https://uz.sputniknews.ru/20241028/parlament-vybor-uzbekistan-ekspert-vzglyad-46345520.html

Парламентские выборы в Узбекистане: экспертный взгляд — видео

Парламентские выборы в Узбекистане: экспертный взгляд — видео

Sputnik Узбекистан

Эксперт поделился своим мнением по поводу итогов выборов в РУз, перспективах сотрудничества парламентов двух стран и рассказал о результатах мониторинга. 28.10.2024, Sputnik Узбекистан

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пресс-центр

пресс-центр

пресс-конференция

мнение эксперта

эксперт

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россия

узбекистан

парламентские выборы

парламент

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-концеренция, посвященная прошедшим 27 октября парламентским выборам в республике.Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков рассмотрел такие вопросы, как:

россия

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