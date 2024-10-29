https://uz.sputniknews.ru/20241029/kak-proxodili-teledebaty-politicheskix-partiy-v-uzbekistane-46375546.html
Как проходили теледебаты политических партий в Узбекистане — ответ эксперта
Как проходили теледебаты политических партий в Узбекистане — ответ эксперта
Sputnik Узбекистан
В республике активно внедряют современные политтехнологии, которые уже зарекомендовали себя на международных площадках. Это способствует более эффективному представлению партий и кандидатов, а также повышению вовлеченности избирателей
2024-10-29T18:35+0500
2024-10-29T18:35+0500
2024-10-29T18:35+0500
пресс-центр
пресс-конференция
пресс-центр
sputnik
узбекистан
парламентские выборы
видео
эксклюзив
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1d/46375680_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f957f57e2c8818e0841f8527185f446.jpg
В этом году количество теледебатов в Узбекистане значительно увеличилось, зашкаливая по сравнению с предыдущими выборами. Ранее столько их в стране не проводилось. Об этом рассказала доцент кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии РУз Рано Турсунова на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан.По ее словам, в Узбекистане активно внедряют современные политтехнологии, которые уже зарекомендовали себя на международных площадках. Это способствует более эффективному представлению партий и кандидатов, а также повышению вовлеченности избирателей.Сегодня республика действительно демонстрирует проведение глубоких реформ и модернизацию. Многие подчеркивают, что страна открылась миру, и мир заново открывает для себя Узбекистан, добавила она.Что думает эксперт об использовании политическими партиями социальных платформ, как относится к некоторым резонансным инициативам в их предвыборных программах — в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1d/46375680_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_93b3bd905ffc0a9a43c8e72f87ed08d0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан политические партии дебаты
узбекистан политические партии дебаты
Как проходили теледебаты политических партий в Узбекистане — ответ эксперта
Эксклюзив
В республике активно внедряют современные политтехнологии, которые уже зарекомендовали себя на международных площадках. Это способствует более эффективному представлению партий и кандидатов, а также повышению вовлеченности избирателей.
В этом году количество теледебатов в Узбекистане значительно увеличилось, зашкаливая по сравнению с предыдущими выборами. Ранее столько их в стране не проводилось. Об этом рассказала доцент кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии РУз Рано Турсунова на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
По ее словам, в Узбекистане активно внедряют современные политтехнологии, которые уже зарекомендовали себя на международных площадках. Это способствует более эффективному представлению партий и кандидатов, а также повышению вовлеченности избирателей.
"На наших теледебатах не было плескания воды, унижений или оскорблений. Нет, мы все-таки восточный народ, и мы более сдержанны в комплиментах, так сказать, в кавычках. Поэтому был такой деструктивный диалог, когда на высоком уровне предлагались идеи, критиковались, а сами дебаты в плане организации были очень удачно составлены", — отметила Турсунова.
Сегодня республика действительно демонстрирует проведение глубоких реформ и модернизацию. Многие подчеркивают, что страна открылась миру, и мир заново открывает для себя Узбекистан, добавила она.
Что думает эксперт об использовании политическими партиями социальных платформ, как относится к некоторым резонансным инициативам в их предвыборных программах — в видео Sputnik Узбекистан.