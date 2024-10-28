https://uz.sputniknews.ru/20241028/eaes-sotrudnichestvo-v-sfere-vodorodnoy-energetiki-46340564.html

В ЕАЭС намерены развивать сотрудничество в сфере водородной энергетики

В ЕАЭС намерены развивать сотрудничество в сфере водородной энергетики

Sputnik Узбекистан

Речь идет о решении первоочередных задач отрасли в сфере развития технологий, популяризации безопасности применения водорода в секторах промышленности, вопросах сертификации и подготовки квалифицированных кадров

2024-10-28T14:33+0500

2024-10-28T14:33+0500

2024-10-28T14:33+0500

еаэс

сотрудничество

водородная энергетика

конференция

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Дальнейшее сотрудничество на евразийском пространстве обсудили на Международной конференции по водородной энергетике в Москве, сообщает пресс-служба ЕЭК.Речь шла о решении первоочередных задач отрасли в сфере развития технологий, популяризации безопасности применения водорода в секторах промышленности, вопросах сертификации и подготовки квалифицированных кадров.Заместитель начальника отдела Департамента промышленной политики ЕЭК Галина Мартинкевич рассказала о перспективных направлениях промышленного взаимодействия стран Евразийского экономического союза в области водородной энергетики и новом механизме финансовой поддержки интеграционных проектов в ЕАЭС. Она предложила заинтересованным предприятиям стран Союза рассмотреть его применение при реализации совместных проектов.Участники конференции — представители Комиссии, Минэнерго, Министерства промышленности и торговли РФ, Росатома, Газпрома, а также основные игроки рынка водородных технологий государств ЕАЭС, Китая и Турции — презентовали пилотные проекты и новые разработки в сфере производства, транспортировки, хранения водорода и водородного транспорта. Они отметили важность диалога госорганов, бизнеса и науки при реализации пилотов в области водородной энергетики, обсудили проблемные отраслевые вопросы, определили перспективы взаимодействия в рамках Союза.Для справки: Международную конференцию по водородной энергетике ежегодно проводят с участием ведущих экспертов отрасли стран Союза при поддержке ЕЭК.В соответствии с Основными направлениями промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 2025 года водородная энергетика относится к приоритетному виду экономической деятельности, где целесообразно развивать промышленную кооперацию стран Союза.

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