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В Ташкент прибыли зампред правительства РФ и глава Минвостокразвития
В Ташкент прибыли зампред правительства РФ и глава Минвостокразвития
Sputnik Узбекистан
Одним из ключевых событий визита российской делегации в Узбекистан станет открытие нового кампуса РГПУ им. А.И. Герцена. 31.10.2024, Sputnik Узбекистан
2024-10-31T13:20+0500
2024-10-31T13:20+0500
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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В Ташкент с рабочим визитом прибыли заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Члены российской делегации посетили мемориальный комплекс "Парк Победы" и Музей славы, а также возложили цветы к монументу "Ода стойкости".Дмитрий Чернышенко оставил запись в книге почетных гостей Музея Славы в Ташкенте, где выразил благодарность президенту республики и всему народу Узбекистана за бережное отношение к памяти о нашей общей Победе в Великой Отечественной войне.Российский вице-премьер посетит объекты образовательной инфраструктуры в Ташкенте, а также обсудит вопросы развития сотрудничества в области образования, науки, спорта и туризма между двумя странами. В частности, планируется подписание меморандума о сотрудничестве между Международным университетом туризма "Шелковый путь" и Российским государственным университетом туризма и сервиса.Одним из ключевых событий станет открытие нового кампуса РГПУ им. А.И. Герцена.На площадке Россотрудничества зампред правительства РФ пообщается с участниками молодежных проектов и программ, в том числе Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего на федеральной территории "Сириус". Одним из вопросов станет реализация федерального проекта "Россия в мире".В программе рабочего визита российской делегации также участие в церемонии, посвященной роуд-шоу "Путь трофея Игр будущего 2.0".
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политика, узбекистан, россия, сотрудничество, эксклюзив
политика, узбекистан, россия, сотрудничество, эксклюзив

В Ташкент прибыли зампред правительства РФ и глава Минвостокразвития

13:20 31.10.2024
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяВ Ташкенте с рабочим визитом находятся заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, а также министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
В Ташкенте с рабочим визитом находятся заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, а также министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2024
© Sputnik/Анна Желиховская
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Эксклюзив
Одним из ключевых событий визита российской делегации в Узбекистан станет открытие нового кампуса РГПУ им. А.И. Герцена.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В Ташкент с рабочим визитом прибыли заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Члены российской делегации посетили мемориальный комплекс "Парк Победы" и Музей славы, а также возложили цветы к монументу "Ода стойкости".
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяВ Ташкенте с рабочим визитом находятся заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, а также министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
В Ташкенте с рабочим визитом находятся заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, а также министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2024
В Ташкенте с рабочим визитом находятся заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, а также министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
© Sputnik/Анна Желиховская
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяВ Ташкенте с рабочим визитом находятся заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, а также министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
В Ташкенте с рабочим визитом находятся заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, а также министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2024
В Ташкенте с рабочим визитом находятся заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, а также министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
© Sputnik/Анна Желиховская
Дмитрий Чернышенко оставил запись в книге почетных гостей Музея Славы в Ташкенте, где выразил благодарность президенту республики и всему народу Узбекистана за бережное отношение к памяти о нашей общей Победе в Великой Отечественной войне.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяВ Ташкенте с рабочим визитом находятся заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, а также министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
В Ташкенте с рабочим визитом находятся заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, а также министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2024
В Ташкенте с рабочим визитом находятся заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, а также министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
© Sputnik/Анна Желиховская

“Огромная благодарность глубокоуважаемому Президенту Республики Узбекистан и вашему народу, а также работникам Музея! Вклад народа Узбекистана огромен и его невозможно забыть! Каждый третий ушел на фронт, а все женщины и дети ковали Победу в тылу и приняли огромное количество детей! У наших стран общие духовно-нравственные ценности — это залог процветания и успешного будущего наших детей! Спасибо вам, что так тщательно храните!”, — написал он.

Российский вице-премьер посетит объекты образовательной инфраструктуры в Ташкенте, а также обсудит вопросы развития сотрудничества в области образования, науки, спорта и туризма между двумя странами. В частности, планируется подписание меморандума о сотрудничестве между Международным университетом туризма "Шелковый путь" и Российским государственным университетом туризма и сервиса.
Одним из ключевых событий станет открытие нового кампуса РГПУ им. А.И. Герцена.
На площадке Россотрудничества зампред правительства РФ пообщается с участниками молодежных проектов и программ, в том числе Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего на федеральной территории "Сириус". Одним из вопросов станет реализация федерального проекта "Россия в мире".
В программе рабочего визита российской делегации также участие в церемонии, посвященной роуд-шоу "Путь трофея Игр будущего 2.0".
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