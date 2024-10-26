https://uz.sputniknews.ru/20241026/eek-razvivayuschayasya-torgovlya-eaes-strany-briks-bolshoy-potentsial-46324994.html

ЕЭК: развивающаяся торговля ЕАЭС со странами БРИКС имеет большой потенциал

ЕЭК: развивающаяся торговля ЕАЭС со странами БРИКС имеет большой потенциал

Sputnik Узбекистан

По данным комиссии, удельный вес стран БРИКС во внешнеторговом обороте государств ЕАЭС в 2023 году вырос почти двукратно в сравнении с 2021 годом.

2024-10-26T12:10+0500

2024-10-26T12:10+0500

2024-10-26T12:10+0500

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Торговля ЕАЭС со странами БРИКС динамично развивается и имеет большой потенциал роста, говорится в заявлении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передает РИА Новости.Отмечается, что председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев принял участие в XVI саммите БРИКС в Казани "БРИКС и Глобальный Юг: совместное строительство лучшего мира". В ходе саммита лидеры более 30 государств и ряда ведущих международных объединений рассмотрели масштабные вопросы по укреплению интеграционного сотрудничества в мире, включая евразийское пространство.По данным комиссии, удельный вес стран БРИКС во внешнеторговом обороте государств ЕАЭС в 2023 году вырос почти двукратно в сравнении с 2021 годом.Отмечается также, что стремление к выстраиванию системного диалога ЕАЭС – БРИКС фиксируется в основных направлениях международной деятельности союза. В следующем году, например, предусматривается обмен лучшими практиками в регулировании торговли, развитии цифровой экономики, таможенном администрировании, промышленном сотрудничестве, в транспортно-логистической и энергетической сферах.

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