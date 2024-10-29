https://uz.sputniknews.ru/20241029/minfin-uzbekistana-prognoziruet-rost-vvp-v-2025-godu-46376306.html

Минфин Узбекистана прогнозирует рост ВВП на 6% в 2025 году

Минфин Узбекистана прогнозирует рост ВВП на 6% в 2025 году

Sputnik Узбекистан

Обнародован проект главного финансового документа республики на следующий год. Предполагают, что доходы госбюджета в этот период составят 308,5 трлн сумов, расходы – 344,6 трлн сумов.

2024-10-29T19:57+0500

2024-10-29T19:57+0500

2024-10-29T19:57+0500

экономика

узбекистан

государство

бюджет

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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. В Узбекистане в следующем году прогнозируют рост валового внутреннего продукта на 6%. Министерство экономики и финансов представило проект бюджета на 2025 год.Этого показателя планируют достичь за счет увеличения производства в промышленности на 6,1%, сельском хозяйстве на 4,1% и роста сферы услуг на 14,5%.В соответствии с документом, доходы госбюджета на следующий год составят 308,5 трлн сумов, расходы – 344,6 трлн сумов. Доходы внебюджетного Пенсионного фонда составят 58,9 трлн сумов, а расходы – 74,9 трлн сумов. При этом планируют выделить 18,5 трлн сумов трансфертов из госбюджета.Предельный дефицит консолидированного бюджета на 2025 год установлен на уровне 3% к ВВП, или 49,3 трлн сумов. Дефицит госбюджета и государственных целевых фондов планируется на уровне 32,4 трлн сумов (2% к прогнозируемому ВВП).Дефицит государственного бюджета и целевых фондов будет покрыт за счет внутренних и внешних заимствований, приватизации госактивов и других источников.Уровень инфляции на следующий год прогнозируют на уровне 7%.

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