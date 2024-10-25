https://uz.sputniknews.ru/20241025/format-briks-sennosti-putin-46307397.html

Формат БРИКС открыт для всех, кто разделяет его ценности — Путин

Формат БРИКС открыт для всех, кто разделяет его ценности — Путин

Sputnik Узбекистан

Саммит БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября

2024-10-25T12:11+0500

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россия

брикс

владимир путин

саммит

украина

бразилия

пресс-конференция

итоги

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. По итогам XVI саммита БРИКС в Казани состоялась пресс-конференция Владимира Путина. Как отметил президент РФ, саммит стал кульминацией российского председательства в объединении и одним из заметных событий в мировом политическом календаре. Главное из выступления Путина – Новые участники увидели и поняли, что в БРИКС можно работать и добиваться результатов. – Формат "аутрич"/"БРИКС плюс" хорошо себя зарекомендовал и уже дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнерами из числа государств Глобального Юга и Востока. – Все без исключения заседания и мероприятия прошли в традиционном для БРИКС деловом и открытом ключе, в атмосфере взаимопонимания. – На саммите была одобрена Казанская декларация БРИКС, суммировавшая состоявшиеся дискуссии. – Россия предложила продлить председательство в Новом банке развития Бразилии и президента банка Дилмы Роуссефф. – На саммите уделили особое внимание проблематике возможного расширения БРИКС через учреждение новой категории — государств-партнеров. – В следующем году Россия передает эстафету председательства в БРИКС Бразилии. Президент также ответил на вопросы журналистов. Система расчетов Так, некоторые из них касались общей инвестиционной платформы, а также альтернативы системе SWIFT. Говоря о системе расчетов, президент отметил, что уже используется система обмена финансовой информацией, созданная Центральным банком России. Расширение БРИКС Интересовались журналисты и дальнейшим расширением объединения. Кроме того, по словам президента, некоторые страны, которые участвовали в мероприятиях саммита, передали свои предложения и запрос на полноформатное участие в работе объединения БРИКС. Касались вопросы также конфликта в Украине, взаимоотношений с Корейской Народно-Демократической Республикой, контактов с Дональдом Трампом. Говоря о взаимоотношениях с КНДР, президент отметил: Комментируя контакты с Трампом Путин подчеркнул, что "это вещь, которая постоянно муссируется уже на протяжении не одного года". Поддержка Ирана Еще один вопрос касался того, как Путин относится к сообщениям относительно поддержки Москвой Ирана в случае нападения на него Израиля. "Во-первых, мы очень озабочены тем, что происходит в регионе. И кто бы что ни говорил, Россия не заинтересована в том, чтобы конфликт усугублялся. Стратегически мы от этого ничего не выиграем, только увидим дополнительные проблемы. Что касается помощи Ирану, то, во-первых, мы в контакте с руководством Ирана. И свою роль видим в том, чтобы создать условия для урегулирования ситуации и прежде всего на путях поиска взаимных компромиссов. Мне кажется, что это возможно. Никто на самом деле в регионе – и мои разговоры сейчас на полях саммита БРИКС показывают: никто в регионе не хочет расширения конфликта и какой-то большой войны, никто", — отметил президент РФ. Присоединение Саудовской Аравии к БРИКС

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