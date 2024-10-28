https://uz.sputniknews.ru/20241028/ocherednoe-zasedanie-soveta-postpredov-stran-sng-46350733.html

Где и когда пройдет очередное заседание Совета постпредов стран СНГ

Где и когда пройдет очередное заседание Совета постпредов стран СНГ

Sputnik Узбекистан

Постпреды подведут итоги заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ и наметят задачи по реализации принятых документов и достигнутых договоренностей

2024-10-28T17:32+0500

2024-10-28T17:32+0500

2024-10-28T17:32+0500

заседание

снг

беларусь

минск

политика

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран Содружества Независимых государств состоится 30 октября в столице Беларуси, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Постпреды подведут итоги заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, наметят задачи по реализации принятых документов и достигнутых договоренностей. В повестке — обсуждение выполнения Дорожной карты по реализации инициатив в части сотрудничества в политической, гуманитарной и социальной сферах, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ.Кроме того, на встрече планируют рассмотреть выполнение Плана мероприятий на 2023–2025 годы по реализации Меморандума об углублении взаимодействия между Исполкомом СНГ и ЕЭК.

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