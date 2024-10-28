https://uz.sputniknews.ru/20241028/osennie-kanikuly-v-shkolax-uzbekistana-46352910.html
Осенние каникулы в школах Узбекистана — даты
Осенние каникулы в школах Узбекистана — даты
Sputnik Узбекистан
Школьники отдохнут в ноябре ровно неделю.
2024-10-28T18:01+0500
2024-10-28T18:01+0500
2024-10-28T18:03+0500
узбекистан
каникулы
школа
отдых
общество
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Школьники Узбекистана выйдут на осенние каникулы 4 ноября, сообщает министерство дошкольного и школьного образования страны. Отдыхать дети будут вплоть до 10 ноября, а занятия во II четверти начнутся 11 ноября. Чем занять ребенка на каникулах? Чтобы каникулы прошли весело и с пользой, Sputnik Узбекистан собрал подборку интересных мероприятий, которые пройдут в стране с 4 по 10 ноября. РисованиеХудожница Светлана Мирошниченко проведет мини-курс по основам пейзажа акварелью в Ташкенте.Нужна регистрация.Динозавры и обезьяныВо Дворце искусств "Туркистон" пройдет иллюзионное и неоновое шоу, а также театр теней, демонстрирующие жизнь динозавров и обезьян в различные исторические периоды. Создаем своими рукамиМастер-класс "Кукла на ладошке" подойдет для детей от 5 лет, а также всем, кому нравится рукодельничать. Участники создадут свою собственную куклу. Для детей это особенно важно, так как подобная работа развивает мелкую моторику. Длительность: от 40 минут до 1,5 часаСтоимость: 120 000 сумовНужна регистрация.Активный отдыхДля спортивного досуга можно выбрать катание на коньках. Как раз в ледовом дворце Alpomish каждое воскресенье для семей будут предоставлять скидку 20%.
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узбекистан осенние каникулы школа отдых школьники
узбекистан осенние каникулы школа отдых школьники
Осенние каникулы в школах Узбекистана — даты
18:01 28.10.2024 (обновлено: 18:03 28.10.2024)
Ученики проведут на каникулах ровно неделю.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
Школьники Узбекистана выйдут на осенние каникулы 4 ноября, сообщает
министерство дошкольного и школьного образования страны.
Отдыхать дети будут вплоть до 10 ноября, а занятия во II четверти начнутся 11 ноября.
Чем занять ребенка на каникулах?
Чтобы каникулы прошли весело и с пользой, Sputnik Узбекистан собрал подборку интересных мероприятий, которые пройдут в стране с 4 по 10 ноября.
Художница Светлана Мирошниченко проведет мини-курс по основам пейзажа акварелью в Ташкенте.
Где:
пространство Beta Art
Длительность:
три занятия по 1,5 часа
Во Дворце искусств "Туркистон" пройдет иллюзионное и неоновое шоу, а также театр теней, демонстрирующие жизнь динозавров и обезьян в различные исторические периоды.
Стоимость билетов:
от 80 000 до 200 000 сумов
Мастер-класс "Кукла на ладошке" подойдет для детей от 5 лет, а также всем, кому нравится рукодельничать. Участники создадут свою собственную куклу. Для детей это особенно важно, так как подобная работа развивает мелкую моторику.
Длительность: от 40 минут до 1,5 часа
Для спортивного досуга можно выбрать катание на коньках. Как раз в ледовом дворце Alpomish каждое воскресенье для семей будут предоставлять скидку 20%.