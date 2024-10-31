Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20241031/stalo-izvestno-kto-iz-bokserov-uzbekistana-poboretsya-za-vyxod-v-final-molodejnogo-chm-46400006.html
Стало известно, кто из боксеров Узбекистана поборется за выход в финал молодежного ЧМ
Стало известно, кто из боксеров Узбекистана поборется за выход в финал молодежного ЧМ
Sputnik Узбекистан
В Черногории проходит чемпионат мира по боксу среди молодежи. Сегодня состоятся бои за путевки в финал
2024-10-31T12:20+0500
2024-10-31T12:20+0500
спорт
узбекистан
бокс
чемпионат мира по боксу
черногория
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1f/46397505_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_41649b66ebee01b9a290ca0f10197c97.jpg
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Тринадцать представителей Узбекистана выйдут на ринг за выход в финал ЧМ среди молодежи, который проходит в городе Будва Черногории, сообщает НОК.Сегодня все они проведут бои за финальную путевку, добавили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Узбекистана. Узбекистанцы и их соперники:
узбекистан
черногория
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1f/46397505_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_cdb905a706a31983111d9c3864fc39b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан боксеры чм черногория
узбекистан боксеры чм черногория

Стало известно, кто из боксеров Узбекистана поборется за выход в финал молодежного ЧМ

12:20 31.10.2024
© НОК 13 представителей Узбекистана поднимутся на ринг за выход в финал ЧМ среди молодёжи
 13 представителей Узбекистана поднимутся на ринг за выход в финал ЧМ среди молодёжи - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2024
© НОК
Подписаться
В Черногории проходит чемпионат мира по боксу среди молодежи. Сегодня состоятся бои за путевки в финал.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Тринадцать представителей Узбекистана выйдут на ринг за выход в финал ЧМ среди молодежи, который проходит в городе Будва Черногории, сообщает НОК.

“Примечательно, что 13 наших спортсменов вышли в этот этап и как минимум обеспечили бронзовые награды”, — говорится в сообщении.

Сегодня все они проведут бои за финальную путевку, добавили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Узбекистана.
Узбекистанцы и их соперники:
-48 кг: Жасмин Тохирова — Наталия Ниевиадомска (Польша);
-70 кг: Ойша Тоирова — Алимире Абудурейиму (Китай);
-81 кг: Рухшона Парпиева — Нур Аслан Суде (Турция);
-48 кг: Сайфиддин Собиров — Диас Берикбай (Казахстан);
-54 кг: Собиржон Тастанов — Вячеслав Рогозин (Россия);
-75 кг: Жафарбек Шахбозов — Рефукаити Рехемуижанг (Китай);
-86 кг: Акмалжон Исроилов — Михаил Довд (IBA);
+92 кг: Шахзод Полвонов — Аслан Елдибайули (Казахстан);
+81 кг: Собирахон Шахобиддинова — София Душина (Россия);
-57 кг: Самандар Олимов — Жансери Кошербаев (Казахстан);
-63,5 кг: Абдулазиз Журакулов — Рафаел Нерсисян (Армения);
-71 кг: Мухаммадазизбек Исмоилов — Онер Сеилхан (Казахстан);
-92 кг: Халимжон Мамасолиев — Рассул Ассанханов (Казахстан).
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0