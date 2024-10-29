https://uz.sputniknews.ru/20241029/ukraintsam-dadut-po-dvadtsat-chetyre-dollara-na-ujas-bez-kontsa-46365461.html

Украинцам дадут по двадцать четыре доллара на ужас без конца

Украинцам дадут по двадцать четыре доллара на ужас без конца

Sputnik Узбекистан

Украинцам раздадут по тысяче гривен (24 доллара США). Такой указ подписал Владимир Зеленский, потребовав, чтобы "деньги были у людей к 1 декабря". На них можно будет купить "украинские товары и услуги", "украинские лекарства", "украинские книги".

2024-10-29T12:18+0500

2024-10-29T12:18+0500

2024-10-29T14:14+0500

колумнисты

украина

россия

владимир зеленский

нато

евросоюз

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1d/46364919_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ba0a0396ffc0c104683893620b596353.jpg

Эта акция, прозванная в народе "вовиной тыщей", не является уникальным порождением команды Зеленского. Скорее это традиция украинских властей — в критической ситуации выплачивать всем по тысяче, пишет колумнист РИА Новости.Первой такую акцию провела премьер-министр Юлия Тимошенко. Потом ее повторил президент Виктор Янукович. При них в раздаче денег было идейное наполнение: тысяча преподносилась как компенсация за вклады, сгоревшие в Сбербанке СССР. Зеленский свои действия никак не объясняет: отслюнявил косарь от щедрот — и точка.Однако причина есть, и ее можно выразить в двух словах: все плохо. Зеленский заставит украинцев проглотить очень горькую пилюлю, а тысяча — это им на подсластитель.Кстати, "вовина тыща" — самая легковесная из трех. При Тимошенко за тысячу гривен давали 142 доллара, при Януковиче 125, а сейчас — более чем в пять раз меньше. При этом пилюля ожидается чрезвычайно горькая, — Юлия Владимировна и Виктор Федорович, при всех к ним претензиях, таких не прописывали.В целом курс у Зеленского прежний: Россия должна быть побеждена, чего бы это Украине ни стоило. Это подтверждает интервью главы его офиса Андрея Ермака итальянскому изданию Corriere della Sera.Если кто-нибудь рассчитывал, что серия военных поражений, дипломатических провалов и обидных отказов со стороны покровителей заставят украинскую власть умерить аппетиты и смотреть на жизнь более реалистично, это "увы" для них. Единственное, что можно назвать "смягчением риторики", — это заявленная готовность начать переговоры после отхода российской армии на "линию 24 февраля 2022-го". Прежде на этом месте фигурировали "границы 1991 года", что вроде бы гораздо скромнее, однако оба варианта для России неприемлемы.Другими словами, украинские мальчики больше не хотят летающего розового пони. Они согласны на розового пони, который высоко прыгает. То есть адекватнее не стали, пусть даже прыгать как будто проще, чем летать.В остальном — все по-прежнему, базовый репертуар, подтвержденный диагноз. В кратком пересказе будет так.Украина не пойдет ни на какие территориальные уступки. До начала переговоров с Москвой Киев должны пригласить в НАТО, потому что только там дают реальные гарантии. Коррупцию в Киеве придумала российская пропаганда. Операция в Курской области была хорошей идеей. Президентские выборы — только после победы над Россией."Один день мы проигрываем, а в другой мы можем продвинуться", — наставительно говорит Ермак. "Сегодня ресурсы должны пойти на войну", — подчеркивает он.Ермак сейчас — это и есть украинская власть. Формально Зеленский по-прежнему пан атаман, который может уволить главу канцелярии (то есть Ермака) по щелчку. В реальности "зеленый кардинал" всюду расставил своих людей, обладает огромными административными возможностями и монополизировал главный политический ресурс — связь с Вашингтоном. Поэтому вопрос о том, может ли Зеленский на самом деле уволить Ермака, дискуссионный: страну контролирует офис президента, а не президент с сомнительной легитимностью.Сейчас это, впрочем, неважно, поскольку между Зеленским и Ермаком видимых противоречий нет. Это единая партия войны до последнего украинца, которая не желает капитулировать и показывает зубы даже покровителям на Западе. Ведь президентских выборов требует от Киева именно Запад, но Зеленский, понимая, что без аналога "победы над Россией" выборы можно и проиграть, страхует себя от списания в утиль.Короче говоря, в Киеве не прозрели и не смирились, а развилка у Зеленского была из двух путей. Или конфликт переходит на новый уровень эскалации, для чего на Западе должны утвердить его "план победы над Россией". Или все будет идти, как идет сейчас: Украина продолжит отступать, терять людей, сокращаться в размерах — чем дальше, тем больше.Запад второй путь, в принципе, устраивает. Раз уж добиться военно-дипломатической победы над Россией не получилось, задача конфликта — вытянуть из России побольше сил, пока Украина на что-то способна. А вот путь неконтролируемой эскалации США и часть ЕС не устраивает, поэтому "план Зеленского" попал в круговорот "правочек от заказчика", но, по сути, отвергнут.Об этом наперебой сообщают источники западных СМИ, есть и вполне официальные подтверждения. В Белом доме подчеркивают, что не собираются менять позицию по применению дальнобойных ракет. Кроме того, Украину не пригласят в НАТО до окончания конфликта, несмотря на все усилия секретариата альянса. Если прежде этот вопрос обсуждался, а потом повис из-за предвыборной кампании в США, то теперь снят с повестки. Решение о том, что в НАТО Киев до "победы" по-прежнему не ждут, довел до общественности канцлер ФРГ Олаф Шольц.Если после смены президента в США эту позицию пересмотрят (а ее могут пересмотреть, но не раньше весны), канцлер будет выглядеть смешно. Немцев их союзники по НАТО регулярно подставляют, поэтому канцлер часто выглядит глупо и полагаться на его заявления нельзя. Но еще несколько месяцев изменений точно можно не ждать. А это значит, что Украине предстоит небывало тяжелая зима.Она подходит к ней в состоянии, когда уничтожено порядка 90% объектов электрогенерации. Когда мужчин ловят, вяжут и увозят на смерть на каждой улице каждого города. Когда ВСУ отступают по нескольку километров в день. Когда накоплен дефицит снарядов и техники, а объемы поставок с Запада невозможно увеличить существенным образом. Рост налогов и инфляция на таком фоне — мелочи, которые недостойны упоминания. Но есть и светлое пятно — тысяча гривен. Она будет, потому что никаких других светлых пятен быть уже не может. "Все ресурсы на войну", — сказал Ермак. Украина сконцентрирует оставшиеся силы, чтобы дожить до весны, а общество выжмут досуха.Надо полагать, мужчинам "вовину тыщу" будут выдавать сотрудники ТЦК непосредственно перед отправкой на фронт в качестве пушечного мяса. Если считать на вес, получается, что на Украине оно в 25 раз дешевле говядины.

украина

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Дмитрий Бавырин https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1d/46369616_0:0:100:100_100x100_80_0_0_f9d7f5e5fcedd26996021c22a319b36d.jpg

Дмитрий Бавырин https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1d/46369616_0:0:100:100_100x100_80_0_0_f9d7f5e5fcedd26996021c22a319b36d.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Бавырин https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1d/46369616_0:0:100:100_100x100_80_0_0_f9d7f5e5fcedd26996021c22a319b36d.jpg

украина указ владимир зеленский