https://uz.sputniknews.ru/20241025/uzgumya-tashkent-sputnikpro-46311691.html
В УзГУМЯ в Ташкенте пройдет SputnikPRO
В УзГУМЯ в Ташкенте пройдет SputnikPRO
Sputnik Узбекистан
На мероприятии расскажут, в частности, о том, какие задачи решает инфографика и как правильно составить техническое задание
2024-10-25T15:42+0500
2024-10-25T15:42+0500
2024-10-25T18:01+0500
узбекистан
ташкент
sputnikpro
дизайнер
инфографика
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В здании факультета международной журналистики УзГУМЯ (аудитория № 127) в Ташкенте пройдет SputnikPRO.Студенты факультета международной журналистики узнают:Спикером выступит дизайнер инфографики Sputnik Uzbekistan Ярослав Пронько.Мероприятие пройдет в 10.00 30 октября 2024 года.Записаться для участия можно по следующим контактам:телефон: +99897-190-71-78T️еlegram: @alisherakimbaevэлектронная почта: a.akimbaev@sputniknews.com, продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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sputnikpro ташкент узгумя мероприятие инфографика техническое задание
sputnikpro ташкент узгумя мероприятие инфографика техническое задание
В УзГУМЯ в Ташкенте пройдет SputnikPRO
15:42 25.10.2024 (обновлено: 18:01 25.10.2024)
На мероприятии расскажут, в частности, о том, какие задачи решает инфографика и как правильно составить техническое задание.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В здании факультета международной журналистики УзГУМЯ (аудитория № 127) в Ташкенте пройдет SputnikPRO.
Студенты факультета международной журналистики узнают:
какие задачи решает инфографика;
какова ее история и анатомия;
как правильно составить техническое задание для ее создания.
Спикером выступит дизайнер инфографики Sputnik Uzbekistan
Ярослав Пронько.
Мероприятие пройдет в 10.00 30 октября 2024 года.
Записаться для участия можно по следующим контактам:
телефон: +99897-190-71-78
T️еlegram: @alisherakimbaev
электронная почта: a.akimbaev@sputniknews.com, продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.