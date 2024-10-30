https://uz.sputniknews.ru/20241030/borba-s-orfannymi-boleznyami-tashkent-mejdunarodnyy-forum-46390666.html

Редкие заболевания — в Ташкенте эксперты обсуждают инновации в лечении

Редкие заболевания — в Ташкенте эксперты обсуждают инновации в лечении

Sputnik Узбекистан

В фокусе внимания участников международного форума из почти двух десятков стран — улучшение качества жизни пациентов с редкими генетическими заболеваниями.

2024-10-30T17:30+0500

2024-10-30T17:30+0500

2024-10-30T17:30+0500

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TАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В столице Узбекистана проходит двухдневный международный форум по диагностике и лечению орфанных (редких) болезней "Содружество без границ", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие объединило специалистов из 17 стран. Среди них врачи-генетики, педиатры, офтальмологи, кардиологи, акушеры-гинекологи, неврологи, онкологи, гематологи.Они обмениваются опытом, обсуждают перспективы международного научного сотрудничества, а также роль фармкомпаний и инновационных технологий в создании эффективных методов лечения орфанных заболеваний.Клеточные технологии — важнейший аспект ведения пациентов с редкими заболеваниями, убежден академик РАН Юрий Шелыгин.В настоящее время в Узбекистане проводят диагностику и лечение 6 таких заболеваний. В их числе муковисцидоз, гемофилия, спинально-мышечная атрофия (СМА), рассказал и. о. министра здравоохранения РУз Асилбек Худаяров.Кроме того, Худояров добавил, что на учете также состоят более 3 тыс. детей раннего возраста с эндокринопатиями — болезнями, спровоцированными нарушением работы эндокринных желез.По данным ВОЗ, орфанные заболевания среди детей включают более 20 нозологических наименований, отметил Асилбек Худаяров.Усилия ученых Узбекистана в области диагностики и лечения орфанных заболеваний получают высокую оценку зарубежных коллег. Еще одним свидетельством тому стало вручение вице-президенту Академии наук РУз Сирожиддину Мирзаеву медали Российской академии наук.Кроме РАН Россию на форуме представляют Ассоциация и Общество медицинских генетиков, Медико-генетический научный центр им. академика Н. П. Бочкова.Примечательно, что филиал ПМГНЦ им. акад. Н. П. Бочкова открылся в Ташкенте на базе Института иммунологии и геномики человека. Об этом на форуме сообщил директор ФГБНУ "МГНЦ", президент Ассоциации медицинских генетиков России Сергей Куцев.Ожидают, что по итогам двухдневного форума разработают эффективные стратегии для улучшения качества жизни пациентов с редкими генетическими заболеваниями.

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