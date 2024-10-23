https://uz.sputniknews.ru/20241023/mirziyoev-uchastie-sammit-stran-briks-46270780.html
Мирзиёев примет участие в саммите стран БРИКС
Мирзиёев примет участие в саммите стран БРИКС
Sputnik Узбекистан
Глава республики выступит на пленарной сессии мероприятия в формате "БРИКС плюс", которое пройдет под председательством российской стороны.
2024-10-23T09:23+0500
2024-10-23T09:23+0500
2024-10-23T09:58+0500
политика
узбекистан
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брикс
саммит
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению российского коллеги Владимира Путина 23-24 октября посетит с рабочим визитом Казань для участия в мероприятиях саммита государств объединения БРИКС, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Глава республики выступит на пленарной сессии мероприятия в формате "БРИКС плюс", которое пройдет под председательством российской стороны. В повестке дня встречи — вопросы расширения международного сотрудничества в целях обеспечения инклюзивного и устойчивого развития. Участники также рассмотрят актуальные аспекты глобальной политики. Кроме того, программой пребывания предусматривается проведение ряда двусторонних встреч. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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мирзиёев саммит брикс
Мирзиёев примет участие в саммите стран БРИКС
09:23 23.10.2024 (обновлено: 09:58 23.10.2024)
Глава республики выступит на пленарной сессии мероприятия в формате "БРИКС плюс", которое пройдет под председательством российской стороны.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев по приглашению российского коллеги Владимира Путина 23-24 октября посетит с рабочим визитом Казань для участия в мероприятиях саммита государств объединения БРИКС, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Глава республики выступит на пленарной сессии мероприятия в формате "БРИКС плюс", которое пройдет под председательством российской стороны.
В повестке дня встречи — вопросы расширения международного сотрудничества в целях обеспечения инклюзивного и устойчивого развития. Участники также рассмотрят актуальные аспекты глобальной политики.
Кроме того, программой пребывания предусматривается проведение ряда двусторонних встреч.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.