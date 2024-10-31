https://uz.sputniknews.ru/20241031/tsentrobank-uzbekistana-soxranil-osnovnuyu-stavku-na-urovne-135-46408042.html

Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5 %

Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5 %

Sputnik Узбекистан

Такое решение принято, исходя из прогнозов макроэкономического развития и ожиданий по факторам инфляции

2024-10-31T16:53+0500

2024-10-31T16:53+0500

2024-10-31T16:53+0500

экономика

узбекистан

центральный банк республики узбекистан

основная ставка

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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Центральный банк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5%, сообщает пресс-служба регулятора. В сообщении указано, что в экономике сохраняется повышательное давление на инфляцию под влиянием высокой потребительской и инвестиционной активности и изменений в предложении отдельных видов товаров и услуг.В целях обеспечения устойчивого снижения инфляции и достижения в среднесрочной перспективе целевого показателя в 5% необходимо сохранение относительно жестких денежно-кредитных условий.По данным регулятора, в сентябре годовое значение общей инфляции составило 10,5%.Напомним, что в конце июля этого года ставку снизили на 0,5 % – 13,5 % годовых.Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки запланировано на 12 декабря 2024 года.

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