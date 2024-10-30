https://uz.sputniknews.ru/20241030/opyt-ruz-v-sfere-tsifrovizatsii-predstavlyaet-dlya-eaes-bolshoy-interes-46381285.html

ЕЭК: опыт РУз в сфере конкуренции и цифровизации представляет для ЕАЭС большой интерес

ЕЭК: опыт РУз в сфере конкуренции и цифровизации представляет для ЕАЭС большой интерес

Sputnik Узбекистан

В планах сторон — проведение совместной работы в формате консультаций, а также организация совместных тренингов и перекрестного повышения квалификации сотрудников

2024-10-30T14:02+0500

2024-10-30T14:02+0500

2024-10-30T14:31+0500

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

еэк

цифровизация

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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия активно взаимодействует с Узбекистаном, и опыт страны в сфере конкуренции и цифровизации представляет для Союза значительный интерес. Об этом сообщил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович. В ходе семинара-совещания в формате ВКС, посвященного формированию общих подходов, применяемых при исследовании цифровых рынков и деятельности электронных платформ, был представлен опыт Узбекистана как государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.Заместитель председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей РУз Фаррух Карабаев выступил с презентацией, посвященной новым правовым рамкам антимонопольного регулирования цифровых платформ.Речь шла о видах цифровых платформ, критериях определения их доминирующего положения, соответствующих требованиях и запретах, результатах предварительного анализа электронных торговых площадок, проведенного в Узбекистане.Отдельное внимание Карабаев уделил антимонопольному комплаенсу и цифровизации антимонопольного регулирования.Стороны договорились о совместной работе в формате консультаций по вопросам разработки универсальных критериев установления рыночной власти и механизмов оценки деятельности цифровых платформ в целом. Помимо этого, планируют организацию совместных тренингов и перекрестного повышения квалификации сотрудников для формирования у них дополнительных компетенций в цифровой сфере."Мы будем совместно со странами стараться вырабатывать гармонизированные подходы к регулированию цифровых рынков в ЕАЭС", — подчеркнул Максим Ермолович.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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