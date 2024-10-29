https://uz.sputniknews.ru/20241029/chem-grozit-nezakonnaya-dobycha-poleznyx-iskopaemyx-v-uzbekistane-46373144.html

Чем грозит незаконная добыча полезных ископаемых в Узбекистане

Чем грозит незаконная добыча полезных ископаемых в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Глава республики подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс

2024-10-29T15:36+0500

2024-10-29T15:36+0500

2024-10-29T15:36+0500

узбекистан

новый закон

шавкат мирзиёев

добыча

полезные ископаемые

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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. В Узбекистане установили уголовную ответственность за добычу полезных ископаемых без разрешения, сообщает Минюст.Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс подписал Шавкат Мирзиёев.Нарушителям грозят:В случае крупного ущерба или предварительного сговора группы лиц штраф составит 300−500 БРВ, а срок лишения свободы — от 3 до 5 лет. При особо крупном ущербе либо действиях в составе организованной группы максимальный срок заключения составит 8 лет.Аналогичные меры наказания предусмотрены за старательскую добычу полезных ископаемых без разрешения, за исключением подземных вод и полезных ископаемых в руслах рек и долинах.Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

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