https://uz.sputniknews.ru/20241023/chto-kareliya-gotova-predlojit-uzbekistanu-46283039.html
Насосы, древесина, камень, тренажеры — что еще Карелия готова предложить Узбекистану
Насосы, древесина, камень, тренажеры — что еще Карелия готова предложить Узбекистану
Sputnik Узбекистан
Глава российского региона, а также представители порядка 20 карельских компаний принимают участие в горно-металлургической выставке в Ташкенте
2024-10-23T18:46+0500
2024-10-23T18:46+0500
2024-10-23T18:46+0500
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Одна из самых представительных российских делегаций, участвующих в проходящей в Ташкенте международной выставке "Горное дело, металлургия и металлообработка – MiningMetals Uzbekistan 2024" – из республики Карелия, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Напомним, выставка проходит до 24 ноября. Бизнес-миссией, в составе которой порядка 20 карельских компаний, руководит глава региона Артур Парфенчиков. Делегация также приняла участие в бизнес-форуме "Карелия и Узбекистан: партнерство для экономического развития и инвестиционного сотрудничества", который накануне состоялся в столице. Как рассказал Артур Парфенчиков, есть много ниш, которые готовы заполнить карельские производители. Также Карелия готова предложить Узбекистану уникальный камень, родственник алмаза — шунгит, который не добывают больше нигде в мире. По словам главы Карелии, российские компании также готовы предложить Ташкенту уличные тренажеры, которые поставляют в более чем 60 стран. В первый день выставки одна из карельских компаний подписала соглашение о поставках грунтовых насосов для предприятий горнодобывающей отрасли Узбекистана. Подробнее о взаимодействии и перспективах сотрудничества Узбекистана и Карелии — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан карелия компании участие выставка ташкент
узбекистан карелия компании участие выставка ташкент
Насосы, древесина, камень, тренажеры — что еще Карелия готова предложить Узбекистану
Эксклюзив
Глава российского региона, а также представители порядка 20 карельских компаний принимают участие в горно-металлургической выставке в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Одна из самых представительных российских делегаций, участвующих в проходящей в Ташкенте международной выставке "Горное дело, металлургия и металлообработка – MiningMetals Uzbekistan 2024" – из республики Карелия, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Напомним, выставка проходит до 24 ноября.
Бизнес-миссией, в составе которой порядка 20 карельских компаний, руководит глава региона Артур Парфенчиков. Делегация также приняла участие в бизнес-форуме "Карелия и Узбекистан: партнерство для экономического развития и инвестиционного сотрудничества", который накануне состоялся в столице.
Как рассказал Артур Парфенчиков, есть много ниш, которые готовы заполнить карельские производители.
"Уже есть примеры строительства домов на горнолыжном курорте, порядка 30 домиков наши компании уже поставили, и мы готовы в этом направлении работать в Узбекистане. Кроме того, в прошлом году мы поставили более 20 тонн продукции дикоросов. И она начинает пользоваться спросом на узбекском рынке", — уточнил Парфенчиков.
Также Карелия готова предложить Узбекистану уникальный камень, родственник алмаза — шунгит, который не добывают больше нигде в мире.
"Это достойный материал для определенных проектов, — объясняет Артур Парфенчиков. — Например, для внутренней отделки, обустройства уличных композиций, бордюров".
По словам главы Карелии, российские компании также готовы предложить Ташкенту уличные тренажеры, которые поставляют в более чем 60 стран.
В первый день выставки одна из карельских компаний подписала соглашение о поставках грунтовых насосов для предприятий горнодобывающей отрасли Узбекистана.
Подробнее о взаимодействии и перспективах сотрудничества Узбекистана и Карелии — в видео Sputnik Узбекистан
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