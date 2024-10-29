https://uz.sputniknews.ru/20241029/vpervye-rossiyskuyu-premiyu-vruchili-zarubejnomu-uchenomu-46375076.html

Впервые российскую премию вручили зарубежному ученому. Им стал хирург из Самарканда

Впервые российскую премию вручили зарубежному ученому. Им стал хирург из Самарканда

Sputnik Узбекистан

Награждение состоялось в Москве, в рамках конгресса "Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии"

2024-10-29T17:56+0500

2024-10-29T17:56+0500

2024-10-29T17:56+0500

общество

узбекистан

самарканд

москва

конгресс

награждение

хирургия

премия

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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Узбекистанец Азамат Шамсиев стал первым зарубежным обладателем российской премии "Детский врач-наставник", сообщает UzA.Награждение состоялось в Москве, в рамках конгресса "Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии".До настоящего времени этой награды удостаивались только российские детские хирурги, Шамсиев стал первым зарубежным ее обладателем.В числе его наград также золотая медаль имени академика А. Вишневского и премия имени профессора В. Немсадзе РФ.На ежегодном конгрессе обсуждают новейшие научные разработки в области диагностики, лечения и профилактики широкого спектра детских заболеваний.

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