https://uz.sputniknews.ru/20241028/tashkent-turnir-konkur---rezultat-46342341.html
В Ташкенте прошел международный турнир по конкуру — результаты
В Ташкенте прошел международный турнир по конкуру — результаты
Sputnik Узбекистан
За награду боролись более 20 конкуристов из 11 стран мира
2024-10-28T10:19+0500
2024-10-28T10:19+0500
2024-10-28T10:22+0500
спорт
конный спорт
конкур
ташкент
золотая медаль
общество
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В Ташкенте завершился международный турнир по конкуру "Jumping world challenge final", сообщает НОК Узбекистана. По итогам конкурса, всадники сборной Узбекистана завоевали две золотые медали в программах малого и большого финала. РезультатыМалый финал, (высота препятствий 115 см):Большой финал, (высота препятствий 120 см): Соревнования стартовали 23 октября. За победу боролись более 20 опытных спортсменов из 11 стран мира.
https://uz.sputniknews.ru/20240722/uzbekistan-konkur-rossiya-medali-44898670.html
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конкур спорт ташкент узбекистан конный спорт турнир золотая медаль
конкур спорт ташкент узбекистан конный спорт турнир золотая медаль
В Ташкенте прошел международный турнир по конкуру — результаты
10:19 28.10.2024 (обновлено: 10:22 28.10.2024)
Участие принимали свыше 20 всадников из 11 стран мира.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
В Ташкенте завершился международный турнир по конкуру "Jumping world challenge final", сообщает
НОК Узбекистана.
По итогам конкурса, всадники сборной Узбекистана завоевали две золотые медали в программах малого и большого финала.
Малый финал, (высота препятствий 115 см):
Акбар Шарипов (Узбекистан, на лошади по кличке “La Blue Rouge”);
Кристи Нейр (Сингапур, “La Luna”);
Диван Босман (ЮАР, “Queen”).
Большой финал, (высота препятствий 120 см):
Мирзохид Мусаев (Узбекистан, “Casamira”);
Глория Иеромаззо (Доминиканская Республика, ”Jangcy L”);
Виктория Грейвенштейн (ЮАР, “Jodcasall A-Z”).
Соревнования стартовали 23 октября. За победу боролись более 20 опытных спортсменов из 11 стран мира.