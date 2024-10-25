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Шавкат Мирзиёев поздравил сотрудников внутренних дел с праздником
Шавкат Мирзиёев поздравил сотрудников внутренних дел с праздником
Sputnik Узбекистан
Сегодня, 25 октября, в Узбекистане отмечается День сотрудников органов внутренних дел
2024-10-25T13:38+0500
2024-10-25T13:38+0500
2024-10-25T13:38+0500
узбекистан
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поздравление
шавкат мирзиёев
мвд узбекистана
день сотрудников органов внутренних дел
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил сотрудников внутренних дел с праздником, сообщает пресс-служба главы государства. За последние годы достигнуты важные результаты в создании во всех махаллях атмосферы безопасности, мира и спокойствия, внедрении в регионах передовой практики в этой области. В махаллях Бухарской области для предупреждения правонарушений в общественных местах в порядке эксперимента введена практика использования малых дронов. В результате реформ кардинально изменились подходы к предупреждению преступности. Созданы система социальной профилактики и социально-правовые механизмы, направленные на своевременное выявление инспекторами профилактики граждан, которые могут стать потенциальными правонарушителями или потерпевшими, а также на эффективное решение структурами махалли соответствующих бытовых проблем. "С целью разработки предложений по выявлению, систематизации и устранению негативных факторов и тенденций, связанных с преступностью, на основе комплексных научных подходов в системе Министерства внутренних дел начал работу Исследовательский институт криминологии Узбекистана", — говорится в сообщении. В связи с профессиональным праздником Шавкат Мирзиёев наградил ряд сотрудников органов внутренних дел орденами и медалями, а также присвоил почетное звание.
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шавкат мирзиёев поздравление сотрудник внутренние дела праздник 25 октября узбекистан день сотрудников органов внутренних дел
шавкат мирзиёев поздравление сотрудник внутренние дела праздник 25 октября узбекистан день сотрудников органов внутренних дел
Шавкат Мирзиёев поздравил сотрудников внутренних дел с праздником
Сегодня, 25 октября, в Узбекистане отмечается День сотрудников органов внутренних дел.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев поздравил сотрудников внутренних дел с праздником, сообщает пресс-служба
главы государства.
"В этот радостный день мы вновь с благодарностью отмечаем ваши огромные заслуги в укреплении мира и стабильности, спокойствия в стране, борьбе с преступностью и предупреждении правонарушений", — говорится в поздравлении.
За последние годы достигнуты важные результаты в создании во всех махаллях атмосферы безопасности, мира и спокойствия, внедрении в регионах передовой практики в этой области.
"На основе опыта махалли "Истиклол" Хивинского района в 314 махаллях со сложной криминогенной обстановкой была осуществлена полная цифровизация профилактической работы. Зарекомендовал себя и опыт города Намангана по охране общественного порядка в махаллях — посредством объединения прилегающих махаллей с непростой криминогенной обстановкой в микроучастки для внедрения в них новых методов работы", — говорится в сообщении.
В махаллях Бухарской области для предупреждения правонарушений в общественных местах в порядке эксперимента введена практика использования малых дронов.
В результате реформ кардинально изменились подходы к предупреждению преступности. Созданы система социальной профилактики и социально-правовые механизмы, направленные на своевременное выявление инспекторами профилактики граждан, которые могут стать потенциальными правонарушителями или потерпевшими, а также на эффективное решение структурами махалли соответствующих бытовых проблем.
"С целью разработки предложений по выявлению, систематизации и устранению негативных факторов и тенденций, связанных с преступностью, на основе комплексных научных подходов в системе Министерства внутренних дел начал работу Исследовательский институт криминологии Узбекистана", — говорится в сообщении.
"В этот праздничный день мы чтим память отважных и мужественных сотрудников, отдавших свою жизнь за мир и спокойствие в стране, и выражаем их семьям, детям самые добрые пожелания. Еще раз поздравляю всех вас с Днем сотрудников органов внутренних дел Республики Узбекистан, желаю успехов в вашей ответственной деятельности, крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим семьям", — подчеркнул президент в своем поздравлении.
В связи с профессиональным праздником Шавкат Мирзиёев наградил
ряд сотрудников органов внутренних дел орденами и медалями, а также присвоил почетное звание.