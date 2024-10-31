https://uz.sputniknews.ru/20241031/stalo-izvestno-kto-iz-bokserov-uzbekistana-poboretsya-za-vyxod-v-final-molodejnogo-chm-46400006.html

Стало известно, кто из боксеров Узбекистана поборется за выход в финал молодежного ЧМ

Стало известно, кто из боксеров Узбекистана поборется за выход в финал молодежного ЧМ

Sputnik Узбекистан

В Черногории проходит чемпионат мира по боксу среди молодежи. Сегодня состоятся бои за путевки в финал

2024-10-31T12:20+0500

2024-10-31T12:20+0500

2024-10-31T12:20+0500

спорт

узбекистан

бокс

чемпионат мира по боксу

черногория

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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Тринадцать представителей Узбекистана выйдут на ринг за выход в финал ЧМ среди молодежи, который проходит в городе Будва Черногории, сообщает НОК.Сегодня все они проведут бои за финальную путевку, добавили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Узбекистана. Узбекистанцы и их соперники:

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