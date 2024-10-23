https://uz.sputniknews.ru/20241023/perekus-poleznyye-produkty-46271305.html

Перекус может быть не только вкусным, но и полезным

Перекус может быть не только вкусным, но и полезным

Sputnik Узбекистан

Диетолог рассказала о наиболее подходящих для полезного перекуса продуктах.

2024-10-23T22:06+0500

2024-10-23T22:06+0500

2024-10-23T22:06+0500

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Если обед и ужин еще не скоро, а есть хочется, можно устроить себе полезный второй завтрак или полдник. О вариантах полезного перекуса радио Sputnik рассказала диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова.По ее мнению, для перекусов очень хорошо подходят сушеные фрипсы – овощные чипсы. Но они обязательно должны быть качественными, без сернистого ангидрида, без патоки, без добавленного масла, предупредила Дианова.По ее мнению, питаясь таким образом, мы дополняем свой рацион полезными, питательными и вкусными перекусами с растительными жирами, которых часто не хватает в организме, к тому же такие сочетания содержат необходимые витамины и микроэлементы.

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