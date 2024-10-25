https://uz.sputniknews.ru/20241025/uzgumya-tashkent-sputnikpro-46311691.html

В УзГУМЯ в Ташкенте пройдет SputnikPRO

В УзГУМЯ в Ташкенте пройдет SputnikPRO

Sputnik Узбекистан

На мероприятии расскажут, в частности, о том, какие задачи решает инфографика и как правильно составить техническое задание

2024-10-25T15:42+0500

2024-10-25T15:42+0500

2024-10-25T18:01+0500

узбекистан

ташкент

sputnikpro

дизайнер

инфографика

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В здании факультета международной журналистики УзГУМЯ (аудитория № 127) в Ташкенте пройдет SputnikPRO.Студенты факультета международной журналистики узнают:Спикером выступит дизайнер инфографики Sputnik Uzbekistan Ярослав Пронько.Мероприятие пройдет в 10.00 30 октября 2024 года.Записаться для участия можно по следующим контактам:телефон: +99897-190-71-78T️еlegram: @alisherakimbaevэлектронная почта: a.akimbaev@sputniknews.com, продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

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