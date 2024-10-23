https://uz.sputniknews.ru/20241023/novyy-zamestitel-glavy-mid-uzbekistana-46272976.html
Главе МИД Узбекистана назначили нового зама — что о нем известно
Главе МИД Узбекистана назначили нового зама — что о нем известно
Sputnik Узбекистан
До назначения Олимжон Абдуллаев занимал должность генерального консула республики во Франкфурте-на-Майне
2024-10-23T12:38+0500
2024-10-23T12:38+0500
2024-10-23T12:38+0500
узбекистан
мид узбекистана
заместитель министра
назначение
политика
общество
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Министру иностранных дел Узбекистана Бахтиёру Саидову назначили нового заместителя, сообщает пресс-служба МИД РУз. Соответствующее назначение предусмотрено постановлением Шавката Мирзиёева. Олимжон Абдуллаев долгие годы работал в системе МИД. До назначения занимал должность генерального консула республики во Франкфурте-на-Майне, ФРГ (2021 - 2024 гг.), уточнили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РУз.
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узбекистан заместитель министра иностранных дел назначение
узбекистан заместитель министра иностранных дел назначение
Главе МИД Узбекистана назначили нового зама — что о нем известно
До назначения Олимжон Абдуллаев занимал должность генерального консула республики во Франкфурте-на-Майне.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik.
Министру иностранных дел Узбекистана Бахтиёру Саидову назначили нового заместителя, сообщает
пресс-служба МИД РУз.
Соответствующее назначение предусмотрено постановлением Шавката Мирзиёева.
"В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан Абдуллаев Олимжон Суюнович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.
Олимжон Абдуллаев долгие годы работал в системе МИД. До назначения занимал должность генерального консула республики во Франкфурте-на-Майне, ФРГ (2021 - 2024 гг.), уточнили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РУз.