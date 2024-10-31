https://uz.sputniknews.ru/20241031/vs-rossii-razgromili-punkt-vremennoy-dislokatsii-vsu-v-dnr-46398838.html
Одним "Тюльпаном": ВС России разгромили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
Одним "Тюльпаном": ВС России разгромили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
Sputnik Узбекистан
Российские артиллерийские подразделения, вооруженные тяжелыми самоходными минометами 2С4 "Тюльпан", с первых дней принимают участие в СВО.
2024-10-31T11:20+0500
2024-10-31T11:20+0500
2024-10-31T11:20+0500
спецоперация россии по защите донбасса
в мире
россия
вооруженные силы
всу
днр
минобороны рф
сво
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1f/46398668_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_19586d8cfcdb6d471009557e5321cd7d.jpg
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Бойцы расчета самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" бригады "Южной" группировки войск РФ поразили пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов в полуразрушенном здании на часовоярском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на в Минобороны РФ.В российском оборонном ведомстве добавили, что, выполнив поставленную задачу, боевая машина в кратчайшие сроки сменила позицию, чтобы уйти от возможного ответного удара.Российские артиллерийские подразделения, вооруженные тяжелыми самоходными минометами 2С4 "Тюльпан", с первых дней принимают участие в СВО. Благодаря своим тактико-техническим характеристикам, такие системы могут поражать наиболее сложные цели и важные объекты противника. Они применяют минометные мины массой от 130 до 230 килограммов, способные пробивать бетонные перекрытия толщиной до трех метров.
россия
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1f/46398668_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c47cc5c1253aee67554d05eeb45ebe8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сво россия миномет всу
Одним "Тюльпаном": ВС России разгромили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
Российские артиллерийские подразделения, вооруженные тяжелыми самоходными минометами 2С4 "Тюльпан", с первых дней принимают участие в СВО.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik.
Бойцы расчета самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" бригады "Южной" группировки войск РФ поразили пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов в полуразрушенном здании на часовоярском направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на в Минобороны РФ.
"Расчет миномета "Тюльпан" выдвинулся на позицию после получения данных от разведки: в полуразрушенных строениях на окраине населенного пункта были обнаружены пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов противника. Наведение миномета на цели и контроль их поражения осуществлял расчет беспилотного летательного аппарата", — говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве добавили, что, выполнив поставленную задачу, боевая машина в кратчайшие сроки сменила позицию, чтобы уйти от возможного ответного удара.
Российские артиллерийские подразделения, вооруженные тяжелыми самоходными минометами 2С4 "Тюльпан", с первых дней принимают участие в СВО. Благодаря своим тактико-техническим характеристикам, такие системы могут поражать наиболее сложные цели и важные объекты противника. Они применяют минометные мины массой от 130 до 230 килограммов, способные пробивать бетонные перекрытия толщиной до трех метров.