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Парламентские выборы в Узбекистане: экспертный взгляд — видео
Парламентские выборы в Узбекистане: экспертный взгляд — видео
Sputnik Узбекистан
Эксперт поделился своим мнением по поводу итогов выборов в РУз, перспективах сотрудничества парламентов двух стран и рассказал о результатах мониторинга. 28.10.2024, Sputnik Узбекистан
2024-10-28T13:35+0500
2024-10-28T13:35+0500
2024-10-28T15:01+0500
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-концеренция, посвященная прошедшим 27 октября парламентским выборам в республике.Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков рассмотрел такие вопросы, как:
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пресс-центр, пресс-конференция, мнение эксперта, эксперт, голосование, россия, узбекистан, парламентские выборы, парламент, олий мажлис, видео
Парламентские выборы в Узбекистане: экспертный взгляд — видео
13:35 28.10.2024 (обновлено: 15:01 28.10.2024)
Эксклюзив
Эксперт поделился своим мнением по поводу итогов выборов в РУз, перспективах сотрудничества парламентов двух стран и рассказал о результатах мониторинга.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-концеренция, посвященная прошедшим 27 октября парламентским выборам в республике.
Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков рассмотрел такие вопросы, как:
Каковы основные результаты мониторинга выборов?
Какие перспективы узбекско-российского сотрудничества?