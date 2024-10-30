https://uz.sputniknews.ru/20241030/trump-harris-vybory-prezident-usa-46017589.html

Трамп танцует, Харрис смеется – кто станет президентом США?

Трамп танцует, Харрис смеется – кто станет президентом США?

Sputnik Узбекистан

Самоотвод Байдена, покушение на Трампа, подделка фотографий Харрис — Sputnik Узбекистан предлагает вспомнить самые интересные моменты предвыборной гонки

2024-10-30T18:09+0500

2024-10-30T18:09+0500

2024-10-30T18:09+0500

выборы

выборы президента

сша

трамп

предвыборные агитации

предвыборная программа

политика

демократия

мир

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До выборов президента США остаются считанные дни. За пост 5 ноября поборются Дональд Трамп от республиканцев и Камала Харрис от демократов. Предстоящие выборы — юбилейные для американского избирателя, которому предстоит уже 60-й раз определить лидера страны. Я устал, я ухожуИзначально за место в Овальном кабинете должны были бороться 45-й президент США Дональд Трамп и нынешний глава Белого дома Джо Байден. Однако 21 июля 2024 года Байден заявил, что выходит из президентской гонки. По неподтвержденной информации, на такое решение могли повлиять неоднократные промахи Байдена на дебатах с Трампом и недовольство народа политикой, которую ведет президент.Например, он меньше чем за 4 года своего срока отдыхал 532 дня (обычному гражданину США нужно 48 лет, чтобы накопить такое количество выходных). Во время выступления во Франции Байден оговорился, что "Ирак слишком долго ждал помощи от Америки". Белый дом в стенограмме интервью зачеркнул "Ирак" и вставил вместо него "Украина". Джо Байден неоднократно путал лидеров КНДР и Республики Корея, не мог связать двух слов без телесуфлера, на полном серьезе запрещал Израилю нападать на свой же город Хайфу, предлагал американцам выбрать между "свободой" и "демократией", падал, зависал на публике, назвал президентом Украины Владимира Путина — и это далеко не весь "послужной список" Байдена. После его самоотвода демократическая партия выдвинула другую кандидатуру — вице-президента Камалу Харрис. Трамп назвал Байдена "худшим президентом в истории США" и заявил, что победить Харрис даже проще. Так началась предвыборная гонка между Дональдом Трампом и Камалой Харрис."Президентские выборы закончились вчера вечером..."Громким моментом стало покушение на Трампа во время его выступления перед сторонниками в Пенсильвании. В политика выстрелил неизвестный, повредив Трампу ухо. Подозреваемого вскоре задержали.NBC News написали о некоторых демократах, которые уверены, что этот инцидент повысил шансы экс-президента Штатов на победу. Фото Трампа, когда он с кровью на лице эффектно поднимает кулак, в демпартии считают "незабываемым". Обмен любезностями Взаимодействие между кандидатами не обошлось без "пары ласковых" эпитетов, которыми периодически награждали друг друга Камала Харрис и Дональд Трамп. На митинге в Северной Каролине республиканец назвал оппонентку "лживой, некомпетентной марксисткой", затем — "персоной с низким IQ", заявил, что знаменитый смех Харрис — смех "сумасшедшего человека", и вообще призвал разобраться, почему она сначала гордилась "индийскими корнями", а потом "внезапно стала черной" и начала имитировать южный акцент. Харрис парировала выпады Трампа: называла его "инфантильным, нестабильным, неуравновешенным, "позорищем", "закуской на обед для руководства России", заявляла, что оппонент просто проявляет неуважение, и призвала высказать критику ей в лицо во время дебатов. После этого Трамп назвал вице-президента "кандидатом третьего сорта" и отметил, что на дебатах попросту "разоблачит" Харрис.Позиция и обещанияРеспубликанцы утверждают, что Харрис повторяет на митингах одну и ту же речь и даже крадет "обещания" у оппонента. Трамп негодовал, когда Харрис в Лас-Вегасе заявила, что в случае победы отменит налоги на чаевые, ведь это была его идея. На фоне высокой инфляции кандидат от демократов планирует ввести "первый в истории США" федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты и новые штрафы для “оппортунистских компаний”. Только цены на продукты в Штатах начали расти с 2021 года, как раз-таки, когда к власти пришли Джо Байден с Камалой Харрис. И в августе 2022 года рост цен в годовом исчислении достиг рекордных с 1979 года — 13,5%. Руководство газеты Wall Street Journal раскритиковало экономический план Харрис и отметило, что ее идеи сократят предложения товаров, появятся пустые полки в магазинах, мошенничество, снизится трудовая активность и начнется еще большая инфляция.Трамп обещает снизить цены на бензин вдвое в течение года после его возможного переизбрания, повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран, провести налоговые реформы, а также разобраться с незаконной иммиграцией. Но и тут многие американцы настроены скептично. Институт мировой экономики Петерсона в Вашингтоне подсчитал, что план Трампа раздует инфляцию до 6–9,3% к 2026 году, когда она могла бы быть 1,9%. Того же мнения придерживаются эксперты Пенсильванского университета: они прогнозируют, что программа Трампа за 10 лет снизит налоговые поступления и увеличит бюджетный дефицит на $5,8 трлн. Во внешней политике у оппонентов также есть расхождения. Трамп обещает в случае избрания организовать переговоры президента России Владимира Путина с Зеленским и завершить этот конфликт еще до своей инаугурации. Харрис говорит о России редко, но часто записывает себе в заслуги оказание военной помощи Киеву и заявляет, что якобы РФ захватит Европу, если США перестанет помогать Украине. Профессор права университета штата Иллинойс Фрэнсис Бойл думает, что нынешний вице-президент США продолжит антироссийский курс. По его словам, "русофобия характерна для демократической партии".В главные противники Вашингтона Харрис отнесла Иран. В интервью телеканалу CBS она сказала, что важно не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. С Китаем она хочет избегать прямых конфликтов и сохранять открытый контакт по военной линии, но тут же заявляет, что Штаты должны увеличить оборону Тайваня. "Упс" и неувязки Американский бизнесмен Илон Маск уличил Google во вмешательстве в выборы, так как заметил, что поисковик блокирует запросы о Трампе или мешает их с информацией о Харрис. В запросах по ней оппонент-республиканец в таких объемах не упоминается. Маск также отметил тот факт, что сотрудники компании-владельца Google спонсировали кампанию Байдена.На Трампа же ополчилась музыкальная индустрия. Против неавторизованного использования своих песен на митингах политика выступили семья Айзека Хейза, команда Селин Дион, Рианна, Элтон Джон, Фаррелл Уильмс, Rolling Stones. У Харрис же что ни митинг, то песня: Бейонсе официально дала штабу демократов права на песню “Freedom”, певица Charli XCX и Тейлор Свифт открыто поддержали вице-президента.Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума сказал, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал Джо Байден. При этом президент РФ отметил, что у Харрис такой заразительный смех, из чего можно сделать вывод, что у нее все хорошо. Трамп, который называет российского лидера своим "близким другом", слегка опешил.Он также добавил, что Владимир Путин — шахматист. И произносил свои слова с улыбкой, что якобы может указывать на иронию.Казус случился и с Камалой Харрис, которая ранее заявляла, что в молодости работала в ресторанчике фастфуда. Ее сторонники опубликовали фото вице-президента, на котором она одета в форму McDonald’s. Пользователи соцсети Х раскусили обман и выяснили, что это подделанный снимок. Изначально на нем была изображена профессор анатомии и клеточной биологии из Канады Сюзанна Мари Бернье, которая умерла еще в 2007 году.Танец Трампа на митинге в Пенсильвании демократы не оценили. Джо Байден спрашивал, что не так с Трампом, который "стоял на сцене 30 минут и танцевал", а Харрис волновалась, "все ли в порядке" с оппонентом. В соцсетях наоборот так понравились пляски кандидатов, что избиратели предложили вместо дебатов устраивать танцевальные батлы (ведь Харрис тоже очень музыкальная личность).Что там по шансам?По последним опросам Трамп пока набирает 49% против 50% Харрис. Опрос CBS от начала октября показал 48% у Трампа и 51% у Харрис. То, что у Харрис есть достаточные когнитивные и психические способности для поста президента, считают 47% избирателей, в то время как в Трампа верят 33%.В колеблющихся штатах у Харрис и Трампа ничья в 50% с погрешностью в 4 процентных пункта, отмечается в опросе, проведенном с 23 по 25 октября среди 2 161 респондента.

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