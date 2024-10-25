https://uz.sputniknews.ru/20241025/uzbekistan-sozdaniye-agentstvo-migratsiya-prezident-ukaz-46320311.html
В Узбекистане создали Агентство миграции — президент подписал указ
В Узбекистане создали Агентство миграции — президент подписал указ
Sputnik Узбекистан
Деятельность Агентства внешней трудовой миграции при министерстве занятости и сокращения бедности прекращена и образовано Агентство миграции при Кабмине
2024-10-25T19:12+0500
2024-10-25T19:12+0500
2024-10-25T19:12+0500
узбекистан
указ
миграция
президент
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Узбекистане создали Агентство миграции, сообщает Минюст РУз.Оно будет уполномоченным республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере внешней трудовой миграции, координирующим деятельность государственных органов и оказывающим госуслуги в данной сфере.С 1 января 2025 года Агентству будет разрешено проводить контрольные мероприятия, связанные с проверкой деятельности частных агентств занятости. Кроме того, на него возложат обязанность размещать в пятидневный срок в электронном программном комплексе трудовой миграции "Xorijda ish" протоколы, составленные по результатам любой проведенной им проверки, а также данные по количеству и характерным особенностям выявленных фактов нарушения законодательства в разрезе каждого проверенного субъекта.Указом также предусматривается, что Фонд поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, будет передано Агентству. А на его базе создадут Фонд миграции.
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узбекистан агентство миграция трудовая миграция министерство занятость кабмин
узбекистан агентство миграция трудовая миграция министерство занятость кабмин
В Узбекистане создали Агентство миграции — президент подписал указ
Согласно документу, деятельность Агентства внешней трудовой миграции при министерстве занятости и сокращения бедности прекращена и образовано Агентство миграции при Кабмине.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik.
В Узбекистане создали Агентство миграции, сообщает Минюст
РУз.
Оно будет уполномоченным республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере внешней трудовой миграции, координирующим деятельность государственных органов и оказывающим госуслуги в данной сфере.
С 1 января 2025 года Агентству будет разрешено проводить контрольные мероприятия, связанные с проверкой деятельности частных агентств занятости.
Кроме того, на него возложат обязанность размещать в пятидневный срок в электронном программном комплексе трудовой миграции "Xorijda ish" протоколы, составленные по результатам любой проведенной им проверки, а также данные по количеству и характерным особенностям выявленных фактов нарушения законодательства в разрезе каждого проверенного субъекта.
Указом также предусматривается, что Фонд поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, будет передано Агентству. А на его базе создадут Фонд миграции.