https://uz.sputniknews.ru/20241023/kazan-zasedanie-sammita-briks-46276354.html
В Казани проходит заседание саммита БРИКС — трансляция
В Казани проходит заседание саммита БРИКС — трансляция
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Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября
2024-10-23T14:53+0500
2024-10-23T14:53+0500
2024-10-23T15:08+0500
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саммит
брикс
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В Казани на площадке выставочного центра "Казань Экспо" проходит саммит БРИКС под председательством президента РФ Владимира Путина.Он начался с заседания в узком составе, а затем продолжился в расширенном. Российский лидер на узком составе БРИКС предложил обсудить глобальные проблемы и региональные конфликты. Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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В Казани проходит заседание саммита БРИКС — трансляция
14:53 23.10.2024 (обновлено: 15:08 23.10.2024)
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября.
В Казани на площадке выставочного центра "Казань Экспо" проходит саммит БРИКС под председательством президента РФ Владимира Путина.
Он начался с заседания в узком составе, а затем продолжился в расширенном. Российский лидер на узком составе БРИКС предложил обсудить глобальные проблемы и региональные конфликты.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.