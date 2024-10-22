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Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Sputnik Узбекистан
За январь – сентябрь 2024 года доля Евразийского экономического союза в общем объеме ВТО РУз составила 26,5%
2024-10-22T12:18+0500
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2024-10-22T12:18+0500
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Более четверти всего внешнеторгового оборота Узбекистана приходится на страны ЕАЭС.Внешнеторговый оборот республики с государствами-членами Союза за 9 месяцев этого года составил $12,8 млрд, из них объем экспорта – $4,3 млрд, объем импорта – $8,5 млрд.Основным партнером в Союзе по итогам 9 месяцев 2024 года вновь стала Россия. Общий объем торговли с РФ составил $8,7 млрд, из которых почти $5,9 млрд приходится на импорт. Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан еаэс внешняя торговля
узбекистан еаэс внешняя торговля
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
За январь – сентябрь 2024 года доля Евразийского экономического союза в общем объеме ВТО РУз составила 26,5%.
Более четверти всего внешнеторгового оборота Узбекистана приходится на страны ЕАЭС.
Внешнеторговый оборот республики с государствами-членами Союза за 9 месяцев этого года составил $12,8 млрд, из них объем экспорта – $4,3 млрд, объем импорта – $8,5 млрд.
Основным партнером в Союзе по итогам 9 месяцев 2024 года вновь стала Россия. Общий объем торговли с РФ составил $8,7 млрд, из которых почти $5,9 млрд приходится на импорт.
Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.