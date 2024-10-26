https://uz.sputniknews.ru/20241026/na-grani-kraxa-smi-rasskazali-chto-proisxodit-v-vsu-46325353.html

"На грани полного краха". Западные СМИ рассказали, что происходит в рядах ВСУ

"На грани полного краха". Западные СМИ рассказали, что происходит в рядах ВСУ

Sputnik Узбекистан

Как пишет издание InfoBRICS, в рядах ВСУ участилось дезертирство на фоне удручающей ситуации на поле боя, а командование отправляет солдат на самоубийственные миссии в качестве наказания.

2024-10-26T13:05+0500

2024-10-26T13:05+0500

2024-10-26T14:48+0500

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. У украинских военных больше нет желания воевать, что приближает крах Киева, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS, передает РИА Новости.Эксперт указал, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства на фоне удручающей ситуации на поле боя, а также действий командования, которое отправляет недовольных солдат на самоубийственные миссии в качестве наказания.Лейрос считает, что сейчас единственной надежной для украинцев стала лишь капитуляция Киева, которые не сможет продолжать вести боевые действия.Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел из-за самовольного оставления части и около 30 тысяч — по дезертирству с 2022-го. По информации ведомства, с начала этого года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого.

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