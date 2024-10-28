https://uz.sputniknews.ru/20241028/eaes-sotrudnichestvo-v-sfere-vodorodnoy-energetiki-46340564.html
В ЕАЭС намерены развивать сотрудничество в сфере водородной энергетики
В ЕАЭС намерены развивать сотрудничество в сфере водородной энергетики
Sputnik Узбекистан
Речь идет о решении первоочередных задач отрасли в сфере развития технологий, популяризации безопасности применения водорода в секторах промышленности, вопросах сертификации и подготовки квалифицированных кадров
2024-10-28T14:33+0500
2024-10-28T14:33+0500
2024-10-28T14:33+0500
еаэс
сотрудничество
водородная энергетика
конференция
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Дальнейшее сотрудничество на евразийском пространстве обсудили на Международной конференции по водородной энергетике в Москве, сообщает пресс-служба ЕЭК.Речь шла о решении первоочередных задач отрасли в сфере развития технологий, популяризации безопасности применения водорода в секторах промышленности, вопросах сертификации и подготовки квалифицированных кадров.Заместитель начальника отдела Департамента промышленной политики ЕЭК Галина Мартинкевич рассказала о перспективных направлениях промышленного взаимодействия стран Евразийского экономического союза в области водородной энергетики и новом механизме финансовой поддержки интеграционных проектов в ЕАЭС. Она предложила заинтересованным предприятиям стран Союза рассмотреть его применение при реализации совместных проектов.Участники конференции — представители Комиссии, Минэнерго, Министерства промышленности и торговли РФ, Росатома, Газпрома, а также основные игроки рынка водородных технологий государств ЕАЭС, Китая и Турции — презентовали пилотные проекты и новые разработки в сфере производства, транспортировки, хранения водорода и водородного транспорта. Они отметили важность диалога госорганов, бизнеса и науки при реализации пилотов в области водородной энергетики, обсудили проблемные отраслевые вопросы, определили перспективы взаимодействия в рамках Союза.Для справки: Международную конференцию по водородной энергетике ежегодно проводят с участием ведущих экспертов отрасли стран Союза при поддержке ЕЭК.В соответствии с Основными направлениями промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 2025 года водородная энергетика относится к приоритетному виду экономической деятельности, где целесообразно развивать промышленную кооперацию стран Союза.
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MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс водородная энергетика сотрудничество
еаэс водородная энергетика сотрудничество
В ЕАЭС намерены развивать сотрудничество в сфере водородной энергетики
Речь идет о решении первоочередных задач отрасли в области развития технологий, популяризации безопасности применения водорода в секторах промышленности, вопросах сертификации и подготовки квалифицированных кадров.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
Дальнейшее сотрудничество на евразийском пространстве обсудили на Международной конференции по водородной энергетике в Москве, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Речь шла о решении первоочередных задач отрасли в сфере развития технологий, популяризации безопасности применения водорода в секторах промышленности, вопросах сертификации и подготовки квалифицированных кадров.
Заместитель начальника отдела Департамента промышленной политики ЕЭК Галина Мартинкевич рассказала о перспективных направлениях промышленного взаимодействия стран Евразийского экономического союза в области водородной энергетики и новом механизме финансовой поддержки интеграционных проектов в ЕАЭС. Она предложила заинтересованным предприятиям стран Союза рассмотреть его применение при реализации совместных проектов.
"Обмен опытом по итогам успешной реализации пилотных проектов, научно-техническая кооперация в сфере инновационных разработок и использование нового механизма финансового содействия кооперационным проектам будут способствовать развитию импортозамещающих технологий, кооперации в сфере водородной энергетике Союза", — подчеркнула она.
Участники конференции — представители Комиссии, Минэнерго, Министерства промышленности и торговли РФ, Росатома, Газпрома, а также основные игроки рынка водородных технологий государств ЕАЭС, Китая и Турции — презентовали пилотные проекты и новые разработки в сфере производства, транспортировки, хранения водорода и водородного транспорта.
Они отметили важность диалога госорганов, бизнеса и науки при реализации пилотов в области водородной энергетики, обсудили проблемные отраслевые вопросы, определили перспективы взаимодействия в рамках Союза.
Для справки: Международную конференцию по водородной энергетике ежегодно проводят с участием ведущих экспертов отрасли стран Союза при поддержке ЕЭК.
В соответствии с Основными направлениями промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 2025 года водородная энергетика относится к приоритетному виду экономической деятельности, где целесообразно развивать промышленную кооперацию стран Союза.