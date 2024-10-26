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"На грани полного краха". Западные СМИ рассказали, что происходит в рядах ВСУ
"На грани полного краха". Западные СМИ рассказали, что происходит в рядах ВСУ
Sputnik Узбекистан
Как пишет издание InfoBRICS, в рядах ВСУ участилось дезертирство на фоне удручающей ситуации на поле боя, а командование отправляет солдат на самоубийственные миссии в качестве наказания.
2024-10-26T13:05+0500
2024-10-26T13:05+0500
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. У украинских военных больше нет желания воевать, что приближает крах Киева, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS, передает РИА Новости.Эксперт указал, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства на фоне удручающей ситуации на поле боя, а также действий командования, которое отправляет недовольных солдат на самоубийственные миссии в качестве наказания.Лейрос считает, что сейчас единственной надежной для украинцев стала лишь капитуляция Киева, которые не сможет продолжать вести боевые действия.Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел из-за самовольного оставления части и около 30 тысяч — по дезертирству с 2022-го. По информации ведомства, с начала этого года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого.
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сми всу киев украина россия крах
сми всу киев украина россия крах
"На грани полного краха". Западные СМИ рассказали, что происходит в рядах ВСУ
13:05 26.10.2024 (обновлено: 14:48 26.10.2024)
Как пишет издание InfoBRICS, в рядах ВСУ участилось дезертирство на фоне удручающей ситуации на поле боя, а командование отправляет солдат на самоубийственные миссии в качестве наказания.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik.
У украинских военных больше нет желания воевать, что приближает крах Киева, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS, передает РИА Новости
.
"Очевидно, что Киев находится на грани полного краха, и военная победа России — это лишь вопрос времени. Если отправка на передовую становится наказанием, то моральный дух армии серьезно подрывается, а сам акт защиты страны становится своего рода "бременем"", — говорится в материале.
Эксперт указал, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства на фоне удручающей ситуации на поле боя, а также действий командования, которое отправляет недовольных солдат на самоубийственные миссии в качестве наказания.
Лейрос считает, что сейчас единственной надежной для украинцев стала лишь капитуляция Киева, которые не сможет продолжать вести боевые действия.
"Когда моральный дух подорван, поражение становится неизбежным", — подчеркнул обозреватель.
Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел из-за самовольного оставления части и около 30 тысяч — по дезертирству с 2022-го. По информации ведомства, с начала этого года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого.