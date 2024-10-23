https://uz.sputniknews.ru/20241023/predlojeniya-putin-sammit-briks-46281945.html
Какие предложения выдвинул Путин на саммите БРИКС
Какие предложения выдвинул Путин на саммите БРИКС
Sputnik Узбекистан
В Казани прошло заседание саммита БРИКС в расширенном составе
2024-10-23T18:16+0500
2024-10-23T18:16+0500
2024-10-23T18:16+0500
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Инициатива создания "Зерновой биржи" БРИКС поможет защитить национальные рынки от внешнего вмешательства и спекуляций, заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Президент РФ также заявил, что это будет способствовать формированию справедливых цен на зерно в мире, а в будущем зерновая биржа может стать полноценной товарной биржей.Еще одно предложение российского лидера касалось запуска платформы по справедливой конкуренции стран БРИКС.Кроме того, Россия, активно выступая за сотрудничество в сфере недропользования, предлагает создать отдельную платформу БРИКС по драгоценным металлам и алмазам.По мнению президента РФ, нужно укрепить сотрудничество БРИКС в здравоохранении, в том числе в ядерной медицине.Он добавил, что важно и далее укреплять потенциал действующих по линии БРИКС центра вакцин и сети по исследованию туберкулеза.Также Владимир Путин пригласил страны БРИКС присоединиться к кодексу этики в сфере искусственного интеллекта, который используется деловым сообществом в РФ.По его мнению, запуск механизма консультаций БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации поможет выработать общую позицию по более справедливым "правилам игры" для мировой экономики.Он призвал противодействовать попыткам использовать климатическую повестку для устранения конкурентов с рынка.Задачей БРИКС Путин назвал сотрудничество в интересах большинства.Нужно и далее сообща продвигать сбалансированные подходы к вопросам, связанным с переходом мировой экономики на низкомиссионные модели развития и всячески противодействовать попыткам использования климатической повестки для устранения конкурентов с рынка, отметил он.Глава РФ также высказался об использовании доллара в качестве оружия, отметив, что это большая ошибка, которая подрывает доверие к данной валюте.Другие заявления ПутинаУчастники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию, которая, по словам Путина, содержит общие оценки ситуации в мире. Ее распространят в ООН как совместный документ.Путин также сказал, что лидерство в БРИКС в следующем году переходит в надежные руки Бразилии, а Россия сделает все возможное для эффективности этой передачи.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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путин саммит брикс предложения
путин саммит брикс предложения
Какие предложения выдвинул Путин на саммите БРИКС
В Казани прошло заседание саммита БРИКС в расширенном составе.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Инициатива создания "Зерновой биржи" БРИКС поможет защитить национальные рынки от внешнего вмешательства и спекуляций, заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.
Президент РФ также заявил, что это будет способствовать формированию справедливых цен на зерно в мире, а в будущем зерновая биржа может стать полноценной товарной биржей.
Еще одно предложение российского лидера касалось запуска платформы по справедливой конкуренции стран БРИКС.
Кроме того, Россия, активно выступая за сотрудничество в сфере недропользования, предлагает создать отдельную платформу БРИКС по драгоценным металлам и алмазам.
"Видим целесообразность в создании отдельной платформы БРИКС по драгоценным металлам, а также по алмазам. Ведь этот рынок сильно зарегулирован различными торговыми барьерами в обход универсальной схемы сертификации Кимберлийского процесса", — сказал Путин.
По мнению президента РФ, нужно укрепить сотрудничество БРИКС в здравоохранении, в том числе в ядерной медицине.
"Заметный прогресс достигнут в сотрудничестве БРИКС по линии здравоохранения, чему способствовала октябрьская встреча профильных министров. Она задала долгосрочный вектор работы в сфере здравоохранения. Сформирована группа по ядерной медицине, которая займется развитием сотрудничества в области производства инновационно-радиологических препаратов и диагностики. Полезным оказался и проведенный в Санкт-Петербурге первый форум БРИКС по ядерной медицине", — отметил Путин.
Он добавил, что важно и далее укреплять потенциал действующих по линии БРИКС центра вакцин и сети по исследованию туберкулеза.
Также Владимир Путин пригласил страны БРИКС присоединиться к кодексу этики в сфере искусственного интеллекта, который используется деловым сообществом в РФ.
"Привлеку внимание к российскому предложению о создании альянса БРИКС в области искусственного интеллекта. Его цель — регламентировать технологии искусственного интеллекта, в том числе для недопущения их противоправного использования. В России деловым сообществом принят кодекс этики в этой сфере, к которому могут подключиться и наши партнеры по БРИКС, и другие страны", — сказал глава РФ.
По его мнению, запуск механизма консультаций БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации поможет выработать общую позицию по более справедливым "правилам игры" для мировой экономики.
"Полагаем, что выработки общей позиции по формированию более справедливых правил игры в мировой экономике и реформированию международной финансовой системы будет способствовать запуск специального механизма консультаций стран БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации", — сказал Путин.
Он призвал противодействовать попыткам использовать климатическую повестку для устранения конкурентов с рынка.
Задачей БРИКС Путин назвал сотрудничество в интересах большинства.
"Вы сказали очень важную вещь: наша задача обеспечить широкое сотрудничество в интересах большинства стран мира. Конечно, ради этого мы собираемся и работаем", — подчеркнул Путин на заседании саммита БРИКС, обращаясь к президенту Ирана Масуду Пезешкиану.
Нужно и далее сообща продвигать сбалансированные подходы к вопросам, связанным с переходом мировой экономики на низкомиссионные модели развития и всячески противодействовать попыткам использования климатической повестки для устранения конкурентов с рынка, отметил он.
Глава РФ также высказался об использовании доллара в качестве оружия, отметив, что это большая ошибка, которая подрывает доверие к данной валюте.
Предприниматели стран БРИКС намерены сотрудничать между собой, будем этому всячески содействовать.
Страны БРИКС выступили с общими позициями по многим вопросам повестки.
Страны БРИИКС способны реализовать амбициозные совместные проекты.
Страны БРИКС продолжат формировать демократическую систему.
Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию, которая, по словам Путина, содержит общие оценки ситуации в мире. Ее распространят в ООН как совместный документ.
Путин также сказал, что лидерство в БРИКС в следующем году переходит в надежные руки Бразилии, а Россия сделает все возможное для эффективности этой передачи.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.