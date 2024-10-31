https://uz.sputniknews.ru/20241031/vs-rossii-razgromili-punkt-vremennoy-dislokatsii-vsu-v-dnr-46398838.html

Одним "Тюльпаном": ВС России разгромили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

Одним "Тюльпаном": ВС России разгромили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

Sputnik Узбекистан

Российские артиллерийские подразделения, вооруженные тяжелыми самоходными минометами 2С4 "Тюльпан", с первых дней принимают участие в СВО.

2024-10-31T11:20+0500

2024-10-31T11:20+0500

2024-10-31T11:20+0500

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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Бойцы расчета самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" бригады "Южной" группировки войск РФ поразили пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов в полуразрушенном здании на часовоярском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на в Минобороны РФ.В российском оборонном ведомстве добавили, что, выполнив поставленную задачу, боевая машина в кратчайшие сроки сменила позицию, чтобы уйти от возможного ответного удара.Российские артиллерийские подразделения, вооруженные тяжелыми самоходными минометами 2С4 "Тюльпан", с первых дней принимают участие в СВО. Благодаря своим тактико-техническим характеристикам, такие системы могут поражать наиболее сложные цели и важные объекты противника. Они применяют минометные мины массой от 130 до 230 килограммов, способные пробивать бетонные перекрытия толщиной до трех метров.

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