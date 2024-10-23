https://uz.sputniknews.ru/20241023/mirziyoev-uchastie-sammit-stran-briks-46270780.html

Мирзиёев примет участие в саммите стран БРИКС

Мирзиёев примет участие в саммите стран БРИКС

Sputnik Узбекистан

Глава республики выступит на пленарной сессии мероприятия в формате "БРИКС плюс", которое пройдет под председательством российской стороны.

2024-10-23T09:23+0500

2024-10-23T09:23+0500

2024-10-23T09:58+0500

политика

узбекистан

россия

брикс

саммит

шавкат мирзиёев

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению российского коллеги Владимира Путина 23-24 октября посетит с рабочим визитом Казань для участия в мероприятиях саммита государств объединения БРИКС, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Глава республики выступит на пленарной сессии мероприятия в формате "БРИКС плюс", которое пройдет под председательством российской стороны. В повестке дня встречи — вопросы расширения международного сотрудничества в целях обеспечения инклюзивного и устойчивого развития. Участники также рассмотрят актуальные аспекты глобальной политики. Кроме того, программой пребывания предусматривается проведение ряда двусторонних встреч. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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