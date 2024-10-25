https://uz.sputniknews.ru/20241025/shavkat-mirziyoyev-pozdravleniye-sotrudnik-vnutrenniye-dela-prazdnik-46308761.html

Шавкат Мирзиёев поздравил сотрудников внутренних дел с праздником

Шавкат Мирзиёев поздравил сотрудников внутренних дел с праздником

Sputnik Узбекистан

Сегодня, 25 октября, в Узбекистане отмечается День сотрудников органов внутренних дел

2024-10-25T13:38+0500

2024-10-25T13:38+0500

2024-10-25T13:38+0500

узбекистан

президент

поздравление

шавкат мирзиёев

мвд узбекистана

день сотрудников органов внутренних дел

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил сотрудников внутренних дел с праздником, сообщает пресс-служба главы государства. За последние годы достигнуты важные результаты в создании во всех махаллях атмосферы безопасности, мира и спокойствия, внедрении в регионах передовой практики в этой области. В махаллях Бухарской области для предупреждения правонарушений в общественных местах в порядке эксперимента введена практика использования малых дронов. В результате реформ кардинально изменились подходы к предупреждению преступности. Созданы система социальной профилактики и социально-правовые механизмы, направленные на своевременное выявление инспекторами профилактики граждан, которые могут стать потенциальными правонарушителями или потерпевшими, а также на эффективное решение структурами махалли соответствующих бытовых проблем. "С целью разработки предложений по выявлению, систематизации и устранению негативных факторов и тенденций, связанных с преступностью, на основе комплексных научных подходов в системе Министерства внутренних дел начал работу Исследовательский институт криминологии Узбекистана", — говорится в сообщении. В связи с профессиональным праздником Шавкат Мирзиёев наградил ряд сотрудников органов внутренних дел орденами и медалями, а также присвоил почетное звание.

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