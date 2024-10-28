https://uz.sputniknews.ru/20241028/tashkent-turnir-konkur---rezultat-46342341.html

В Ташкенте прошел международный турнир по конкуру — результаты

В Ташкенте прошел международный турнир по конкуру — результаты

Sputnik Узбекистан

За награду боролись более 20 конкуристов из 11 стран мира

2024-10-28T10:19+0500

2024-10-28T10:19+0500

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конный спорт

конкур

ташкент

золотая медаль

общество

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В Ташкенте завершился международный турнир по конкуру "Jumping world challenge final", сообщает НОК Узбекистана. По итогам конкурса, всадники сборной Узбекистана завоевали две золотые медали в программах малого и большого финала. РезультатыМалый финал, (высота препятствий 115 см):Большой финал, (высота препятствий 120 см): Соревнования стартовали 23 октября. За победу боролись более 20 опытных спортсменов из 11 стран мира.

https://uz.sputniknews.ru/20240722/uzbekistan-konkur-rossiya-medali-44898670.html

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