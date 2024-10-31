Стало известно, кто из боксеров Узбекистана поборется за выход в финал молодежного ЧМ
© НОК 13 представителей Узбекистана поднимутся на ринг за выход в финал ЧМ среди молодёжи
© НОК
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В Черногории проходит чемпионат мира по боксу среди молодежи. Сегодня состоятся бои за путевки в финал.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Тринадцать представителей Узбекистана выйдут на ринг за выход в финал ЧМ среди молодежи, который проходит в городе Будва Черногории, сообщает НОК.
“Примечательно, что 13 наших спортсменов вышли в этот этап и как минимум обеспечили бронзовые награды”, — говорится в сообщении.
Сегодня все они проведут бои за финальную путевку, добавили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Узбекистана.
Узбекистанцы и их соперники:
-48 кг: Жасмин Тохирова — Наталия Ниевиадомска (Польша);
-70 кг: Ойша Тоирова — Алимире Абудурейиму (Китай);
-81 кг: Рухшона Парпиева — Нур Аслан Суде (Турция);
-48 кг: Сайфиддин Собиров — Диас Берикбай (Казахстан);
-54 кг: Собиржон Тастанов — Вячеслав Рогозин (Россия);
-75 кг: Жафарбек Шахбозов — Рефукаити Рехемуижанг (Китай);
-86 кг: Акмалжон Исроилов — Михаил Довд (IBA);
+92 кг: Шахзод Полвонов — Аслан Елдибайули (Казахстан);
+81 кг: Собирахон Шахобиддинова — София Душина (Россия);
-57 кг: Самандар Олимов — Жансери Кошербаев (Казахстан);
-63,5 кг: Абдулазиз Журакулов — Рафаел Нерсисян (Армения);
-71 кг: Мухаммадазизбек Исмоилов — Онер Сеилхан (Казахстан);
-92 кг: Халимжон Мамасолиев — Рассул Ассанханов (Казахстан).