https://uz.sputniknews.ru/20241025/dron-lyudi-plennyy-ugroza-vsu-46313247.html
"Дронами накрывали, если люди отходили": пленный рассказал об угрозах ВСУ
"Дронами накрывали, если люди отходили": пленный рассказал об угрозах ВСУ
Sputnik Узбекистан
Он также рассказал, как попал по мобилизации в армию и за один день прошел комиссию
2024-10-25T16:21+0500
2024-10-25T16:21+0500
2024-10-25T16:21+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
всу
украина
военнослужащие
солдаты
дрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0d/45638493_0:72:1348:830_1920x0_80_0_0_734fa8c853e7e1c0bbe9d15d1c0b728f.jpg
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Украинский пленный военнослужащий рассказал, что солдат ВСУ силой удерживают в приграничном районе Курской области под угрозой удара дронами или осколочными боеприпасами ("вогами") украинские подразделения, находящиеся в резерве ближе к границе. Об этом сообщает РИА Новости.Он также сообщил, что попал в плен, когда "находился в блиндаже с товарищами, которых на Bradley подбили".Он также рассказал, как попал по мобилизации в армию.
https://uz.sputniknews.ru/20241024/svo-rossiyskiy-shturm-goroda-kuraxovo-46290109.html
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0d/45638493_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_b12e519f9ec3da5096bb6c85686bb85c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
угрозы всу пленный военнослужащий мобилизация армия комиссия
угрозы всу пленный военнослужащий мобилизация армия комиссия
"Дронами накрывали, если люди отходили": пленный рассказал об угрозах ВСУ
Он также рассказал, как попал по мобилизации в армию и за один день прошел комиссию.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik.
Украинский пленный военнослужащий рассказал, что солдат ВСУ силой удерживают в приграничном районе Курской области под угрозой удара дронами или осколочными боеприпасами ("вогами") украинские подразделения, находящиеся в резерве ближе к границе. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Говорили, давайте наступайте, а по факту бросили без раций и боеприпасов, без воды. Ну, отошли и началось усиление мер, чтоб не оставляли позиции. Дронами с вогами накрывали, если вдруг люди отходили", — рассказал военнослужащий 103-й бригады теробороны Сергей Козуб, взятый в плен военнослужащими "Севера" в приграничном районе Курской области.
Он также сообщил, что попал в плен, когда "находился в блиндаже с товарищами, которых на Bradley подбили".
"Началась перестрелка, подошли ваши ребята, предложили сдаться в плен. Я сказал ребятам, давайте выходить. Сдались. Я вышел первый. Потом проверили по позициям, но никто нигде не тронули. Дали воды, еды", — говорит Козуб.
Он также рассказал, как попал по мобилизации в армию.
"Загрузили, привезли в ТЦК, за один день прошли комиссию. Собирают просто так вот на улице, как собак. Реально запихивают в автобус и отправляют за день на войну", — заметил боец ВСУ.