https://uz.sputniknews.ru/20241023/chto-kareliya-gotova-predlojit-uzbekistanu-46283039.html

Насосы, древесина, камень, тренажеры — что еще Карелия готова предложить Узбекистану

Насосы, древесина, камень, тренажеры — что еще Карелия готова предложить Узбекистану

Sputnik Узбекистан

Глава российского региона, а также представители порядка 20 карельских компаний принимают участие в горно-металлургической выставке в Ташкенте

2024-10-23T18:46+0500

2024-10-23T18:46+0500

2024-10-23T18:46+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

видео

эксклюзив

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Одна из самых представительных российских делегаций, участвующих в проходящей в Ташкенте международной выставке "Горное дело, металлургия и металлообработка – MiningMetals Uzbekistan 2024" – из республики Карелия, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Напомним, выставка проходит до 24 ноября. Бизнес-миссией, в составе которой порядка 20 карельских компаний, руководит глава региона Артур Парфенчиков. Делегация также приняла участие в бизнес-форуме "Карелия и Узбекистан: партнерство для экономического развития и инвестиционного сотрудничества", который накануне состоялся в столице. Как рассказал Артур Парфенчиков, есть много ниш, которые готовы заполнить карельские производители. Также Карелия готова предложить Узбекистану уникальный камень, родственник алмаза — шунгит, который не добывают больше нигде в мире. По словам главы Карелии, российские компании также готовы предложить Ташкенту уличные тренажеры, которые поставляют в более чем 60 стран. В первый день выставки одна из карельских компаний подписала соглашение о поставках грунтовых насосов для предприятий горнодобывающей отрасли Узбекистана. Подробнее о взаимодействии и перспективах сотрудничества Узбекистана и Карелии — в видео Sputnik Узбекистан.

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