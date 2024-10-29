https://uz.sputniknews.ru/20241029/svo-operativnaya-obstanovka-v-donbasse-46373825.html

СВО: оперативная обстановка в Донбассе

СВО: оперативная обстановка в Донбассе

Sputnik Узбекистан

Темп наступления российских войск в зоне СВО нарастает.

2024-10-29T16:46+0500

2024-10-29T16:46+0500

2024-10-29T16:46+0500

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Восточный фронт украинской армии разваливается под ударами Вооруженных сил РФ, за минувшие четверо суток освобождены девять населенных пунктов Донбасса. Киевский режим в отчаянии готовит принудительную эвакуацию мирных жителей временно оккупированных бандеровцами прифронтовых городов ДНР.Российская армия в начале октября освободила город Угледар, ожесточенные бои за который продолжались более двух лет. И это стало началом масштабной наступательной операции на линии фронта протяженностью более 60 км – от от Угледара на юге до Покровска на севере. В среднесрочной перспективе, до конца 2024 года освобождение города Покровска остается приоритетной целью Российской армии. Это один из главных бастионов "пояса крепостей" к югу от Славянска. Неслучайно на Покровском направлении за короткое время "демилитаризовали" три танка Abrams, поставленных киевскому режиму Вашингтоном (на украинском ТВД из 31 возможного уничтожены более 20 "Абрамсов").Полностью освобождены и зачищены Селидово и Вишневое. В городе Селидово ВС РФ получили удобный плацдарм для дальнейших действий на покровском направлении. ВС РФ 28 октября освободили поселок Цукурино и зачищают бандеровцев в близлежащем городе Горняке. После освобождения Цукурина вероятен бросок российских войск на Новоселидовку с выходом на Курахово с севера.Украинские оккупанты недолго продержались и в Богоявленке, это позволило ВС России взять под огневой контроль участок важнейшей для ВСУ автодороги Великая Новоселка – Курахово. Затем в Шахтерском эту дорогу блокировали для противника полностью. Штурм восточной части Курахово российские войска начали 24 октября, и по позициям 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в этом городе практически ежедневно прилетают российские авиабомбы калибра до 3000 кг. Южнее Курахова передовые подразделения ВС России вошли в Ясную Поляну и Шахтерское, расширяя плацдарм у Великой Новоселки.Продвижением на Южно-Донецком (Угледарском) направлении группировка войск "Восток" расшатала оборону ВСУ, осуществили три значительных прорыва рубежей обороны противника западнее Угледара, по фронту 25 км и на глубину до 8 км. Удалось достичь трех важных населенных пунктов (Шахтерское, Новоукраинка, Богоявленка), ранее превращенных в укрепрайоны ВСУ.Российская армия давит одновременно на нескольких участках, вынуждая ВСУ маневрировать, истощать резервы. Чем ближе к Днепру, тем более удобный для российских войск открытый ландшафт. Украинская армия в чистом поле воюет плохо, предпочитает прятаться в русских городах, и прикрываться мирным населением Донбасса. Неслучайно советник главы ДНР Игорь Кимаковский 28 октября заявил, что полное освобождение территории республики состоится в "ближайшие месяцы"."Стальная крепость" или "Ходячий замок"?Синхронизированные российские удары с востока, юга и севера (в Харьковской области) резко снизили боевой потенциал и маневренность украинских войск. Восточный фронт ВСУ "посыпался" настолько очевидно, что этого не отрицают даже украинские военачальники. Генерал-полковник Дмитрий Марченко объясняет происходящее нехваткой вооружения, усталостью людей, недостатками управления. Впрочем, главная проблема ВСУ – огневое, тактическое и оперативно-стратегическое превосходство Российской армии.Натовские стратеги и аналитики пытаются просчитать, сколько еще может продержаться "стальная крепость" ВСУ в Донбассе, где украинские бригады ежесуточно отступают до 5 км на запад, а ВС РФ ежемесячно освобождают около 500 квадратных километров территории. Издание Bild отмечает, что бригады ВСУ в Донбассе утратили способность подолгу держать оборону, даже в городах. На Западе понимают, "учитывая ситуацию с Селидово", что Зеленский мысленно распрощался с Донбассом. Киевский режим разработал законопроект о принудительной эвакуации жителей городов и сел, расположенных у линии фронта (Покровск, Мирноград, Курахово, Константиновка, Купянск), запугивая расстрелами.Ранее американская газета The Washington Post сообщила, со ссылкой на командование 68-й бригады ВСУ, что Покровск уже потерян для украинской армии как логистический узел: три основные дороги отрезаны, мосты взорваны, российские артиллерия и дроны могут "дотянуться" до коммуникаций. Поэтому бандеровцы вынуждены обороняться и медленно отходить.Генштаб ВСУ готовит эшелонированную оборону в Днепропетровской области, и на части оккупированной территории российского Запорожья. Ранее в Киеве заявили, что ВС России могут перейти в новое наступление именно в Запорожской области. Парадоксальный Bild считает приоритетом Москвы продвижение в Харьковской области. Как бы то ни было, "стальная крепость" ВСУ на наших глазах превращается в "ходячий замок" (из мультфильма Миядзаки).Стремительное наступление российских войск в Донбассе деморализует ВСУ, все украинское общество, и западных "доноров". Зеленский боится, что созданные им "театральные декорации успехов" рухнут вместе с фронтом, и похоронят главного киевского "Урфина Джюса", многих его западных кураторов и кредиторов.Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что военный конфликт на Украине отошел на второй план, и сегодня в центре мирового внимания находится противостояние на Ближнем Востоке. Однако, "своя рубашка ближе к телу". Преднамеренное искажение европейской реальности Боррелем и ему подобными персонажами отражает смертельный ужас поражения в прокси-войне с Россией. И ожидание сурового возмездия. Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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