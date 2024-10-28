https://uz.sputniknews.ru/20241028/v-zone-spetsoperatsii-poyavilis-tanki-s-dredami-46341508.html
СВО: в зоне спецоперации появились танки с "дредами"
СВО: в зоне спецоперации появились танки с "дредами"
Sputnik Узбекистан
Дополнительно на боевых машинах установили средства радиоэлектронной борьбы
2024-10-28T19:11+0500
2024-10-28T19:11+0500
2024-10-28T19:11+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
вооружение
безопасность
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46341124_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_1e21e5622cb7a00349a510442ee3fa26.jpg
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Юг", исходя из боевого опыта в зоне СВО, изобрели защитный мангал от FPV-дронов, который издали напоминает боевую машину с молодежной прической из сплетенных косичек – дредов. Об этом сообщает РИА Новости. Надстройку над башней танка в виде уже привычного "мангала" дополнили закрепленными по периметру крыши промышленными стальными канатами.Расстояние между канатами рассчитали таким образом, чтоб заряд FPV-дрона противника детонировал вне брони танка, не повреждая ее. Шансы пролететь вражескому БПЛА через эти "дреды" практически равны нулю.Военнослужащий также добавил, что дополнительно на боевой машине установили средство радиоэлектронной борьбы.Для справки: дреды, или дредлоки (от английского "dreadlocks" — 'устрашающие локоны') — название прически, изобретенной более 3 тыс. лет назад, которая представляет собой спутанные в тугие жгуты волосы.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46341124_212:0:2941:2047_1920x0_80_0_0_2d713b45563a02682840e4c118f57b7c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сво танки
СВО: в зоне спецоперации появились танки с "дредами"
Дополнительно на боевых машинах установили средства радиоэлектронной борьбы.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
Танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Юг", исходя из боевого опыта в зоне СВО, изобрели защитный мангал от FPV-дронов, который издали напоминает боевую машину с молодежной прической из сплетенных косичек – дредов. Об этом сообщает РИА Новости.
Надстройку над башней танка в виде уже привычного "мангала" дополнили закрепленными по периметру крыши промышленными стальными канатами.
Расстояние между канатами рассчитали таким образом, чтоб заряд FPV-дрона противника детонировал вне брони танка, не повреждая ее. Шансы пролететь вражескому БПЛА через эти "дреды" практически равны нулю.
"Это мы доработали, сами спроектировали, когда FPV-шка ударяется, срабатывает кумулятивная струя, но уже не долетает до брони, уже как-то рассеивается она", — рассказал командир танка с позывным Федя.
Военнослужащий также добавил, что дополнительно на боевой машине установили средство радиоэлектронной борьбы.
Для справки: дреды, или дредлоки (от английского "dreadlocks" — 'устрашающие локоны') — название прически, изобретенной более 3 тыс. лет назад, которая представляет собой спутанные в тугие жгуты волосы.