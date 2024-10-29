https://uz.sputniknews.ru/20241029/inostrannye-diversanty-pytalis-proniknut-v-bryanskuyu-oblast-46359673.html

Иностранные диверсанты пытались проникнуть в Брянскую область. Их ликвидировали

Иностранные диверсанты пытались проникнуть в Брянскую область. Их ликвидировали

Sputnik Узбекистан

Захарова: среди обезвреженных в Брянской области наемников есть граждане США

2024-10-29T09:34+0500

2024-10-29T09:34+0500

2024-10-29T10:25+0500

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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Российские силовики уничтожили группу иностранных диверсантов, которая пыталась проникнуть в Брянскую область, сообщает центр общественных связей ФСБ.У ликвидированных наемников обнаружили иностранные оружие, экипировку и средства связи.Согласно данным из открытых источников, этот полк — элитное подразделение войск спецназначения, применяемое для разведки, диверсий и саботажа в тылу противника, захвата, удержания или уничтожения стратегически важных объектов, а также захвата или ликвидации высокопоставленных лиц. Один из его батальонов всегда находится в состоянии повышенной боевой готовности, его могут отправить для выполнения задания в любую часть мира в течение 18 часов.Подразделения полка участвовали во Вьетнамской войне в конце 1960-х годов.Официальный представитель МИД Мария Захарова со ссылкой на правоохранительные органы сообщила РИА Новости, что среди ликвидированных в Брянской области наемников были американцы, поляки и канадцы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные военные давно работают на Украине, это часть гибридной войны НАТО и ЕС против России. Глава российского МИД напомнил, что Владимир Путин неоднократно приводил конкретные данные о том, что в рядах ВСУ воюют военнослужащие западных армий, наемники, добровольцы, а также непосредственно инструкторы, без которых невозможно использовать западное дальнобойное оружие.

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