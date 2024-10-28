https://uz.sputniknews.ru/20241028/v-zone-spetsoperatsii-poyavilis-tanki-s-dredami-46341508.html

СВО: в зоне спецоперации появились танки с "дредами"

СВО: в зоне спецоперации появились танки с "дредами"

Sputnik Узбекистан

Дополнительно на боевых машинах установили средства радиоэлектронной борьбы

2024-10-28T19:11+0500

2024-10-28T19:11+0500

2024-10-28T19:11+0500

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Юг", исходя из боевого опыта в зоне СВО, изобрели защитный мангал от FPV-дронов, который издали напоминает боевую машину с молодежной прической из сплетенных косичек – дредов. Об этом сообщает РИА Новости. Надстройку над башней танка в виде уже привычного "мангала" дополнили закрепленными по периметру крыши промышленными стальными канатами.Расстояние между канатами рассчитали таким образом, чтоб заряд FPV-дрона противника детонировал вне брони танка, не повреждая ее. Шансы пролететь вражескому БПЛА через эти "дреды" практически равны нулю.Военнослужащий также добавил, что дополнительно на боевой машине установили средство радиоэлектронной борьбы.Для справки: дреды, или дредлоки (от английского "dreadlocks" — 'устрашающие локоны') — название прически, изобретенной более 3 тыс. лет назад, которая представляет собой спутанные в тугие жгуты волосы.

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