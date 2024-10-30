Как создается инфографика и для чего она нужна: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO

В Ташкенте прошел мастер-класс "Эффективная инфографика: "Смысл+дизайн+контекст".В рамках проекта SputnikPRO дизайнер-инфографик Sputnik Узбекистан Ярослав Пронько рассказал, что такое инфографика, для чего она нужна и как правильно составить техническое задание для ее создания.Участниками тренинга стали студенты и преподаватели факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков.По словам Пронько, инфографика позволяет легче воспринимать сложную информацию.Для успешной работы с инфографикой важно понимать, какую информацию лучше визуализировать, и уметь составлять грамотное техническое задание.Кроме того, важно понимать интерес читателей и аудиторию, для которой инфографика создается.Важно также понять, для каких платформ (социальных сетей) создается инфографика, и обозначить это в брифе для дизайнера.Что касается минимального содержания брифа, Пронько выделяет пять основных пунктов: платформа для публикации, дедлайн, формат, данные на необходимых языках с указанием заголовка, подзаголовка и источников, а также пожелания по внешнему виду, акценты и важные нюансы.Встреча завершилась сессией вопросов и ответов, в ходе нее спикер поделился некоторыми лайфхаками.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
Участниками тренинга стали студенты и преподаватели факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков.
В Ташкенте прошел мастер-класс "Эффективная инфографика: "Смысл+дизайн+контекст".
В рамках проекта SputnikPRO дизайнер-инфографик Sputnik Узбекистан Ярослав Пронько рассказал, что такое инфографика, для чего она нужна и как правильно составить техническое задание для ее создания.
Участниками тренинга стали студенты и преподаватели факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков.
По словам Пронько, инфографика позволяет легче воспринимать сложную информацию.
"Она существует уже тысячи лет и, несмотря на цифровые изменения, продолжает упрощать и улучшать коммуникацию. Инфографика делает большой объем данных простым для восприятия", — сказал он.
Для успешной работы с инфографикой важно понимать, какую информацию лучше визуализировать, и уметь составлять грамотное техническое задание.
"Текстовые описания могут не передать весь объем и значимость информации. Ваша задача — собрать данные, упростить их, визуализировать и донести до читателя. Так инфографика может ускорить восприятие, помочь принять решение, продемонстрировать скрытое и подтвердить факты", — пояснил Пронько.
Кроме того, важно понимать интерес читателей и аудиторию, для которой инфографика создается.
"Не каждый из нас следит за внешнеторговым оборотом, экспортом, импортом или промышленными предприятиями, поэтому инфографика с такой информацией относится к категории для узкой аудитории. Зато данные об отключениях воды, продуктах питания, автомобилях и парковках будут интересны более широкой аудитории", — объяснил он.
Важно также понять, для каких платформ (социальных сетей) создается инфографика, и обозначить это в брифе для дизайнера.
"Хорошая инфографика должна быть простой для навигации и легко читаемой, в зависимости от платформы. Поэтому важно при составлении технического задания указать платформу, на которой она будет опубликована, а также четко описать, как вы ее представляете", — поделился специалист.
Что касается минимального содержания брифа, Пронько выделяет пять основных пунктов: платформа для публикации, дедлайн, формат, данные на необходимых языках с указанием заголовка, подзаголовка и источников, а также пожелания по внешнему виду, акценты и важные нюансы.
Встреча завершилась сессией вопросов и ответов, в ходе нее спикер поделился некоторыми лайфхаками.
Будущим журналистам предстоит использовать инфографику для большей иллюстративности своих материалов
Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.