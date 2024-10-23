https://uz.sputniknews.ru/20241023/buxara-forum-prepodavaniye-russkiy-yazyk-46278600.html

Педагоги из трех стран обсудят преподавание русского языка на форуме в Бухаре

Педагоги из трех стран обсудят преподавание русского языка на форуме в Бухаре

Sputnik Узбекистан

В фокусе внимания участников будут изучение русской грамматики в условиях двуязычия, цифровые решения в процессе преподавания, информационная безопасность современной школы, развитие лидерских качеств и повышение мотивации учителей и учеников

2024-10-23T16:30+0500

2024-10-23T16:30+0500

2024-10-23T16:30+0500

общество

образование

форум

узбекистан

таджикистан

россия

преподаватель

русский язык

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. На базе Бухарского университета инноваций 28 октября – 30 октября этого года в Бухаре пройдет Форум руководителей школ, преподавателей русского языка и предметов на русском языке в Республике Таджикистан и Республике Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Института русского языка РУДН им. П. Лумумбы.Работа форума пройдет в трех секциях. Участники обсудят роль современного руководителя образовательной организации и его ИКТ-компетентность, модернизацию образовательного процесса в современной школе, ее информационную безопасность и внедрение цифровых инструментов.Речь пойдет об укреплении статуса русского языка в Узбекистане и Таджикистане, изучении русской грамматики в условиях двуязычия, трудностях в преподавании предметов на русском языке в узбекской и таджикской школах, а также путях их преодоления, развитии лидерских качеств и повышении мотивации учителей и учеников, игровых технологиях в преподавании предметов на русском.Аналогичный форум пройдет 5 – 7 ноября этого года в Душанбе на базе Российско-Таджикского Славянского университета.Кроме того, руководители, завучи и преподаватели русского языка и предметов на русском в школах Узбекистана и Таджикистана смогут повысить квалификацию на бесплатных дистанционных курсах.Организаторы Форума — Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Институт русского языка РУДН им. П. Лумумбы.

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