBER-TRADE LINK", которая была основана при Торгово-промышленной палате Узбекистана в октябре 2024 года с целью содействия развитию электронной коммерции в стране, включая сотрудничество с маркетплейсами как в Узбекистане, так и за рубежом", — добавили в пресс-службе.
Напомним, что в октябре 2023 года ТПП Узбекистана и Ozon подписали меморандум с целью развития в республике логистической инфраструктуры для хранения, обработки и доставки товаров.