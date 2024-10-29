https://uz.sputniknews.ru/20241029/kak-proxodili-teledebaty-politicheskix-partiy-v-uzbekistane-46375546.html

Как проходили теледебаты политических партий в Узбекистане — ответ эксперта

Как проходили теледебаты политических партий в Узбекистане — ответ эксперта

Sputnik Узбекистан

В республике активно внедряют современные политтехнологии, которые уже зарекомендовали себя на международных площадках. Это способствует более эффективному представлению партий и кандидатов, а также повышению вовлеченности избирателей

2024-10-29T18:35+0500

2024-10-29T18:35+0500

2024-10-29T18:35+0500

пресс-центр

пресс-конференция

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В этом году количество теледебатов в Узбекистане значительно увеличилось, зашкаливая по сравнению с предыдущими выборами. Ранее столько их в стране не проводилось. Об этом рассказала доцент кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии РУз Рано Турсунова на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан.По ее словам, в Узбекистане активно внедряют современные политтехнологии, которые уже зарекомендовали себя на международных площадках. Это способствует более эффективному представлению партий и кандидатов, а также повышению вовлеченности избирателей.Сегодня республика действительно демонстрирует проведение глубоких реформ и модернизацию. Многие подчеркивают, что страна открылась миру, и мир заново открывает для себя Узбекистан, добавила она.Что думает эксперт об использовании политическими партиями социальных платформ, как относится к некоторым резонансным инициативам в их предвыборных программах — в видео Sputnik Узбекистан.

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