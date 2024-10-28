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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20241028/v-zone-spetsoperatsii-poyavilis-tanki-s-dredami-46341508.html
СВО: в зоне спецоперации появились танки с "дредами"
СВО: в зоне спецоперации появились танки с "дредами"
Sputnik Узбекистан
Дополнительно на боевых машинах установили средства радиоэлектронной борьбы
2024-10-28T19:11+0500
2024-10-28T19:11+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Юг", исходя из боевого опыта в зоне СВО, изобрели защитный мангал от FPV-дронов, который издали напоминает боевую машину с молодежной прической из сплетенных косичек – дредов. Об этом сообщает РИА Новости. Надстройку над башней танка в виде уже привычного "мангала" дополнили закрепленными по периметру крыши промышленными стальными канатами.Расстояние между канатами рассчитали таким образом, чтоб заряд FPV-дрона противника детонировал вне брони танка, не повреждая ее. Шансы пролететь вражескому БПЛА через эти "дреды" практически равны нулю.Военнослужащий также добавил, что дополнительно на боевой машине установили средство радиоэлектронной борьбы.Для справки: дреды, или дредлоки (от английского "dreadlocks" — 'устрашающие локоны') — название прически, изобретенной более 3 тыс. лет назад, которая представляет собой спутанные в тугие жгуты волосы.
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сво танки
сво танки

СВО: в зоне спецоперации появились танки с "дредами"

19:11 28.10.2024
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов ЦВО на Покровском направлении
Боевая работа танкистов ЦВО на Покровском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Дополнительно на боевых машинах установили средства радиоэлектронной борьбы.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Юг", исходя из боевого опыта в зоне СВО, изобрели защитный мангал от FPV-дронов, который издали напоминает боевую машину с молодежной прической из сплетенных косичек – дредов. Об этом сообщает РИА Новости.
Надстройку над башней танка в виде уже привычного "мангала" дополнили закрепленными по периметру крыши промышленными стальными канатами.
Расстояние между канатами рассчитали таким образом, чтоб заряд FPV-дрона противника детонировал вне брони танка, не повреждая ее. Шансы пролететь вражескому БПЛА через эти "дреды" практически равны нулю.

"Это мы доработали, сами спроектировали, когда FPV-шка ударяется, срабатывает кумулятивная струя, но уже не долетает до брони, уже как-то рассеивается она", — рассказал командир танка с позывным Федя.

Военнослужащий также добавил, что дополнительно на боевой машине установили средство радиоэлектронной борьбы.
Для справки: дреды, или дредлоки (от английского "dreadlocks" — 'устрашающие локоны') — название прически, изобретенной более 3 тыс. лет назад, которая представляет собой спутанные в тугие жгуты волосы.
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