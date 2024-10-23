https://uz.sputniknews.ru/20241023/predlojeniya-putin-sammit-briks-46281945.html

Какие предложения выдвинул Путин на саммите БРИКС

Какие предложения выдвинул Путин на саммите БРИКС

Sputnik Узбекистан

В Казани прошло заседание саммита БРИКС в расширенном составе

2024-10-23T18:16+0500

2024-10-23T18:16+0500

2024-10-23T18:16+0500

в мире

саммит

брикс

казань

владимир путин

россия

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Инициатива создания "Зерновой биржи" БРИКС поможет защитить национальные рынки от внешнего вмешательства и спекуляций, заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Президент РФ также заявил, что это будет способствовать формированию справедливых цен на зерно в мире, а в будущем зерновая биржа может стать полноценной товарной биржей.Еще одно предложение российского лидера касалось запуска платформы по справедливой конкуренции стран БРИКС.Кроме того, Россия, активно выступая за сотрудничество в сфере недропользования, предлагает создать отдельную платформу БРИКС по драгоценным металлам и алмазам.По мнению президента РФ, нужно укрепить сотрудничество БРИКС в здравоохранении, в том числе в ядерной медицине.Он добавил, что важно и далее укреплять потенциал действующих по линии БРИКС центра вакцин и сети по исследованию туберкулеза.Также Владимир Путин пригласил страны БРИКС присоединиться к кодексу этики в сфере искусственного интеллекта, который используется деловым сообществом в РФ.По его мнению, запуск механизма консультаций БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации поможет выработать общую позицию по более справедливым "правилам игры" для мировой экономики.Он призвал противодействовать попыткам использовать климатическую повестку для устранения конкурентов с рынка.Задачей БРИКС Путин назвал сотрудничество в интересах большинства.Нужно и далее сообща продвигать сбалансированные подходы к вопросам, связанным с переходом мировой экономики на низкомиссионные модели развития и всячески противодействовать попыткам использования климатической повестки для устранения конкурентов с рынка, отметил он.Глава РФ также высказался об использовании доллара в качестве оружия, отметив, что это большая ошибка, которая подрывает доверие к данной валюте.Другие заявления ПутинаУчастники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию, которая, по словам Путина, содержит общие оценки ситуации в мире. Ее распространят в ООН как совместный документ.Путин также сказал, что лидерство в БРИКС в следующем году переходит в надежные руки Бразилии, а Россия сделает все возможное для эффективности этой передачи.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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