https://uz.sputniknews.ru/20241025/format-briks-sennosti-putin-46307397.html
Формат БРИКС открыт для всех, кто разделяет его ценности — Путин
Формат БРИКС открыт для всех, кто разделяет его ценности — Путин
Sputnik Узбекистан
Саммит БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября
2024-10-25T12:11+0500
2024-10-25T12:11+0500
2024-10-25T12:39+0500
россия
брикс
владимир путин
саммит
украина
бразилия
пресс-конференция
итоги
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. По итогам XVI саммита БРИКС в Казани состоялась пресс-конференция Владимира Путина. Как отметил президент РФ, саммит стал кульминацией российского председательства в объединении и одним из заметных событий в мировом политическом календаре. Главное из выступления Путина – Новые участники увидели и поняли, что в БРИКС можно работать и добиваться результатов. – Формат "аутрич"/"БРИКС плюс" хорошо себя зарекомендовал и уже дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнерами из числа государств Глобального Юга и Востока. – Все без исключения заседания и мероприятия прошли в традиционном для БРИКС деловом и открытом ключе, в атмосфере взаимопонимания. – На саммите была одобрена Казанская декларация БРИКС, суммировавшая состоявшиеся дискуссии. – Россия предложила продлить председательство в Новом банке развития Бразилии и президента банка Дилмы Роуссефф. – На саммите уделили особое внимание проблематике возможного расширения БРИКС через учреждение новой категории — государств-партнеров. – В следующем году Россия передает эстафету председательства в БРИКС Бразилии. Президент также ответил на вопросы журналистов. Система расчетов Так, некоторые из них касались общей инвестиционной платформы, а также альтернативы системе SWIFT. Говоря о системе расчетов, президент отметил, что уже используется система обмена финансовой информацией, созданная Центральным банком России. Расширение БРИКС Интересовались журналисты и дальнейшим расширением объединения. Кроме того, по словам президента, некоторые страны, которые участвовали в мероприятиях саммита, передали свои предложения и запрос на полноформатное участие в работе объединения БРИКС. Касались вопросы также конфликта в Украине, взаимоотношений с Корейской Народно-Демократической Республикой, контактов с Дональдом Трампом. Говоря о взаимоотношениях с КНДР, президент отметил: Комментируя контакты с Трампом Путин подчеркнул, что "это вещь, которая постоянно муссируется уже на протяжении не одного года". Поддержка Ирана Еще один вопрос касался того, как Путин относится к сообщениям относительно поддержки Москвой Ирана в случае нападения на него Израиля. "Во-первых, мы очень озабочены тем, что происходит в регионе. И кто бы что ни говорил, Россия не заинтересована в том, чтобы конфликт усугублялся. Стратегически мы от этого ничего не выиграем, только увидим дополнительные проблемы. Что касается помощи Ирану, то, во-первых, мы в контакте с руководством Ирана. И свою роль видим в том, чтобы создать условия для урегулирования ситуации и прежде всего на путях поиска взаимных компромиссов. Мне кажется, что это возможно. Никто на самом деле в регионе – и мои разговоры сейчас на полях саммита БРИКС показывают: никто в регионе не хочет расширения конфликта и какой-то большой войны, никто", — отметил президент РФ. Присоединение Саудовской Аравии к БРИКС
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путин пресс конференция итоги саммит брикс казань
путин пресс конференция итоги саммит брикс казань
Формат БРИКС открыт для всех, кто разделяет его ценности — Путин
12:11 25.10.2024 (обновлено: 12:39 25.10.2024)
Саммит БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik.
По итогам XVI саммита БРИКС в Казани состоялась пресс-конференция
Владимира Путина.
Как отметил президент РФ, саммит стал кульминацией российского председательства в объединении и одним из заметных событий в мировом политическом календаре.
Главное из выступления Путина
– Новые участники увидели и поняли, что в БРИКС можно работать и добиваться результатов.
"Они почувствовали, что в нашем объединении есть самое главное — взаимное уважение и обязательный учет интересов друг друга. Могу с удовлетворением констатировать, что все они принимают самое активное участие в рабочих форумах, выдвигают полезные, перспективные идеи, инициативы", — подчеркнул глава РФ.
– Формат "аутрич"/"БРИКС плюс" хорошо себя зарекомендовал и уже дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнерами из числа государств Глобального Юга и Востока.
– Все без исключения заседания и мероприятия прошли в традиционном для БРИКС деловом и открытом ключе, в атмосфере взаимопонимания.
– На саммите была одобрена Казанская декларация БРИКС, суммировавшая состоявшиеся дискуссии.
– Россия предложила продлить председательство в Новом банке развития Бразилии и президента банка Дилмы Роуссефф.
– На саммите уделили особое внимание проблематике возможного расширения БРИКС через учреждение новой категории — государств-партнеров.
– В следующем году Россия передает эстафету председательства в БРИКС Бразилии.
Президент также ответил на вопросы журналистов.
Так, некоторые из них касались общей инвестиционной платформы, а также альтернативы системе SWIFT.
"Что касается SWIFT и каких-то альтернатив: мы не создавали, не создаем никаких никому альтернатив, но тем не менее вопрос очень важный на сегодняшний день, и одна из ключевых проблем – это проблема расчетов. Поэтому мы идем по пути использования национальных валют, это хорошо известно", — сказал Путин.
Говоря о системе расчетов, президент отметил, что уже используется система обмена финансовой информацией, созданная Центральным банком России.
"У других стран-участниц БРИКС тоже есть свои системы, мы и их тоже будем использовать, уже используем и будем развивать это взаимодействие", — уточнил Путин.
Интересовались журналисты и дальнейшим расширением объединения.
"Действительно, я уже сказал, интерес к работе в этом объединении проявляют многие страны. 35 стран участвовали в мероприятиях в Казани, и мы согласовали с партнерами, что на первом этапе, имею в виду возможное расширение, мы пойдем по пути согласования списка стран-партнеров. Такой список согласован", — сказал Путин.
Кроме того, по словам президента, некоторые страны, которые участвовали в мероприятиях саммита, передали свои предложения и запрос на полноформатное участие в работе объединения БРИКС.
Касались вопросы также конфликта в Украине, взаимоотношений с Корейской Народно-Демократической Республикой, контактов с Дональдом Трампом.
"Все настроены на то, чтобы конфликт закончился как можно быстрее и желательно мирными средствами. Вы знаете, что Китайская Народная Республика и Бразилия выступили с инициативой на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке. Многие страны-участницы БРИКС поддерживают эти инициативы, а мы, в свою очередь, благодарны нашим партнерам за то, что они проявляют внимание к этому конфликту и ищут пути его разрешения", — сказал Путин.
Говоря о взаимоотношениях с КНДР, президент отметил:
"Как вы знаете, сегодня, по-моему, только ратифицирован наш Договор о стратегическом партнерстве. Там есть статья № 4, и мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать — это уже наше дело, в рамках этой статьи".
Комментируя контакты с Трампом Путин подчеркнул, что "это вещь, которая постоянно муссируется уже на протяжении не одного года".
"А как будут строиться российско-американские отношения после выборов — это, прежде всего, зависит от Соединенных Штатов. Если Соединенные Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Не хотят — не надо. Но это выбор за будущей администрацией", — сказал Путин.
Еще один вопрос касался того, как Путин относится к сообщениям относительно поддержки Москвой Ирана в случае нападения на него Израиля.
"Во-первых, мы очень озабочены тем, что происходит в регионе. И кто бы что ни говорил, Россия не заинтересована в том, чтобы конфликт усугублялся. Стратегически мы от этого ничего не выиграем, только увидим дополнительные проблемы. Что касается помощи Ирану, то, во-первых, мы в контакте с руководством Ирана. И свою роль видим в том, чтобы создать условия для урегулирования ситуации и прежде всего на путях поиска взаимных компромиссов. Мне кажется, что это возможно. Никто на самом деле в регионе – и мои разговоры сейчас на полях саммита БРИКС показывают: никто в регионе не хочет расширения конфликта и какой-то большой войны, никто", — отметил президент РФ.
Присоединение Саудовской Аравии к БРИКС
"Что касается Саудовской Аравии, конечно, мы в очень хорошем контакте с нашим другом, Наследным принцем, у нас замечательные отношения с Хранителем Двух Святынь – Королем Саудовской Аравии. Сегодня принимали участие представители Саудовской Аравии в нашей совместной работе. Надеемся, что и дальше она будет только расширяться", — сказал Путин, отвечая на вопрос о возможном присоединении этой страны к объединению.