Иностранные диверсанты пытались проникнуть в Брянскую область. Их ликвидировали
09:34 29.10.2024 (обновлено: 10:25 29.10.2024)
© Sputnik / РИА Новости/
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Мария Захарова: среди обезвреженных в Брянской области наемников есть граждане США.
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Российские силовики уничтожили группу иностранных диверсантов, которая пыталась проникнуть в Брянскую область, сообщает центр общественных связей ФСБ.
“Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области совместно с подразделениями ВС России и Росгвардии 27 октября пресечена попытка нарушения Государственной границы Российской Федерации в Климовском районе диверсионно-разведывательной группой. В результате боестолкновения четыре диверсанта ликвидированы, остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом и понесли потери”, — говорится в сообщении.
У ликвидированных наемников обнаружили иностранные оружие, экипировку и средства связи.
“У уничтоженных обнаружено иностранное вооружение, экипировка, средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам (флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке). На теле одного из ликвидированных обнаружена татуировка второго батальона 75 полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США”, — говорится в сообщении.
Согласно данным из открытых источников, этот полк — элитное подразделение войск спецназначения, применяемое для разведки, диверсий и саботажа в тылу противника, захвата, удержания или уничтожения стратегически важных объектов, а также захвата или ликвидации высокопоставленных лиц. Один из его батальонов всегда находится в состоянии повышенной боевой готовности, его могут отправить для выполнения задания в любую часть мира в течение 18 часов.
Подразделения полка участвовали во Вьетнамской войне в конце 1960-х годов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова со ссылкой на правоохранительные органы сообщила РИА Новости, что среди ликвидированных в Брянской области наемников были американцы, поляки и канадцы.
"Среди наемников, которые были обезврежены в Брянской области, — граждане США, Польши, Канады", — сказала она, отметив, что эти данные предварительные и будут дополняться.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные военные давно работают на Украине, это часть гибридной войны НАТО и ЕС против России. Глава российского МИД напомнил, что Владимир Путин неоднократно приводил конкретные данные о том, что в рядах ВСУ воюют военнослужащие западных армий, наемники, добровольцы, а также непосредственно инструкторы, без которых невозможно использовать западное дальнобойное оружие.