https://uz.sputniknews.ru/20241031/tsentrobank-uzbekistana-soxranil-osnovnuyu-stavku-na-urovne-135-46408042.html
Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5 %
Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5 %
Sputnik Узбекистан
Такое решение принято, исходя из прогнозов макроэкономического развития и ожиданий по факторам инфляции
2024-10-31T16:53+0500
2024-10-31T16:53+0500
2024-10-31T16:53+0500
экономика
узбекистан
центральный банк республики узбекистан
основная ставка
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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Центральный банк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5%, сообщает пресс-служба регулятора. В сообщении указано, что в экономике сохраняется повышательное давление на инфляцию под влиянием высокой потребительской и инвестиционной активности и изменений в предложении отдельных видов товаров и услуг.В целях обеспечения устойчивого снижения инфляции и достижения в среднесрочной перспективе целевого показателя в 5% необходимо сохранение относительно жестких денежно-кредитных условий.По данным регулятора, в сентябре годовое значение общей инфляции составило 10,5%.Напомним, что в конце июля этого года ставку снизили на 0,5 % – 13,5 % годовых.Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки запланировано на 12 декабря 2024 года.
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узбекистан центробанк основная ставка
узбекистан центробанк основная ставка
Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5 %
Такое решение принято, исходя из прогнозов макроэкономического развития и ожиданий по факторам инфляции.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik.
Центральный банк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5%, сообщает
пресс-служба регулятора.
В сообщении указано, что в экономике сохраняется повышательное давление на инфляцию под влиянием высокой потребительской и инвестиционной активности и изменений в предложении отдельных видов товаров и услуг.
В целях обеспечения устойчивого снижения инфляции и достижения в среднесрочной перспективе целевого показателя в 5% необходимо сохранение относительно жестких денежно-кредитных условий.
"Исходя из прогнозов макроэкономического развития и ожиданий по факторам инфляции, правление Центрального банка приняло решение сохранить основную ставку на уровне 13,5% годовых", — говорится в сообщении.
По данным регулятора, в сентябре годовое значение общей инфляции составило 10,5%.
"В последнем квартале текущего года под влиянием относительно жестких денежно-кредитных условий ожидается некоторое снижение инфляционных процессов, а общая инфляция по итогам года прогнозируется на уровне около 9,5%", — добавили в пресс-службе.
Напомним, что в конце июля этого года ставку снизили на 0,5 % – 13,5 % годовых.
Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки запланировано на 12 декабря 2024 года.