https://uz.sputniknews.ru/20241023/perekus-poleznyye-produkty-46271305.html
Перекус может быть не только вкусным, но и полезным
Перекус может быть не только вкусным, но и полезным
Sputnik Узбекистан
Диетолог рассказала о наиболее подходящих для полезного перекуса продуктах.
2024-10-23T22:06+0500
2024-10-23T22:06+0500
2024-10-23T22:06+0500
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Если обед и ужин еще не скоро, а есть хочется, можно устроить себе полезный второй завтрак или полдник. О вариантах полезного перекуса радио Sputnik рассказала диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова.По ее мнению, для перекусов очень хорошо подходят сушеные фрипсы – овощные чипсы. Но они обязательно должны быть качественными, без сернистого ангидрида, без патоки, без добавленного масла, предупредила Дианова.По ее мнению, питаясь таким образом, мы дополняем свой рацион полезными, питательными и вкусными перекусами с растительными жирами, которых часто не хватает в организме, к тому же такие сочетания содержат необходимые витамины и микроэлементы.
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MIA „Rossiya Segodnya“
перекус вкус польза диетолог продукты
перекус вкус польза диетолог продукты
Перекус может быть не только вкусным, но и полезным
Диетолог рассказала о наиболее подходящих для полезного перекуса продуктах.
Если обед и ужин еще не скоро, а есть хочется, можно устроить себе полезный второй завтрак или полдник. О вариантах полезного перекуса радио Sputnik
рассказала диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова.
"В полезных перекусах должны быть две основы — белково-жировой продукт и клетчатка из фруктов, овощей, зелени. Например, можно взять один или два, в зависимости от размера, свежего фрукта общим весом не более 150-200 граммов плюс орехи. И сюда смело добавляем вкусную чашку кофе, главное — без сиропа и сахара. Другой вариант — мы можем использовать две столовые ложки очищенных семян тыквы или подсолнечника, а фрукты заменить сухофруктами — не более 50 граммов на один прием пищи. И опять же добавить чай или кофе без сахара. Этого достаточно", — пояснила диетолог.
По ее мнению, для перекусов очень хорошо подходят сушеные фрипсы – овощные чипсы. Но они обязательно должны быть качественными, без сернистого ангидрида, без патоки, без добавленного масла, предупредила Дианова.
"Для тех, кто хочет более сладкий вкус: замените орехи двумя чайными ложками любого урбеча — пастой из перетертых семян, злаков или орехов, которые не обжариваются. Можно, например, использовать натуральную арахисовую пасту, по возможности без всяких добавок. Если ее есть с бананом, то это невероятно вкусно и сладко", — добавила специалист.
По ее мнению, питаясь таким образом, мы дополняем свой рацион полезными, питательными и вкусными перекусами с растительными жирами, которых часто не хватает в организме, к тому же такие сочетания содержат необходимые витамины и микроэлементы.