https://uz.sputniknews.ru/20241030/operativnaya-obstanovka-na-kurskom-napravlenii-46383982.html

КТО: оперативная обстановка на Курском направлении

КТО: оперативная обстановка на Курском направлении

Sputnik Узбекистан

В зоне контртеррористической операции, в приграничных районах Курской области продолжается ликвидация группировки войск противника – подразделений украинской армии и натовских "добровольцев"

2024-10-30T16:20+0500

2024-10-30T16:20+0500

2024-10-30T16:20+0500

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При этом "гуманитарные коридоры" или "вытеснение" противника на территорию Сумской области – абсолютно исключены. Сегодня в маленькой Судже формируется облик многополярного мира.Российская группировка войск "Север" за минувшие сутки нанесла поражение украинским формированиям трех механизированных бригад, одной танковой, двух десантно-штурмовых, одной бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны – в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Отражены пять контратак противника на двух направлениях – Дарьино и Новоивановка. Уничтожены более 400 военнослужащих, 16 единиц бронетехники и четыре артустановки ВСУ.Кроме того, ударами российских ракетных войск, артиллерии и авиации поражены личный состав и боевая техника 16 бригад противника в приграничных районах Курской и Сумской областей. Так, более 100 бойцов ВСУ ликвидированы огнем артиллерии при попытке выйти ночью из окружения в районе села Погребки Курской области. С другой стороны, украинское командование использует заградительные отряды для предотвращения отступления пехоты ВСУ со своих позиций в Курской области – расстреливают "побратимов".Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что российские войска блокировали подразделения ВСУ в Курской области на территории площадью 6 на 15 км: "создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки" (около 2000 бойцов). Безусловно, ключевое слово "ликвидация". Курская область для бандеровцев – "билет в один конец".Всего за время боев на Курском направлении российские войска навсегда "демилитаризовали" более 27950 военнослужащих, 179 танков, 206 БМП и БТР, 1030 других бронемашин, 280 артустановок и РСЗО, девять ЗРК, 58 станций РЭБ, много другой техники ВСУ.По информации пленных, управление украинскими войсками внутри анклава нарушено, нарастают панические настроения. Внешние попытки деблокировать окруженные подразделения ВСУ безуспешны. Министерством обороны РФ опубликованы свежие кадры разгрома в Курской области целой колонны войск противника. Морские пехотинцы Черноморского флота уничтожили сразу семь бронемашин и два танка ВСУ. В Суджанском районе отмечено применение крупнокалиберной авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК по позициям ВСУ в Дарьино. Российские группы спецназа и подразделения ВДВ находятся в четырех километрах от Суджи – в готовности к решающему броску. Никто не делает лишних движений – важно сохранить личный состав для уничтожения противника в боях на украинской территории."Черные ниндзя" – эмблема печалиЗапад мало волнуют огромные и бессмысленные потери ВСУ в войне с Россией, которую невозможно победить. США и НАТО в последние две недели маниакально сосредоточены на вероятном появлении в Курской области северокорейского спецназа – по разным данным от трех до десяти тысяч "черных ниндзя" Ким Чен Ына. Глава Пентагона Ллойд Остин, а затем и генсек НАТО Марк Рютте бездоказательно заявили, что северокорейские войска уже размещены в Курске, и представляют собой "опасное расширение" войны. На Западе встревожены так, будто бы России не хватает своих войск специального назначения (своего ядерного оружия), и проекция военной силы КНДР в Европу может существенно изменить обстановку в Курской области (РФ) и на украинском ТВД. На фоне этой политической клоунады слышатся и глухие угрозы Пентагона о снятии всех ограничений на дальние удары американскими ракетами по территории РФ.Очевидно, Запад тревожит не отдельное вероятное, локальное и вполне законное участие войск КНДР в российской контртеррористической операции на территории РФ, а прецедент прямого военного столкновения "восставших" стран Азии и Глобального Юга в союзе с Россией – со "светлыми силами" Запада. Американский "гегемон" видит для себя прямой путь на пыльную обочину истории. Поэтому так безрассудно сжигает под Суджей все резервы ВСУ и альянса "доноров".Северокорейских "черных ниндзя" в Курской области пока не видели, а уничтоженных 28 октября на Брянщине диверсантов ВСУ – "белых ниндзя" из Польши, США и Канады – ФСБ России показала в полный рост (лежа), со всем иностранным вооружением и боекомплектом. Между тем, просроченный и неутомимый Зеленский в секретной части своего "плана победы" просит крылатые ракеты Tomahawk дальностью 2400 км, то есть в семь раз дальше ATACMS. Такой "пакет неядерного сдерживания" в планы Вашингтона пока не входит, ибо гарантирует Третью мировую с применением оружия массового поражения в Европе и Северной Америке. Киевский режим, как "обезьяна с гранатой", становится все более опасным для "дрессировщиков" из США и НАТО. Президент РФ Владимир Путин 29 октября дал старт тренировке стратегических сил сдерживания – с практическими пусками баллистических и крылатых ракет Путин отметил, что оснащенность ядерных сил современными образцами вооружения достигла 94 процентов (недосягаемый уровень для Пентагона), и "все это необходимо для эффективной защиты России и наших граждан". Наблюдаем за траекториями ракет и событий.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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