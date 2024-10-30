https://uz.sputniknews.ru/20241030/kak-sozdaetsya-infografika-tashkent-master-klass-sputnikpro-46393687.html

Как создается инфографика и для чего она нужна: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO

Как создается инфографика и для чего она нужна: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO

Sputnik Узбекистан

Участниками тренинга стали студенты и преподаватели факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков

2024-10-30T18:40+0500

2024-10-30T18:40+0500

2024-10-30T18:40+0500

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В Ташкенте прошел мастер-класс "Эффективная инфографика: "Смысл+дизайн+контекст".В рамках проекта SputnikPRO дизайнер-инфографик Sputnik Узбекистан Ярослав Пронько рассказал, что такое инфографика, для чего она нужна и как правильно составить техническое задание для ее создания.Участниками тренинга стали студенты и преподаватели факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков.По словам Пронько, инфографика позволяет легче воспринимать сложную информацию.Для успешной работы с инфографикой важно понимать, какую информацию лучше визуализировать, и уметь составлять грамотное техническое задание.Кроме того, важно понимать интерес читателей и аудиторию, для которой инфографика создается.Важно также понять, для каких платформ (социальных сетей) создается инфографика, и обозначить это в брифе для дизайнера.Что касается минимального содержания брифа, Пронько выделяет пять основных пунктов: платформа для публикации, дедлайн, формат, данные на необходимых языках с указанием заголовка, подзаголовка и источников, а также пожелания по внешнему виду, акценты и важные нюансы.Встреча завершилась сессией вопросов и ответов, в ходе нее спикер поделился некоторыми лайфхаками.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.

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