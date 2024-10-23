https://uz.sputniknews.ru/20241023/novyy-zamestitel-glavy-mid-uzbekistana-46272976.html

Главе МИД Узбекистана назначили нового зама — что о нем известно

Главе МИД Узбекистана назначили нового зама — что о нем известно

Sputnik Узбекистан

До назначения Олимжон Абдуллаев занимал должность генерального консула республики во Франкфурте-на-Майне

2024-10-23T12:38+0500

2024-10-23T12:38+0500

2024-10-23T12:38+0500

узбекистан

мид узбекистана

заместитель министра

назначение

политика

общество

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Министру иностранных дел Узбекистана Бахтиёру Саидову назначили нового заместителя, сообщает пресс-служба МИД РУз. Соответствующее назначение предусмотрено постановлением Шавката Мирзиёева. Олимжон Абдуллаев долгие годы работал в системе МИД. До назначения занимал должность генерального консула республики во Франкфурте-на-Майне, ФРГ (2021 - 2024 гг.), уточнили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РУз.

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узбекистан заместитель министра иностранных дел назначение