ЕЭК: развивающаяся торговля ЕАЭС со странами БРИКС имеет большой потенциал
© Sputnik / Бахром ХатамовЖелезнодорожная станция Ташкент-Товарный
© Sputnik / Бахром Хатамов
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По данным комиссии, удельный вес стран БРИКС во внешнеторговом обороте государств ЕАЭС в 2023 году вырос почти двукратно в сравнении с 2021 годом.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Торговля ЕАЭС со странами БРИКС динамично развивается и имеет большой потенциал роста, говорится в заявлении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передает РИА Новости.
Отмечается, что председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев принял участие в XVI саммите БРИКС в Казани "БРИКС и Глобальный Юг: совместное строительство лучшего мира". В ходе саммита лидеры более 30 государств и ряда ведущих международных объединений рассмотрели масштабные вопросы по укреплению интеграционного сотрудничества в мире, включая евразийское пространство.
"Торговля Евразийского экономического союза со странами БРИКС динамично развивается и имеет большой потенциал для дальнейшего роста. Оборот торговли товарами с государствами БРИКС в 2023 году превысил $359 млрд и по сравнению с 2022 годом увеличился на 26%, а если сравнивать с 2015 годом - в 3,7 раза", - говорится в сообщении.
По данным комиссии, удельный вес стран БРИКС во внешнеторговом обороте государств ЕАЭС в 2023 году вырос почти двукратно в сравнении с 2021 годом.
"Союз ведет активный диалог с большинством стран, входящих в БРИКС. Например, с Китаем заключено соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, действует дорожная карта в его развитие. С Индией обсуждается создание зоны свободной торговли. При этом Китай и Индия являются крупнейшими торговыми партнерами ЕАЭС. Активно развивается сотрудничество союза с Ираном. В декабре 2023 года ЕАЭС и Иран подписали соглашение о свободной торговле. А уже в мае 2024 года Иран направил запрос на получение статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что стремление к выстраиванию системного диалога ЕАЭС – БРИКС фиксируется в основных направлениях международной деятельности союза. В следующем году, например, предусматривается обмен лучшими практиками в регулировании торговли, развитии цифровой экономики, таможенном администрировании, промышленном сотрудничестве, в транспортно-логистической и энергетической сферах.