https://uz.sputniknews.ru/20241025/dron-lyudi-plennyy-ugroza-vsu-46313247.html

"Дронами накрывали, если люди отходили": пленный рассказал об угрозах ВСУ

"Дронами накрывали, если люди отходили": пленный рассказал об угрозах ВСУ

Sputnik Узбекистан

Он также рассказал, как попал по мобилизации в армию и за один день прошел комиссию

2024-10-25T16:21+0500

2024-10-25T16:21+0500

2024-10-25T16:21+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

всу

украина

военнослужащие

солдаты

дрон

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Украинский пленный военнослужащий рассказал, что солдат ВСУ силой удерживают в приграничном районе Курской области под угрозой удара дронами или осколочными боеприпасами ("вогами") украинские подразделения, находящиеся в резерве ближе к границе. Об этом сообщает РИА Новости.Он также сообщил, что попал в плен, когда "находился в блиндаже с товарищами, которых на Bradley подбили".Он также рассказал, как попал по мобилизации в армию.

https://uz.sputniknews.ru/20241024/svo-rossiyskiy-shturm-goroda-kuraxovo-46290109.html

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