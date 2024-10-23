https://uz.sputniknews.ru/20241023/kazan-zasedanie-sammita-briks-46276354.html

В Казани проходит заседание саммита БРИКС — трансляция

В Казани проходит заседание саммита БРИКС — трансляция

Sputnik Узбекистан

Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября

2024-10-23T14:53+0500

2024-10-23T14:53+0500

2024-10-23T15:08+0500

прямая трансляция

россия

казань

саммит

брикс

президент рф

владимир путин

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В Казани на площадке выставочного центра "Казань Экспо" проходит саммит БРИКС под председательством президента РФ Владимира Путина.Он начался с заседания в узком составе, а затем продолжился в расширенном. Российский лидер на узком составе БРИКС предложил обсудить глобальные проблемы и региональные конфликты. Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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