https://uz.sputniknews.ru/20241023/uzbekistan-inostrannye-investitsii-s-2017-goda-46272548.html

В Узбекистане иностранные инвестиции с 2017 года превысят $100 млрд

В Узбекистане иностранные инвестиции с 2017 года превысят $100 млрд

Sputnik Узбекистан

На совещании под председательством главы республики рассмотрены вопросы локализации, развития государственно-частного партнерства и привлечения иностранных инвестиций

2024-10-23T10:28+0500

2024-10-23T10:28+0500

2024-10-23T12:03+0500

узбекистан

экономика

инвестиции

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В Узбекистане общая сумма привлеченных иностранных инвестиций в 2017-2024 годы превысит $100 млрд. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством Шавката Мирзиёева по вопросам локализации, развития государственно-частного партнерства, привлечения иностранных инвестиций. Речь шла о динамике иностранных инвестиций и дальнейших планах. Согласно озвученным данным, за последние семь лет в республику поступило более $78 млрд иностранных инвестиций, за девять месяцев этого года — $23 млрд 660 млн. Также запущено 120 крупных производственных объектов на сумму $4 млрд 600 млн. В настоящее время во всех отраслях реализуют 366 крупных проектов на $140 млрд. В рамках инвестиционных проектов ежегодно импортируют оборудование, сырье и стройматериалы на $15 млрд. Отмечалось, что в каждом проекте можно увеличить долю местной продукции. Такие возможности есть и в крупных отраслях страны. Так, в соответствии с программой развития энергетической отрасли до 2030 года построят 164 энергетических объекта на $36 млрд. Из них 88 — на основе государственно-частного партнерства. В горнодобывающей промышленности также принята программа на $1 млрд 230 млн. К крупным комбинатам отрасли на взаимовыгодной основе привязаны местные предприятия. Много неиспользованных возможностей и в автопроме. В соседних странах годовой спрос на автомобильные запчасти составляет $1 млрд. Как отмечалось, при локализации нужно уделять особое внимание производству продукции, конкурентоспособной как по цене, так и по качеству, а также увеличению экспорта. Также подчеркнута необходимость формирования конкретных проектов по этим направлениям и превращения возможностей в результаты. Высказаны предложения по развитию кооперации между отраслями промышленности и регионами, увеличению доли отечественной продукции и услуг в госзакупках. Президент определил задачи по привлечению инвесторов к этим проектам и эффективному направлению средств.

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