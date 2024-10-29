https://uz.sputniknews.ru/20241029/vpervye-rossiyskuyu-premiyu-vruchili-zarubejnomu-uchenomu-46375076.html
Впервые российскую премию вручили зарубежному ученому. Им стал хирург из Самарканда
Впервые российскую премию вручили зарубежному ученому. Им стал хирург из Самарканда
Sputnik Узбекистан
Награждение состоялось в Москве, в рамках конгресса "Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии"
2024-10-29T17:56+0500
2024-10-29T17:56+0500
2024-10-29T17:56+0500
общество
узбекистан
самарканд
москва
конгресс
награждение
хирургия
премия
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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Узбекистанец Азамат Шамсиев стал первым зарубежным обладателем российской премии "Детский врач-наставник", сообщает UzA.Награждение состоялось в Москве, в рамках конгресса "Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии".До настоящего времени этой награды удостаивались только российские детские хирурги, Шамсиев стал первым зарубежным ее обладателем.В числе его наград также золотая медаль имени академика А. Вишневского и премия имени профессора В. Немсадзе РФ.На ежегодном конгрессе обсуждают новейшие научные разработки в области диагностики, лечения и профилактики широкого спектра детских заболеваний.
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ученый самарканд премия россия вручение
ученый самарканд премия россия вручение
Впервые российскую премию вручили зарубежному ученому. Им стал хирург из Самарканда
Награждение состоялось в Москве, в рамках конгресса "Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии".
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik.
Узбекистанец Азамат Шамсиев стал первым зарубежным обладателем российской премии "Детский врач-наставник", сообщает
UzA.
Награждение состоялось в Москве, в рамках конгресса "Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии".
“В рамках конгресса профессору кафедры детской хирургии № 1 Самаркандского государственного медицинского университета Азамату Шамсиеву была вручена премия имени заслуженного деятеля науки России, профессора А. Киселя "Детский врач-наставник", — говорится в сообщении.
До настоящего времени этой награды удостаивались только российские детские хирурги, Шамсиев стал первым зарубежным ее обладателем.
В числе его наград также золотая медаль имени академика А. Вишневского и премия имени профессора В. Немсадзе РФ.
На ежегодном конгрессе обсуждают новейшие научные разработки в области диагностики, лечения и профилактики широкого спектра детских заболеваний.