https://uz.sputniknews.ru/20241023/buxara-forum-prepodavaniye-russkiy-yazyk-46278600.html
Педагоги из трех стран обсудят преподавание русского языка на форуме в Бухаре
Педагоги из трех стран обсудят преподавание русского языка на форуме в Бухаре
Sputnik Узбекистан
В фокусе внимания участников будут изучение русской грамматики в условиях двуязычия, цифровые решения в процессе преподавания, информационная безопасность современной школы, развитие лидерских качеств и повышение мотивации учителей и учеников
2024-10-23T16:30+0500
2024-10-23T16:30+0500
2024-10-23T16:30+0500
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образование
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таджикистан
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преподаватель
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. На базе Бухарского университета инноваций 28 октября – 30 октября этого года в Бухаре пройдет Форум руководителей школ, преподавателей русского языка и предметов на русском языке в Республике Таджикистан и Республике Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Института русского языка РУДН им. П. Лумумбы.Работа форума пройдет в трех секциях. Участники обсудят роль современного руководителя образовательной организации и его ИКТ-компетентность, модернизацию образовательного процесса в современной школе, ее информационную безопасность и внедрение цифровых инструментов.Речь пойдет об укреплении статуса русского языка в Узбекистане и Таджикистане, изучении русской грамматики в условиях двуязычия, трудностях в преподавании предметов на русском языке в узбекской и таджикской школах, а также путях их преодоления, развитии лидерских качеств и повышении мотивации учителей и учеников, игровых технологиях в преподавании предметов на русском.Аналогичный форум пройдет 5 – 7 ноября этого года в Душанбе на базе Российско-Таджикского Славянского университета.Кроме того, руководители, завучи и преподаватели русского языка и предметов на русском в школах Узбекистана и Таджикистана смогут повысить квалификацию на бесплатных дистанционных курсах.Организаторы Форума — Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Институт русского языка РУДН им. П. Лумумбы.
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русский язык преподавание форум бухара
русский язык преподавание форум бухара
Педагоги из трех стран обсудят преподавание русского языка на форуме в Бухаре
В фокусе внимания участников будут изучение русской грамматики в условиях двуязычия, цифровые решения в процессе преподавания, информационная безопасность современной школы, развитие лидерских качеств и повышение мотивации учителей и учеников.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik.
На базе Бухарского университета инноваций 28 октября – 30 октября этого года в Бухаре пройдет Форум руководителей школ, преподавателей русского языка и предметов на русском языке в Республике Таджикистан и Республике Узбекистан. Об этом сообщает
пресс-служба Института русского языка РУДН им. П. Лумумбы.
"Форум объединит профессионалов из числа директоров школ, их заместителей, учителей школ Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и Российской Федерации, целью которого станут обмен опытом и лучшими практиками управления образовательными организациями, а также обсуждение актуальных вопросов, связанных с преподаванием русского языка и предметов на русском языке вне русской языковой среды", — говорится в сообщении.
Работа форума пройдет в трех секциях. Участники обсудят роль современного руководителя образовательной организации и его ИКТ-компетентность, модернизацию образовательного процесса в современной школе, ее информационную безопасность и внедрение цифровых инструментов.
Речь пойдет об укреплении статуса русского языка в Узбекистане и Таджикистане, изучении русской грамматики в условиях двуязычия, трудностях в преподавании предметов на русском языке в узбекской и таджикской школах, а также путях их преодоления, развитии лидерских качеств и повышении мотивации учителей и учеников, игровых технологиях в преподавании предметов на русском.
Аналогичный форум пройдет 5 – 7 ноября этого года в Душанбе на базе Российско-Таджикского Славянского университета.
Кроме того, руководители, завучи и преподаватели русского языка и предметов на русском в школах Узбекистана и Таджикистана смогут повысить квалификацию на бесплатных дистанционных курсах.
Организаторы Форума — Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Институт русского языка РУДН им. П. Лумумбы.