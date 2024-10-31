https://uz.sputniknews.ru/20241031/v-tashkente-otkryli-novyy-kampus-filiala-rgpu-im-gertsena-46410031.html

В Ташкенте открыли новый кампус филиала РГПУ им. Герцена

В Ташкенте открыли новый кампус филиала РГПУ им. Герцена

Sputnik Узбекистан

Церемония открытия прошла в рамках визита в республику зампреда правительства РФ и главы Минвостокразвития.

2024-10-31T18:31+0500

2024-10-31T18:31+0500

2024-10-31T18:31+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

образование

эксклюзив

филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В Ташкенте открыли новый кампус филиала РГПУ им. Герцена, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Это стало одним из ключевых событий рабочего визита в республику заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.Общая площадь кампуса — 15 тыс. квадратных метров. Ранее филиал располагался в арендованном помещении, теперь он получил собственное здание. Российский вице-премьер осмотрел библиотеку, компьютерный класс, лабораторию психологии, центр дефектологического образования и реабилитации, а также ряд кабинетов нового кампуса.Зампред правительства России также отметил, что русский язык, который является для РФ и РУз языком межнационального общения, позволит еще больше развивать сотрудничество между странами.В свою очередь, министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что Россия готова направлять учителей, методистов и поддержать проекты по развитию филиала РГПУ им. Герцена.Взаимодействие между преподавателями и студентами обеих стран важно для укрепления дружбы между РФ и Узбекистаном, подчеркнул он.О перспективах дальнейшего взаимодействия шла речь в ходе встречи с учителями, участвующими в российских гуманитарных проектах, на которой присутствовали ректор вуза Сергей Тарасов, посол РФ в РУз Олег Мальгинов, министр дошкольного и школьного образования РУз Хилола Умарова.На встрече учителя предложили обмениваться стажировочными площадками в рамках проектов "Малыш" и "Класс!" между учебными заведениями Узбекистана и России.А на площадке Россотрудничества зампред правительства РФ пообщался с участниками молодежных проектов и программ, в том числе Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Из Узбекистана туда отправились около 300 молодых людей со всей республики.Дмитрий Чернышенко вручил памятные медали за вклад в подготовку и проведение Всемирного фестиваля молодежи 2024 года.Среди обладателей награды руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, первый заместитель директора Агентства по делам молодежи РУз Дилнозахон Каттаханова, руководитель Ассоциации волонтеров Узбекистана Ширин Абидова.

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