https://uz.sputniknews.ru/20241029/chem-grozit-nezakonnaya-dobycha-poleznyx-iskopaemyx-v-uzbekistane-46373144.html
Чем грозит незаконная добыча полезных ископаемых в Узбекистане
Чем грозит незаконная добыча полезных ископаемых в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Глава республики подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс
2024-10-29T15:36+0500
2024-10-29T15:36+0500
2024-10-29T15:36+0500
узбекистан
новый закон
шавкат мирзиёев
добыча
полезные ископаемые
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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. В Узбекистане установили уголовную ответственность за добычу полезных ископаемых без разрешения, сообщает Минюст.Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс подписал Шавкат Мирзиёев.Нарушителям грозят:В случае крупного ущерба или предварительного сговора группы лиц штраф составит 300−500 БРВ, а срок лишения свободы — от 3 до 5 лет. При особо крупном ущербе либо действиях в составе организованной группы максимальный срок заключения составит 8 лет.Аналогичные меры наказания предусмотрены за старательскую добычу полезных ископаемых без разрешения, за исключением подземных вод и полезных ископаемых в руслах рек и долинах.Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
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узбекистан добыча полезные ископаемые закон
узбекистан добыча полезные ископаемые закон
Чем грозит незаконная добыча полезных ископаемых в Узбекистане
Глава республики подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс.
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik
. В Узбекистане установили уголовную ответственность за добычу полезных ископаемых без разрешения, сообщает
Минюст.
Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс подписал Шавкат Мирзиёев.
“Согласно закону, в Уголовный кодекс вносятся дополнения, предусматривающие уголовную ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых, совершенную повторно после применения административного взыскания за такие же действия”, — говорится в сообщении.
штраф в размере от 100 до 300 базовых расчетных величин;
или обязательные общественные работы до 360 часов;
или исправительные работы до трех лет;
или ограничение свободы до трех лет;
либо лишение свободы до трех лет.
В случае крупного ущерба или предварительного сговора группы лиц штраф составит 300−500 БРВ, а срок лишения свободы — от 3 до 5 лет. При особо крупном ущербе либо действиях в составе организованной группы максимальный срок заключения составит 8 лет.
Аналогичные меры наказания предусмотрены за старательскую добычу полезных ископаемых без разрешения, за исключением подземных вод и полезных ископаемых в руслах рек и долинах.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.