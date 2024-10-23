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https://uz.sputniknews.ru/20241023/mirziyoev-uchastie-sammit-stran-briks-46270780.html
Мирзиёев примет участие в саммите стран БРИКС
Мирзиёев примет участие в саммите стран БРИКС
Sputnik Узбекистан
Глава республики выступит на пленарной сессии мероприятия в формате "БРИКС плюс", которое пройдет под председательством российской стороны.
2024-10-23T09:23+0500
2024-10-23T09:58+0500
политика
узбекистан
россия
брикс
саммит
шавкат мирзиёев
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению российского коллеги Владимира Путина 23-24 октября посетит с рабочим визитом Казань для участия в мероприятиях саммита государств объединения БРИКС, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Глава республики выступит на пленарной сессии мероприятия в формате "БРИКС плюс", которое пройдет под председательством российской стороны. В повестке дня встречи — вопросы расширения международного сотрудничества в целях обеспечения инклюзивного и устойчивого развития. Участники также рассмотрят актуальные аспекты глобальной политики. Кроме того, программой пребывания предусматривается проведение ряда двусторонних встреч. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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мирзиёев саммит брикс
мирзиёев саммит брикс

Мирзиёев примет участие в саммите стран БРИКС

09:23 23.10.2024 (обновлено: 09:58 23.10.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ҳузурида жорий йилда иқтисодиётда кутилаётган натижалар ва 2025 йил учун мўлжалланган асосий макроиқтисодий кўрсаткичлар муҳокамаси юзасидан йиғилиш бўлиб ўтди.
Президент Шавкат Мирзиёев ҳузурида жорий йилда иқтисодиётда кутилаётган натижалар ва 2025 йил учун мўлжалланган асосий макроиқтисодий кўрсаткичлар муҳокамаси юзасидан йиғилиш бўлиб ўтди. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.10.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики выступит на пленарной сессии мероприятия в формате "БРИКС плюс", которое пройдет под председательством российской стороны.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению российского коллеги Владимира Путина 23-24 октября посетит с рабочим визитом Казань для участия в мероприятиях саммита государств объединения БРИКС, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Глава республики выступит на пленарной сессии мероприятия в формате "БРИКС плюс", которое пройдет под председательством российской стороны.
В повестке дня встречи — вопросы расширения международного сотрудничества в целях обеспечения инклюзивного и устойчивого развития. Участники также рассмотрят актуальные аспекты глобальной политики.
Кроме того, программой пребывания предусматривается проведение ряда двусторонних встреч.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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