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В Ташкент прибыли зампред правительства РФ и глава Минвостокразвития

В Ташкент прибыли зампред правительства РФ и глава Минвостокразвития

Sputnik Узбекистан

Одним из ключевых событий визита российской делегации в Узбекистан станет открытие нового кампуса РГПУ им. А.И. Герцена. 31.10.2024, Sputnik Узбекистан

2024-10-31T13:20+0500

2024-10-31T13:20+0500

2024-10-31T13:20+0500

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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В Ташкент с рабочим визитом прибыли заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Члены российской делегации посетили мемориальный комплекс "Парк Победы" и Музей славы, а также возложили цветы к монументу "Ода стойкости".Дмитрий Чернышенко оставил запись в книге почетных гостей Музея Славы в Ташкенте, где выразил благодарность президенту республики и всему народу Узбекистана за бережное отношение к памяти о нашей общей Победе в Великой Отечественной войне.Российский вице-премьер посетит объекты образовательной инфраструктуры в Ташкенте, а также обсудит вопросы развития сотрудничества в области образования, науки, спорта и туризма между двумя странами. В частности, планируется подписание меморандума о сотрудничестве между Международным университетом туризма "Шелковый путь" и Российским государственным университетом туризма и сервиса.Одним из ключевых событий станет открытие нового кампуса РГПУ им. А.И. Герцена.На площадке Россотрудничества зампред правительства РФ пообщается с участниками молодежных проектов и программ, в том числе Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего на федеральной территории "Сириус". Одним из вопросов станет реализация федерального проекта "Россия в мире".В программе рабочего визита российской делегации также участие в церемонии, посвященной роуд-шоу "Путь трофея Игр будущего 2.0".

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политика, узбекистан, россия, сотрудничество, эксклюзив