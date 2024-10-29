https://uz.sputniknews.ru/20241029/chto-izmenitsya-posle-parlamentskix-vyborov-v-uzbekistane-46363194.html
Что изменится после парламентских выборов в Узбекистане — видео
Что изменится после парламентских выборов в Узбекистане — видео
Sputnik Узбекистан
Эксперты проанализировали итоги парламентских выборов, прошедших в республике 27 октября и спрогнозировали дальнейшее развитие различных сфер жизни страны
2024-10-29T11:10+0500
2024-10-29T11:10+0500
2024-10-29T12:04+0500
пресс-центр
пресс-конференция
пресс-центр
мнение эксперта
парламентские выборы
узбекистан
итоги выборов
видео
эксклюзив
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция на тему: "Что изменится после парламентских выборов в Узбекистане".Участники: Парламентские выборы состоялись в Узбекистане 27 октября. Они впервые прошли по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Эксперты проанализировали итоги выборов, а также поделились своим видением того, каким будет новый парламент, ожидаются ли политические реформы, изменения в образовании, здравоохранении и социальной защите, а также во внешней политике.
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узбекистан парламентские выборы
узбекистан парламентские выборы
Что изменится после парламентских выборов в Узбекистане — видео
11:10 29.10.2024 (обновлено: 12:04 29.10.2024)
Эксклюзив
Эксперты проанализировали итоги парламентских выборов, прошедших в республике 27 октября, и спрогнозировали дальнейшее развитие различных сфер жизни страны.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция на тему: "Что изменится после парламентских выборов в Узбекистане".
старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук РУз, доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Равшан Назаров;
доцент кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии РУз, доктор исторических наук Рано Турсунова.
Парламентские выборы состоялись в Узбекистане 27 октября. Они впервые прошли по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Эксперты проанализировали итоги выборов, а также поделились своим видением того, каким будет новый парламент, ожидаются ли политические реформы, изменения в образовании, здравоохранении и социальной защите, а также во внешней политике.