https://uz.sputniknews.ru/20241029/chto-izmenitsya-posle-parlamentskix-vyborov-v-uzbekistane-46363194.html

Что изменится после парламентских выборов в Узбекистане — видео

Что изменится после парламентских выборов в Узбекистане — видео

Sputnik Узбекистан

Эксперты проанализировали итоги парламентских выборов, прошедших в республике 27 октября и спрогнозировали дальнейшее развитие различных сфер жизни страны

2024-10-29T11:10+0500

2024-10-29T11:10+0500

2024-10-29T12:04+0500

пресс-центр

пресс-конференция

пресс-центр

мнение эксперта

парламентские выборы

узбекистан

итоги выборов

видео

эксклюзив

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция на тему: "Что изменится после парламентских выборов в Узбекистане".Участники: Парламентские выборы состоялись в Узбекистане 27 октября. Они впервые прошли по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Эксперты проанализировали итоги выборов, а также поделились своим видением того, каким будет новый парламент, ожидаются ли политические реформы, изменения в образовании, здравоохранении и социальной защите, а также во внешней политике.

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